IMG Sachsen-Anhalt presenteert haar nieuwe toeristische aanbod op ITB Berlijn 2024 - stijging in het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten

Voor het eerst sinds het begin van de pandemie meer dan acht miljoen overnachtingen

Stijging van elf procent in het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten

"Hallo, Sachsen-Anhalt"-aanbiedingen in het kader van de toeristische campagne van de deelstaat

MAAGDENBURG, Duitsland, 18 maart 2024 /PRNewswire/ -- Toerismespecialisten van de Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (IMG) zijn verheugd over de groei van het aantal overnachtingen en het sterke jaar voor het toerisme in 2023. Volgens het bureau voor de statistiek van de deelstaat is het aantal overnachtingen door toeristen in Saksen-Anhalt nu bijna weer terug op het niveau van voor de pandemie in 2019. Saksen-Anhalt noteerde circa 3,4 miljoen inkomende gasten en 8,4 miljoen overnachtingen. Dit komt overeen met een stijging van zeven procent in inkomende gasten en zes procent in overnachtingen ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarnaast kwamen er elf procent meer buitenlandse gasten naar Saksen-Anhalt - meer dan een kwart miljoen. Dit aantal ligt duidelijk boven het niveau van voor corona.

Destination Saxony-Anhalt - Heartland of German History

Dit goede nieuws en de nieuwe aanbiedingen in het kader van "Hallo, Sachsen-Anhalt" werden gepresenteerd op de gezamenlijke stand van het Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) op de ITB 2024. Voor "Hallo, Sachsen-Anhalt" werden reis- en excursiebestemmingen geselecteerd die volgens marktonderzoek voldoen aan de verschillende verwachtingen van de belangrijkste groepen gasten: de UNESCO Werelderfgoedlocaties in Saksen-Anhalt, actieve arrangementen in schilderachtige landschappen en fascinerende plaatsen in transitie.

Dr. Robert Franke, directeur van de IMG, onderstreepte de kwaliteit van "Hallo, Sachsen-Anhalt": "De vijf reisbestemmingen tussen Harz en Heide en de steden Maagdenburg, Dessau-Roßlau en Halle (Saale) bieden onvergetelijke ervaringen. Dat alles, in combinatie met inspirerende routes, zorgt voor de grootst mogelijke verscheidenheid in de kortst mogelijke reistijd." Hier zijn enkele voorbeelden:

Het "Zweden-pakket" - Cultuur en gastronomie in Halle (Saale) biedt drie dagen van culturele onderdompeling, met rondleidingen door het historische centrum, bezoeken aan de "Hemelschijf van Nebra" en tentoonstellingen in het Kunstmuseum Moritzburg. De invloed van componist Händel is prominent aanwezig, met een museum, een monument op het marktplein en diverse concerten. Een tocht stroomopwaarts over de Saale naar de kathedraal van Naumburg en proeven van de wijn uit Saale-Unstrut maken de ervaring compleet.

Het "USA-pakket" - Inspirerend: de Werelderfgoedregio is gericht op de werelderfgoedregio, in het bijzonder Lutherstadt Wittenberg, waar gasten een reis door de tijd maken terug naar de Reformatie en het Lutherhuis, de Slotkerk en de Cranachhöfe bezoeken. Dagtochten naar UNESCO-locaties zoals het Parklandschap Dessau-Wörlitz, dat het best te verkennen is met een gondeltocht, en Bauhaus Dessau met zijn iconische gebouwen en een bezoek aan het Bauhaus Museum zijn aanraders.

Het Harzgebergte-arrangement, voor gasten uit Nederland en Denemarkenis gericht op gezinsvriendelijke activiteiten in Wernigerode, zoals het verkennen van het stadscentrum met zijn vakwerkhuizen en een bezoek aan het kasteel met een prachtig uitzicht op de Harz en het Wildpark Christianental. Voor wie op zoek is naar spanning, zijn de Harz-tokkelbaan, wall running of een boottocht met een bezoek aan de bergtop van de Brocken een must. Voorheen was dit een fort in het IJzeren Gordijn tussen Oost en West, maar tegenwoordig is het de laatste halte van de beroemde Brockenbahn.

Maagdenburg en het noorden, voor gasten uit Polen en Tsjechië omvat onder andere een bezoek aan de Dom van Maagdenburg, de Groene Citadel en het Herrenkrugpark. Keuze uit boottochten op de Elbe en een dagtocht naar Tangermünde, dat doet denken aan het decor voor een film - kerktorens, een indrukwekkende stadsmuur met een kasteelcomplex en kleine winkeltjes in het historische centrum. En gezinnen genieten van Loburg, met een avonturenpark met de aardbei als thema.

Meer informatie: hello-saxony-anhalt.com

