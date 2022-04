Huawei kan flash-storage oplossingen binnen twee weken leveren

Met onze gegarandeerd snelle levering van flash-storageoplossingen zoals de Huawei OceanStor Dorado 3000/5000 V6 All-Flash-storage en de Huawei OceanStor 2600 V5 Hybrid Flash-storage kunnen klanten snel hun oplossingen implementeren en hebben ze niet langer last van vertragingen in de levering van bestelde apparatuur. Ook de Fast Track 2.0-promotie voor levering binnen twee weken van netwerkcomponenten waaronder switches, toegangspunten (AP's) en routers loopt tot 30 juni. Zo zet Huawei zich in voor een snelle en betrouwbare toegang tot netwerkproducten.

Verlaging van kosten

Deze promoties komen als antwoord op de wereldwijde vraag van bedrijven en organisaties naar modernisering van hun netwerken en het snel kunnen openen van nieuwe locaties. De snelle levering van twee weken helpt klanten om hun activiteiten te stroomlijnen en de kosten voor lange levertijden te verlagen.

Nieuwe standaard

In de Huawei OceanStor Dorado all-flash-storage combineert het bedrijf zijn innovatieve hardware met het intelligente FlashLink®-algoritme, de toonaangevende SmartMatrix-architectuur en een gateway-vrij actief-actief oplossingsontwerp. Daarmee zet de OceanStor Dorado all flash-storage nieuwe maatstaven op gebied van opslagprestaties en betrouwbaarheid voor de levering van datadiensten aan missie-kritische bedrijfsapplicaties. Deze all-flash storage blinkt uit in een groot aantal toepassingen zoals voor databases, virtualisatie en big data-analyse, en is geschikt voor veel sectoren.

Gebruiksvriendelijk en snel

Huawei OceanStor Dorado 3000 V6 is een gebruiksvriendelijk en kosteneffectief all-flash-storagesysteem ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven. Huawei OceanStor Dorado 5000 V6 is de volgende generatie van mid-range all-flash storagesystemen. Dankzij de aanzienlijke opslagcapaciteit en snelle toegang tot gegevens is de OceanStor Dorado 5000 uitermate geschikt voor de hoge eisen van (middel-)grote bedrijven op gebied van beschikbaarheid, toepasbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

Uitstekende functionaliteit

Huawei OceanStor 2600 V5, een baanbrekend, intelligent, hybride flash-storagesysteem van de volgende generatie, ontworpen voor snelgroeiende bedrijven en de vestigingen van grote ondernemingen. Dit systeem is uitgerust met een eersteklas hardwareplatform dat krachtige convergentiemogelijkheden biedt en intelligente beheersoftware. Het opslagsysteem biedt uitstekende functionaliteit, efficiëntie, betrouwbaarheid en gebruiks- en onderhouds (O&M)-functies. Daarnaast heeft het flexibele back-up- en Disaster Recovery-oplossingen voor een superieure bedrijfscontinuïteit en gegevensbeveiliging.

Huawei wordt door Gartner's Magic Quadrant al zes jaar op een rij aangemerkt als marktleider in primaire opslag.

Nu het juiste moment

"We willen klanten helpen om de lange levertijden weg te nemen door toegang te bieden tot ons assortiment van flash-storageoplossingen. Het is nú de tijd om flash-storageoplossingen in datacenters toe te passen, zeker ook omdat ze nu extra aantrekkelijjk zijn door hun korte levertijden, aldus Kenneth Soechit, Channel Director voor de zakelijk markt-activiteiten van Huawei in Nederland.

"Huawei werkt in elke sector met klanten en partners samen om geavanceerde opslag- en netwerkoplossingen te bieden. Ook ondersteunen we hen met kortingen en extra snelle levertijden als onderdeel van onze Fast Track-promoties", vervolgt Soechit.

De promotie voor de flash-storage loopt tot en met 31 december.

Informatie over de Fast Track-promoties voor flash-storage en netwerkoplossingen is online te vinden. Voor meer informatie kunnen klanten ook contact opnemen met Kenneth Soechit, Channel Director Enterprise Business Group bij Huawei in Nederland via [email protected], of met hun distributeur.

Over Huawei

Huawei, opgericht in 1987, is een toonaangevende wereldwijde leverancier van infrastructuur voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) en slimme apparaten. We hebben 195.000 medewerkers en zijn actief in meer dan 170 landen en regio's en bedienen meer dan drie miljard mensen over de hele wereld.

Onze visie en missie is om de digitalisering naar elke persoon, elk huis en elke organisatie te brengen voor een volledig verbonden, intelligente wereld. Daartoe werken we aan een alomtegenwoordige connectiviteit en inclusieve netwerktoegang waarmee we de basis leggen voor een intelligente wereld; bieden we gediversifieerde rekenkracht aan waar en wanneer dat nodig is, brengen we cloud en intelligentie naar alle uithoeken van de aarde; bouwen we digitale platforms om alle sectoren en organisaties te helpen wendbaarder, efficiënter en dynamischer te worden; en herdefiniëren we de gebruikerservaring met AI waardoor het slimmer en persoonlijker wordt voor mensen in alle aspecten van hun leven, of ze nu thuis, onderweg of op kantoor zijn, sporten of ontspannen.

Ga voor meer informatie naar onze website of volg ons op: Linkedin, Instagram, Facebook of Twitter.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1780825/Huawei_Enterprise_DU.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1636608/Huawei_Enterprise_Logo.jpg

SOURCE Huawei Enterprise