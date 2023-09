IBIS STYLES LANCEERT NIEUWE #OPENPARTY-SERIE IN HEEL EUROPA, OM CREATIEVE ERVARINGEN TE VIEREN EN OP DEZELFDE GOLFLENGTE TE ZIJN MET DE LOKALE KUNST- EN CULTUURWERELD

De eerste #OpenpARTy gaat van start bij ibis Styles Kopenhagen

Orestad,

met gasten uitgenodigd om "part of the art" te zijn

KOPENHAGEN, Denemarken, 14 sep 2023 /PRNewswire/ -- ibis Styles , onderdeel van Accor, een toonaangevende horecagroep, is opgetogen om op 28 september 2023 zijn eerste #OpenpARTy te lanceren bij ibis Styles Copenhagen Orestad. Het kolossale live-event van gezamenlijke digitale kunst is ontworpen om de creativiteit van het ibis Styles-merk, de onderscheidende gastervaringen en de unieke esthetiek van de lifestyle te vieren. Het #OpenpARTy-concept maakt deel uit van het wereldwijde #OpenToCreativity-programma van het merk, waarbij wordt samengewerkt met kunst- en designgemeenschappen om energie aan te wakkeren en elk ibis Styles-hotel te voorzien van een unieke sfeer, waarbij de creatieve zielen van de gasten worden gevoed en het creatieve werk van lokale kunstenaars. De #OpentoCreativity- en de #OpenpARTy-series zijn nog maar net begonnen en zullen binnenkort te zien in meer dan 40 ibis Styles-hotels. Met een wereldwijd netwerk van meer dan 650 hotels zorgt ibis Styles ervoor dat er nog veel meer artistieke creaties volgen.

Gasten van de #OpenpARTy in ibis Styles Copenhagen Orestad zullen hun artistieke passies de vrije loop laten in een creatief proces van het maken van digitale kunst tijdens live-events. Het werk zal worden samengesteld door een van de favoriete straatartiesten van Kopenhagen, Isaac Malakkai , die wordt bewonderd om zijn werk in fysieke en digitale ruimtes, animaties en motion graphics. Of ze er nu voor kiezen om minutieus een digitale inzending voor te bereiden die onderdeel wordt van het gehele kunstwerk, of gewoon binnen de projecties van het kunstwerk in wording te staan, gasten zijn welkom om deel uit te maken van de kunst. Het eindproduct zal worden geslagen als een NFT, gezamenlijk gemaakt en gezamenlijk eigendom, die fungeert als een gemeenschappelijk stukje van de stijl van Kopenhagen.

"Het #OpenpARTy-concept is een van de vele onderscheidende ibis Styles-ervaringen die gasten nergens anders vinden. Door het publiek te betrekken bij co-creatie met lokale kunstenaars in onze hotels, tonen we onze steun voor artistieke experimenten, authenticiteit en zelfexpressie, en gasten uitnodigen om daarvan in levende lijven deel van uit te maken", aldus Marie-Agnès Froment, ibis Styles Brand Director, Accor. "Binnen ibis Styles-netwerk geeft ons #OpenToCreativity-programma de cultuur een duwtje in de rug, viert het creativiteit en geeft het toegang tot een gemeenschap die wereldwijd gelijkgestemd is. Voor gasten openen onze hotels de deur naar de lokale creatieve cultuur; voor onze getalenteerde buren bieden we ruimte om elkaar te ontmoeten, samen te werken en hun artistieke talenten te laten zien."

#OpenpARTy @ Copenhagen

De meest onbevreesde kunstenaars, artiesten en smaakmakers van Kopenhagen zullen op 28 september 2023 samen met gasten, fans en volgers van ibis-Styles op ibis Styles Copenhagen Orestad #OpenpARTy te zien zijn met @Malakkai , een van de beste, lokale straatartiesten in Denemarken. Het geluid wordt verzorgd door de Deense DJ en producer Kasper Bjørke en DJ Prom Night. Het hybride event wordt live gestreamd op de ibis Styles Metaverse spatial gallery en de sociale medianetwerken van het merk ( Instagram en TikTok ), waarbij de #OpenpARTy en de boodschap van openheid worden gedeeld met de verreikende wereldwijde gemeenschap van ibis Styles.

