Ibis Styles lança nova série #OPENPARTY em toda a Europa, celebrando experiências criativas e vibrando com os cenários de artes e cultura locais

O primeiro #OpenParty começa no ibis Styles Copenhague

Orestad,

com convidados fazendo "parte da arte "

COPENHAGUE, Dinamarca, 14 de setembro de 2023 /PRNewswire/-- O ibis Styles, parte da Accor, um grupo hoteleiro líder mundial, tem o prazer de lançar seu primeiro #OpenParty no ibis Styles Copenhague, Orestad, no dia 28 de setembro de 2023. O colossal evento ao vivo de arte digital colaborativa foi projetado para celebrar a criatividade da marca ibis Styles, suas experiências distintas aos visitantes e estética única de estilo de vida. O conceito #OpenParty faz parte do programa global #OpenToCreativity da marca, colaborando com comunidades de artes e design para estimular energia e injetar cada hotel ibis Styles com uma vibração única, nutrindo as almas criativas de seus hóspedes e apresentando o trabalho criativo dos artistas da região. Em breve, em mais de 40 hotéis ibis Styles, #OpenToCreativity e a série #OpenParty estão apenas começando. Com uma rede global de mais de 650 hotéis em todo o mundo, o ibis Styles garante que futuramente veremos muito mais criações artísticas.

Os convidados do#OpenParty do ibis Styles Copenhague, Orestad, liberarão suas paixões artísticas em um processo criativo de criação de arte digital em eventos ao vivo. O trabalho será selecionado por um dos artistas de rua favoritos de Copenhague, Isaac Malakkai, admirado por seu trabalho em espaços físicos e digitais, animações e gráficos em movimento. Quer eles optem por preparar meticulosamente um envio digital que se torne parte da estrutura do trabalho, ou simplesmente ficar dentro das projeções desenvolvendo o trabalho em andamento, os convidados são bem-vindos para se tornarem parte da arte. O produto acabado será cunhado como um NFT — feito em conjunto e de propriedade conjunta — atuando como uma fatia comunitária do estilo de Copenhague.

"O conceito #OpenParty é uma das muitas experiências distintas do ibis Styles que os hóspedes não encontrarão em outro lugar. Ao envolver o público na cocriação com artistas locais em nossos hotéis, estamos mostrando nosso apoio à experimentação artística, autenticidade e autoexpressão, ao mesmo tempo, convidamos os hóspedes a realmente se tornarem parte da arte", disse Marie-Agnès Froment, diretora da marca ibis Styles, da Accor. "Em toda nossa rede ibis Styles, nosso programa #OpenToCreativity está impulsionando a cultura, celebrando a criatividade, e dando acesso a uma comunidade internacional que pensa da mesma maneira. Para os hóspedes, nossos hotéis abrem as portas para a cultura criativa local; para nossos talentosos vizinhos, oferecemos espaço para se encontrar, colaborar e mostrar seus talentos artísticos".

#OpenpARTy @ Copenhagen

Os artistas e influenciadores mais ousados de Copenhague vibrarão com os hóspedes, fãs e seguidores do ibis Styles no ibis Styles Copenhague Orestad #OpenpARTy no dia 28 de setembro de 2023 apresentando @Malakkai, um dos principais artistas de rua da Dinamarca. O som será apresentado por um DJ dinamarquês e pelo produtor Kasper Bjørke e um DJ de formatura. O evento híbrido será transmitido ao vivo na galeria espacial Metaverso doibis Styles e na mídia social da marca (Instagram e TikTok), compartilhando o #OpenParty e sua mensagem de abertura com a abrangente comunidade global do ibis Styles.

*Para acessar o Metaverso em seu celular, baixe o aplicativo Spatial.io no iPhone/iPad ou Android .

Copenhague foi escolhida como a primeira cidade a sediar uma festa #OpenpARTy do ibis Styles, dada sua renomada comunidade artística e ênfase cultural no design de vanguarda. A cidade foi recentemente designada como Capital Mundial da Arquitetura para o ano de 2023 pelo diretor-geral da UNESCO. Mais eventos #OpenParty ocorrerão nos destinos ibis Styles em toda a Europa, celebrando os talentosos artistas e cenas culturais únicas em cada comunidade.

"A arte é inerentemente uma colaboração entre um artista e seu público. As ideias que uma peça de arte inspira são sempre o resultado dessa conversa entre o criador e o espectador, geralmente enfrentando-se de uma forma quase oposta," disse Isaac Malakkai aka @Malakkai. "O ibis Styles está renovando, trazendo o público para o lado dos artistas, mergulhando-os integralmente no processo criativo, que é desafiador e empolgante — e refletirá as verdadeiras cores e vozes e perspectivas selvagens que existem nas ruas de Copenhague."

Quem quiser participar do evento está convidado a se inscrever na lista de convidados aqui.

#OpenToCreativity @ o mundo

O Copenhague #OpenpARTy é apenas um dos elementos do programa global #OpenToCreativity do ibis Styles. O programa foi lançado em 2022 com o Metaverso #OpenToCreators (a galeria espacial do ibis Styles) e eventos de sucesso em Sevilha e Bangkok. Os hotéis participantes criam obras de arte originais e únicas ao fazer parceria com um criador regional ou usar nosso processo de inteligência artificial com o MidJourney. Cada hotel expressa sua obra de arte exclusiva em vários pontos, como chaves de quarto, instalações artísticas nos Centros Sociais e produtos da marca nas boutiques do hotel. A arte também é transformada em NFTs para as carteiras digitais dos hóspedes como presentes de boas-vindas, exibida nos hotéis e arquivada na galeria espacial do ibis Styles. Além disso, os centros sociais dos hotéis oferecem um local perfeito para fotos com as obras de arte, para compartilhar nas redes sociais.

Acima de tudo, o ibis Styles visa atrair pessoas criativas, com visão de futuro, da comunidade local, criando uma mistura cultural animada com os hóspedes que visitam o hotel. Oficinas de criação digital, noites de pintura e vinho, e soirées de abertura de exposições de artistas regionais são apenas algumas das maneiras pelas quais os hotéis ibis Styles oferecem experiências divertidas, ousadas e estimulantes. Muitos hotéis ibis Styles também apresentam o trabalho de artistas e artesãos locais de maneiras relevantes para o próprio mercado, com roupas, acessórios, oficinas, palestras sobre positividade corporal, desfiles de moda, festas de lançamento de coleções e demonstrações de tatuagens ou arte corporal.

Sobre o ibis Styles

Design criativo e uma atmosfera divertida são o que os visitantes encontram quando ficam no ibis Styles. Com um conceito de design único construído em torno de um tema preciso e uma abordagem confiante e otimista, os hotéis ibis Styles oferecem uma hospitalidade simples, moderna e econômica. Os funcionários se divertem em surpreender os hóspedes com pequenos e alegres complementos para fazer com que cada estadia seja pessoal e especial. Casais, famílias, viajantes individuais e hóspedes a negócios são recebidos calorosamente nos mais de 650 hotéis ibis Styles, cada um deles com um design único, espalhados em mais de 50 países. O ibis Styles faz parte da Accor, um grupo hoteleiro líder mundial que conta mais de 5.400 propriedades em mais de 110 países e uma marca participante do ALL - Accor Live Limitless - um programa de fidelidade que oferece acesso a uma ampla variedade de recompensas, serviços e experiências.

