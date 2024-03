IMG Saksonia-Anhalt prezentuje nowości w ofercie turystycznej na targach ITB Berlin 2024 - zwiększona liczba noclegów gości zagranicznych

Ponad osiem milionów pobytów noclegowych po raz pierwszy od wybuchu pandemii

Jedenastoprocentowy wzrost liczby noclegów gości zagranicznych

Kampania „Witaj, Saksonio-Anhalt" w ramach promocji turystycznej kraju związkowego

MAGDEBURG, Niemcy, 19 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Eksperci branży turystycznej z organizacji Investment and Marketing Corporation Saxony-Anhalt mbH (IMG) nie kryją zadowolenia ze zwiększonej liczby noclegów i pomyślnego roku dla sektora turystycznego w 2023 roku. Jak wynika z danych Krajowego Urzędu Statystycznego, turystyka noclegowa w Saksonii-Anhalt niemal powróciła do poziomu sprzed pandemii w 2019 roku. Saksonia-Anhalt odnotowała około 3,4 miliona przyjazdów gości i 8,4 miliona pobytów noclegowych. Odzwierciedla to siedmioprocentowy wzrost liczby przyjazdów gości i sześcioprocentowy wzrost liczby noclegów w porównaniu z rokiem poprzednim. Co więcej, do Saksonii-Anhalt przyjechało o jedenaście procent więcej gości z zagranicy, z ponad ćwierć milionem przyjazdów, co wyraźnie przekracza poziom sprzed pandemii koronawirusa.

Destination Saxony-Anhalt - Heartland of German History

Na wspólnym stoisku Niemieckiej Narodowej Centrali Turystyki (GNTB) na targach ITB 2024 zaprezentowano te niezwykle pozytywne dane wraz z nową ofertą „Witaj, Saksonio-Anhalt". Na potrzeby wspomnianej kampanii wytypowano cele podróży i wycieczek, które na podstawie badań rynkowych spełniają zróżnicowane oczekiwania najważniejszych grup gości: obiekty światowego dziedzictwa UNESCO w Saksonii-Anhalt, propozycje aktywnego wypoczynku w malowniczych krajobrazach i ciekawe punkty przejściowe.

Dr Robert Franke, dyrektor zarządzający IMG, podkreślił jakość oferty „Witaj, Saksonio-Anhalt": „Pięć regionów turystycznych pomiędzy Harz i Heide, a także miasta Magdeburg, Dessau-Roßlau i Halle (Saale) dostarczają niezapomnianych wrażeń. To i inspirujące trasy pozwalają na jak największą różnorodność podczas jak najkrótszego czasu podróży". Poniżej przedstawiono niektóre przykłady:

„Pakiet szwedzki" - kultura i kuchnia w Halle (Saale) - obejmuje on trzy dni zanurzenia się w kulturze, w tym wycieczki z przewodnikiem po historycznym centrum miasta, wizyty w „Nebra Sky Disk" i wystawy w Muzeum Sztuki w Moritzburgu. Wpływ kompozytora Haendla jest wyraźnie dostrzegalny poprzez muzeum, pomnik na rynku i różnorodne koncerty. Wycieczka w górę rzeki Saale do katedry Naumburg i degustacja wina Saale-Unstrut dopełniają niezapomnianych wrażeń.

„Pakiet amerykański" - Inspiracja: region światowego dziedzictwa - skoncentrowany jest na regionie światowego dziedzictwa, w szczególności na Lutherstadt Wittenberg, gdzie podróżnicy cofają się w czasie do okresu reformacji i zwiedzają Dom Lutra, Kościół Zamkowy i place Cranacha. Godne polecenia są jednodniowe wycieczki do miejsc wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, takich jak Królestwo Ogrodów Dessau-Wörlitz, które najlepiej zwiedzać podczas przejażdżki gondolą, oraz Bauhaus Dessau z kultowymi budynkami i wizytą w Muzeum Bauhausu.

Pakiet Harz Mountain Special dedykowany gościom z Holandii i Danii koncentruje się na rodzinnych atrakcjach w Wernigerode, takich jak zwiedzanie centrum miasta z domami z muru pruskiego, wizyta w zamku z zachwycającym widokiem na góry Harz oraz w parku dzikich zwierząt Christianental. Amatorzy mocnych wrażeń mogą wybrać się na zjazd tyrolski Harz Zipline, ściankę wspinaczkową lub przejażdżkę łodzią, przy czym obowiązkowym punktem programu jest wizyta na szczycie Brocken. Dawniej znajdowała się tam twierdza stanowiąca element żelaznej kurtyny między Wschodem a Zachodem, a dziś jest to ostatni przystanek słynnej Kolei Brocken.

Oferta Magdeburga i północy dla turystów z Polski i Czech uwzględnia zwiedzanie katedry w Magdeburgu, Zielonej Cytadeli i parku Herrenkrug. Do dyspozycji są rejsy statkiem po Łabie i jednodniowa wycieczka do Tangermünde, które z łatwością mogłoby posłużyć za plan filmowy - wieże kościelne, imponujące mury miejskie z kompleksem zamkowym i niewielkie sklepiki w historycznym centrum. Z kolei rodzinom przypadnie do gustu Loburg z truskawkowym parkiem rozrywki.

Więcej informacji: hello-saxony-anhalt.com