*Om op uw mobiele telefoon toegang te krijgen tot Metaverse, downloadt u de app Spatial.io op iPhone/iPad of Android .

Kopenhagen werd gekozen als de eerste stad waar een ibis Styles #OpenpARTy werd gehouden, vanwege de gerenommeerde kunstgemeenschap en de culturele nadruk op avant-garde design. De stad werd onlangs door de directeur-generaal van UNESCO aangewezen als Wereldhoofdstad van de Architectuur voor 2023. Er zullen meer #OpenpARTy-events volgen op ibis Styles-bestemmingen in heel Europa, waarbij de getalenteerde artiesten en de unieke culturele wereld in elke gemeenschap worden gevierd.

"Kunst is inherent een samenwerking tussen een kunstenaar en een publiek. De ideeën die een kunstwerk inspireert, zijn altijd het resultaat van het gesprek tussen maker en kijker, meestal tegenover elkaar, op een bijna tegenovergestelde manier", aldus Isaac Malakkai, ook bekend als @Malakkai. "ibis Styles maakt het vernieuwend door het publiek naar de kant van de artiesten te brengen en ze volledig onder te dompelen in het creatieve proces, dat zowel uitdagend als spannend is – en zal echt de kleuren, stemmen en wilde perspectieven weerspiegelen die in de straten van Kopenhagen aanwezig zijn."

Degenen die het event willen bijwonen, worden uitgenodigd om zich hier aan te melden voor de gastenlijst .

#OpenToCreativity @ The World

De #OpenpARTy in Kopenhagen is slechts één onderdeel van het wereldwijde #OpenToCreativity-programma van ibis Styles. Het programma werd in 2022 gelanceerd met de #OpenToCreators metaverse (de ibis Styles Spatial Gallery) en succesvolle events in Sevilla en Bangkok. Deelnemende hotels creëren originele en unieke kunstwerken door samen te werken met een lokale kunstenaar of door ons kunstmatige intelligentieproces met MidJourney te gebruiken. Elk hotel drukt zijn unieke kunstwerken uit op meerdere contactpunten zoals kamersleutels, kunstinstallaties in de sociale hubs en merkartikelen in de boetieks van het hotel. Het kunstwerk wordt ook als welkomstgeschenk geslagen als NFT voor de digitale portemonnee van gasten, tentoongesteld in de hotels en gearchiveerd in de ibis Styles Spatial Gallery. Daarnaast bieden de Social Hubs van de hotels een Perfect Photo Spot voor selfie-momenten, waarbij de kunstwerken op sociale media kunnen worden gedeeld.

Bovenal streeft ibis Styles ernaar om vooruitstrevende kunstenaars uit de lokale gemeenschap aan te trekken, waardoor een levendige culturele mix ontstaat met bezoekende hotelgasten. Workshops voor digitale creatie, verf-en-sip-avonden en openingsavonden van lokale kunstenaarstentoonstellingen zijn slechts enkele manieren waarop ibis Styles-hotels leuke, gedurfde en stimulerende ervaringen bieden. Veel ibis Styles-hotels tonen ook het werk van lokale kunstenaars en ambachtslieden op manieren die relevant zijn voor hun eigen markt, met kleding, accessoires, workshops, body positivity talks, modeshows, collectie-lanceringsfeesten en tattoo- of body art-demo's.

Over ibis Styles

Creatief design en een speelse sfeer zijn wat gasten vinden tijdens hun verblijf bij ibis Styles. Met een uniek ontwerpconcept opgebouwd rond een specifiek thema en een zelfverzekerde, optimistische aanpak, bieden ibis Styles-hotels eenvoudige, trendy en voordelige gastvrijheid. Het vriendelijke personeel verrast de gasten graag met leuke extraatjes die elk verblijf persoonlijk en speciaal laten voelen. Stellen, gezinnen, individuele gasten en zakelijke gasten worden allemaal hartelijk verwelkomd in meer dan 650 uniek ontworpen ibis Styles-hotels in meer dan 50 landen. ibis Styles is onderdeel van Accor, een toonaangevende horecagroep met meer dan 5.400 accommodaties in meer dan 110 landen, en een deelnemend merk aan ALL, Accor Live Limitless, een lifestyle-loyaliteitsprogramma dat toegang biedt tot een breed scala aan beloningen, diensten en ervaringen.

