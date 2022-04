Huawei s'engage à livrer en deux semaines ses solutions de stockage flash

En garantissant une livraison rapide sur les solutions de stockage Full Flash telles que Huawei OceanStor Dorado 3000/5000 V6, ou Flash hybrides pour le Huawei OceanStor 2600 V5, Huawei libère ses clients des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Huawei a également dévoilé son intention de prolonger jusqu'au 30 juin sa promotion "Fast Track 2.0" de livraison en deux semaines pour les composants réseau, notamment les switches, les points d'accès (AP) et les routeurs, soulignant ainsi son engagement à fournir un accès rapide et fiable à ses produits.

Huawei a lancé son opération de livraison en deux semaines en réponse à la demande mondiale des entreprises et administrations qui cherchent à moderniser leurs réseaux et à développer de nouveaux sites dans des délais plus courts. Cela aidera les clients à rationaliser leurs opérations en réduisant les coûts et les délais de livraison.

Combinant le matériel innovant de Huawei, l'algorithme intelligent FlashLink®, l'architecture de pointe SmartMatrix et une conception de solution active-active sans passerelle, le stockage Full Flash Huawei OceanStor Dorado établit de nouvelles références en matière de performances et de fiabilité du stockage, offrant des services de données pour les applications critiques au sein des entreprises. Pensé pour répondre aux besoins de plusieurs marchés, il excelle dans toute une série de scénarios : des bases de données et de la virtualisation à l'analyse de mass data.

Huawei OceanStor Dorado 3000 V6 est un système de stockage Full Flash conçu pour les petites et moyennes entreprises, facile à utiliser et offrant un excellent rapport qualité/prix.. Huawei OceanStor Dorado 5000 V6 constitue la nouvelle génération de systèmes de stockage Full Flash de milieu de gamme et répond aux exigences de haute disponibilité, d'utilisation et de convivialité des moyennes et grandes entreprises grâce à sa grande capacité de stockage et à son accès rapide aux données.

Système nouvelle génération de stockage flash hybride intelligent d'entrée de gamme, conçu pour les entreprises à forte croissance et les filiales de grandes entreprises, Huawei OceanStor 2600 V5 est équipé d'une plate-forme matérielle haut de gamme qui offre de puissantes capacités de convergence ainsi qu'un logiciel de gestion intelligent. Le système de stockage offre des fonctionnalités, une efficacité, une fiabilité et des caractéristiques d'exploitation et de maintenance (O&M) exceptionnelles, fournissant des solutions flexibles de sauvegarde et de reprise après sinistre (DR) pour des niveaux supérieurs de continuité des activités et de sécurité des données.

La réputation de Huawei dans ce domaine n'est plus à faire, puisqu'elle a été reconnue comme le leader du marché du stockage primaire dans le Magic Quadrant de Gartner pendant six années consécutives.

Todd Sun, vice-président de Huawei Enterprise Business Group pour l'Europe de l'Ouest, a déclaré : « Nous nous engageons à aider les clients à surmonter les longs délais de livraison en leur offrant un accès continu à notre gamme de solutions de stockage flash. Le moment est venu d'utiliser des solutions de stockage flash dans les data centers, d'autant plus que celles-ci offrent désormais une valeur ajoutée grâce à des délais plus courts.

Huawei s'engage à travailler avec des clients et des partenaires de tous les secteurs pour fournir des solutions de stockage et de réseau de pointe au meilleur tarif et en assurant une livraison en deux semaines dans le cadre des initiatives Fast Track. »

La promotion sur le stockage Flash est active jusqu'au 31 décembre pour les clients en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en République d'Irlande, au Portugal, en Espagne et en Suisse.

Les informations sur les promotions Fast Track pour les solutions de stockage flash et de réseau sont disponibles en ligne. Les clients peuvent contacter leur bureau Huawei local ou leurs distributeurs pour obtenir un devis.

