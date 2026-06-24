HYXI lance les systèmes de stockage d'énergie tout en un Aura et le système de stockage d'énergie compact Halo lors du salon Intersolar Europe 2026

MUNICH, 25 juin 2026 /PRNewswire/ -- La société, récemment rebaptisée HYXI (anciennement « HYXiPOWER »), a fait ses débuts au salon Intersolar Europe 2026, où elle a dévoilé le système de stockage d'énergie tout-en-un HYXI Aura, ainsi que le nouveau système de stockage d'énergie compact HYXI Halo sur le stand B4.430. HYXI a également présenté l'Atlas C&I ESS et le Muse AI-Native Energy OS, exposant ainsi une vision claire de la gestion intelligente de l'énergie pour les applications domestiques, commerciales et à grande échelle.

HYXI Draws Crowds at Intersolar Europe 2026 with Launch of Aura All-in-One ESS and Halo Micro ESS Series

En tant que produit phare de cet événement, HYXI Aura présente une solution de stockage d'énergie domestique tout-en-un nouvelle génération, offrant une capacité de secours améliorée, une évolutivité flexible et une installation simplifiée. Conçu pour la gestion énergétique de l'ensemble du logement, ce système assure une alimentation de secours transparente sans passerelle ni boîtier de secours supplémentaire, et permet aux utilisateurs d'augmenter progressivement leur capacité de stockage grâce à une extension flexible du parc de batteries.

HYXI a également élargi sa gamme de solutions de stockage compact avec le lancement du système de stockage d'énergie compact HYXI Halo 5 à couplage CA et du système de stockage d'énergie compact HYXI Halo PV, renforçant ainsi encore davantage son offre de solutions de stockage d'énergie sur les balcons et dans les habitations. Halo 5 est un système tout-en-un compact de 5 kWh, conçu pour les foyers cherchant à augmenter leur capacité dans un format compact, tandis que Halo PV permet une intégration directe côté photovoltaïque pour une meilleure exploitation de l'énergie solaire. Associée à la solution Halo AC déjà existante, la gamme Halo propose des options de stockage d'énergie flexibles aux résidents d'appartements, aux utilisateurs de panneaux solaires pour balcon et aux propriétaires à la recherche d'une solution de stockage d'énergie simple, durable et évolutive.

Pour le marché commercial et industriel européen en pleine expansion, HYXI a mis en avant le système de stockage d'énergie (SSE) Atlas de 261 kWh à refroidissement par liquide, conçu pour aider les entreprises à optimiser leurs coûts énergétiques et leur rentabilité à long terme grâce à une gestion intelligente de l'énergie et à des opérations rationalisées.

À la base de l'ensemble de la gamme se trouve HYXI Muse, le système d'exploitation énergétique natif de l'IA. Intégrée à l'écosystème HYXI, qui regroupe le stockage, les onduleurs et le cloud, cette solution permet une gestion intelligente de l'énergie, une maintenance prédictive, une gestion renforcée de la sécurité et des capacités d'intégration aux centrales électriques virtuelles (VPP), les systèmes énergétiques n'étant plus de simples ressources passives, mais des partenaires énergétiques autonomes.

Au cours du salon, HYXI s'est vu décerner la certification « EUPD Research Top Brand 2026 » et a signé des accords de coopération stratégique avec plusieurs partenaires internationaux, renforçant ainsi davantage sa présence sur le marché mondial.

« L'Europe reste un marché stratégique clé pour HYXI », a déclaré David Shen, Directeur général du HYXI Overseas Business Center. « En associant des technologies énergétiques de pointe à une intelligence native de l'IA, nous nous engageons à proposer, partout dans le monde, des solutions énergétiques plus intelligentes, plus fiables et plus accessibles. »