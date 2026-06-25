HYXI lanceert Aura alles-in-één energieopslagsysteem en Halo Micro ESS-reeks op Intersolar Europe 2026

MÜNCHEN, 25 juni 2026 /PRNewswire/ -- Het onlangs hernoemde HYXI (voorheen 'HYXiPOWER') maakte zijn debuut op Intersolar Europe 2026, waar het op stand B4.430 de HYXI Aura alles-in-één energieopslagsysteem en de vernieuwde HYXI Halo Micro ESS-serie onthulde. HYXI presenteerde ook de Atlas C&I ESS en Muse AI-Native Energy OS en schetste daarmee een duidelijke visie op intelligent energiebeheer voor residentiële, commerciële en grootschalige energietoepassingen.

HYXI Draws Crowds at Intersolar Europe 2026 with Launch of Aura All-in-One ESS and Halo Micro ESS Series

Als belangrijkste introductie van het evenement presenteert HYXI Aura een volgende generatie alles-in-één energieopslagoplossing voor woningen, met verbeterde noodstroommogelijkheden, flexibele uitbreidbaarheid en een vereenvoudigde installatie. Het systeem is ontworpen voor energiebeheer voor de volledige woning en ondersteunt naadloze noodstroomvoorziening zonder extra gateways of back-upkasten. Daarnaast kunnen gebruikers de opslagcapaciteit in de loop van de tijd uitbreiden dankzij flexibele batterijuitbreiding.

HYXI breidde ook zijn portfolio voor micro-opslag uit met de introductie van de HYXI Halo 5 AC-gekoppelde Micro ESS en de HYXI Halo PV Micro ESS, waarmee het zijn aanbod voor energieopslag voor balkons en woningen verder versterkt. De Halo 5 is een compact alles-in-één systeem met een opslagcapaciteit van 5 kWh, ontwikkeld voor huishoudens die meer opslagcapaciteit willen combineren met een beperkte ruimtebehoefte. De Halo PV maakt rechtstreekse integratie aan de PV-zijde mogelijk, waardoor zonne-energie efficiënter kan worden benut. Samen met de bestaande Halo AC-oplossing biedt de Halo-serie flexibele energieopslagopties voor bewoners van appartementen, gebruikers van balkonzonnepanelen en huiseigenaars die op zoek zijn naar een eenvoudige, duurzame en schaalbare energieopslagoplossing.

Voor de snel groeiende Europese markt voor commerciële en industriële toepassingen zette HYXI de Atlas ESS met vloeistofkoeling en een capaciteit van 261 kWh in de kijker. Dit systeem is ontworpen om bedrijven te helpen hun energiekosten te optimaliseren en hun rendement op lange termijn te verhogen dankzij intelligent energiebeheer en efficiëntere bedrijfsprocessen.

Het volledige portfolio wordt aangestuurd door HYXI Muse, een AI-native energiebeheersysteem. Muse is geïntegreerd in het volledige opslag-, omvormer- en cloudecosysteem van HYXI en maakt intelligente energieplanning, voorspellend onderhoud, geavanceerd veiligheidsbeheer en integratie met virtuele energiecentrales (VPP's) mogelijk. Daarmee worden energiesystemen getransformeerd van passieve activa naar autonome energiepartners.

Tijdens de beurs ontving HYXI bovendien de EUPD Research Top Brand 2026-certificering en ondertekende het strategische samenwerkingsovereenkomsten met verschillende internationale partners, waarmee het zijn positie op de wereldmarkt verder versterkte.

"Europa blijft een van de belangrijkste strategische markten voor HYXI", aldus David Shen, algemeen directeur van het HYXI Overseas Business Center. "Dankzij de combinatie van geavanceerde energietechnologieën en AI-native intelligentie willen wij wereldwijd slimmere, betrouwbaardere en beter toegankelijke energieoplossingen aanbieden."