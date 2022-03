Huawei Enterprise Roadshow 2022 présente les nouveaux produits et solutions pour une transformation numérique durable

Huawei Enterprise soulignera comment elle peut soutenir les clients dans leur transition numérique et écologique, en libérant le potentiel commercial et en aidant les clients à atteindre leurs objectifs.

Visitez le Huawei Enterprise Roadshow 2022 dans de nombreuses villes européennes

Retrouvez le Huawei Enterprise Roadshow dans sept pays européens :

Belgique & Luxembourg : du 21 au 25 mars

: du 21 au 25 mars France : du 29 mars au 5 mai

: du 29 mars au 5 mai Italie : du 9 au 19 mai

Allemagne : du 31 mai au 15 juin

Portugal : du 20 juin au 8 juillet

: du 20 juin au 8 juillet Espagne : du 12 septembre au 21 octobre

Les visiteurs pourront découvrir directement les produits Huawei tels que les réseaux de campus, les réseaux étendus, les data centers, le cloud et l'IP, repensés spécialement pour des secteurs d'activité définnis, notamment l'éducation, la santé, les FAI et la vente au détail.

Parmi les principaux produits présentés dans ce roadshow, on retrouve notamment :

Huawei CloudCampus 3.0 intègre des technologies et des architectures innovantes : Wi-Fi 6, IoT, PoE opto-électrique, SDN, SD-WAN et gestion Cloud, permettant aux entreprises de construire un réseau de campus de haute qualité doté d'une technologie cloud intelligente et entièrement sans fil. Huawei proposera des démonstrations sur la manière dont les entreprises peuvent accélérer le développement de bâtiments économes en énergie et à faible émission de carbone.

Huawei CloudWAN 3.0, conçu pour construire un réseau étendu agile, fiable et intelligent, simplifie l'exploitation et la maintenance du réseau et offre une capacité de gestion/contrôle et d'analyse du réseau, ce qui améliore considérablement l'efficacité globale. Les experts de Huawei révèleront comment adapter la technologie aux clients de différents secteurs afin d'améliorer la fiabilité du réseau WAN.

Le DCN Intelligent CloudFabric 3.0 de Huawei bénéficie d'améliorations logicielles et matérielles. Le contrôleur SDN de Huawei et le logiciel d'analyse iMaster NCE fournissent une solution d'automatisation intelligente tout au long du cycle de vie.

Le réseau de stockage NoF+ nouvelle generation de Huawei se caractérise par un réseau Ethernet sans perte de paquets, une bande passante élevée, une latence ultra-faible et une maintenance simplifiée. L'équipe d'experts de Huawei montrera comment elle peut aider les clients à mettre en place des services critiques opérationnels en continu.

La solution innovante Retail IoT ESL (Electronic Shelf Label) de Huawei est utilisée pour afficher numériquement le prix et d'autres informations clés sur les produits. Des experts seront présents pour présenter la solution et tous ses avantages avec SES-Imagotag.

La solution Huawei Energy Saving, qui permet aux entreprises de contrôler l'état de fonctionnement d'un bâtiment et de gérer l'énergie de manière intelligente et efficace. Des exemples concrets de la solution seront présentés en partenariat avec Ubiant.

Pour en savoir plus et s'inscrire, rendez-vous sur : https://e.huawei.com/fr/special_topic/event/2022q1/2203-weu-france-roadshow

Digital & Green – Transition To New Value Together

Huawei fournit des technologies de l'information et des communications (ICT) innovantes et un portefeuille complet de produits pour aider les clients à construire une infrastructure ICT robuste et à permettre la transformation numérique industrielle. Au cours des dernières décennies, Huawei a mis l'accent sur la réduction de la consommation d'énergie et des émissions de carbone grâce à l'innovation continue de ses produits et solutions.

À l'avenir, Huawei compte poursuivre ses efforts de développement de solutions innovantes pour les scénarios industriels, en construisant des infrastructures ICT simplifiées, écologiques et intelligentes, en créant une nouvelle valeur avec les clients et les partenaires.

À propos de Huawei

Huawei est une entreprise privée détenue à 100 % par ses employés. Fondée en 1987, elle est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et des communications (TIC) et d'appareils intelligents. L'entreprise emploie environ 197 000 personnes, opère dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde.

La mission de Huawei est de construire un monde intelligent et entièrement connecté en apportant le numérique à chaque individu, foyer et organisation.

Contact Huawei

Pour les demandes de presse, veuillez contacter [email protected], +49 (0)1639679600

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1767100/Huawei.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1669693/logo_Logo.jpg

SOURCE Huawei EBG Western Europe