impak Analytics innoveert met de lancering van SFDR+i, een oplossing voor SFDR-compliance met aanvullende impact gegevens over particuliere en beursgenoteerde instellingen

impak Analytics lanceert SFDR+i - een combinatie van zijn SFDR-module en zijn impak SDG Alignment-rapport (iSA)

SFDR+i helpt financiële marktdeelnemers om hun duurzaamheidsdoelstellingen te bepalen om reputatierisico's als gevolg van de herclassificatie van fondsen te voorkomen

De geïntegreerde oplossing van impak omvat een geautomatiseerd impact data collectie platform (iDCP) - speciaal voor particuliere instellingen - dat bruikbare hoogwaardige impact gegevens en intelligentie bevat

MONTREAL, PARIJS en LONDEN, 7 maart 2023 /PRNewswire/ -- Vandaag lanceert impak Analytics, dat duurzame verandering mogelijk maakt, SFDR+i - een kant-en-klare oplossing die SFDR en impact data van beursgenoteerde en particuliere bedrijven combineert voor gebruik door financiële marktpartijen. De oplossing geeft hen de middelen om te voldoen aan de strengste SFDR voorschriften en dankzij de bruikbare impact data krijgen ze informatie om de juiste beslissingen te nemen in de richting van duurzame verandering.

Een middel om duurzame besluitvorming te waarborgen

SFDR + i (integrated impact intelligence)

Het SFDR+i-aanbod van impak omvat de 14 verplichte Principal Adverse Impacts (PAI's) (100%) en 26 van de 33 optionele PAI's (78%), de overige zullen binnenkort geïntegreerd worden. De gegevens zullen beschikbaar zijn via impak's SaaS en API. Bovendien gaat het informatieniveau van SFDR+i met zijn classificatiesysteem voor gegevenstransparantie (gecontroleerd, niet-gecontroleerd, onbekend en geschat) verder dan de standaardpraktijken op de markt en vertegenwoordigd het de nauwkeurige en hoge standards van impak's methodologie.

Gedaan met greenwashing

In overeenstemming met zijn missie om beleggers te helpen duurzamere beslissingen te nemen, biedt het iSA-rapport eenvoudig te begrijpen en diepgaande impact gegevens en analyses met betrekking tot SDG-bijdragen, waaronder een grondige analyse van de positieve en negatieve bijdragen van een onderneming aan de SDG's. Dit helpt deelnemers op de financiële markt om duurzaamheidsdoelstellingen te identificeren en voorkomt dat zij worden misleid door greenwashing en kostbare reputatierisico's.

"Het kernelement van impak is altijd hoogwaardige impact data geweest, wat vanuit ons oogpunt de enige strategie is die zorgt voor nauwkeurige analyses en concrete duurzame verandering. De trapsgewijze herclassificatie van artikel 8-fondsen van de afgelopen maanden heeft ons gelijk gegeven. Daarom hebben onze teams hun inspanningen opgevoerd om een product te creëren dat de naleving van de nieuwste niveau 2-normen van de SFDR vergemakkelijkt en tegelijk impact informatie biedt", aldus Paul Allard, medeoprichter en CEO van impak Analytics

Vlotte verzameling van private equity-gegevens

De geïntegreerde SFDR+i-oplossing van impak Analytics is ook van toepassing op particuliere instellingen en automatiseert de gegevensinzameling via zijn gebruiksvriendelijk platform, met portefeuille- en bedrijfsoverzichten om wederom duurzame besluitvorming te faciliteren.

"Dit instrument is beschikbaar voor private equity met dezelfde hoge normen voor analyse en kwaliteit als voor beursgenoteerde ondernemingen, en dit is wat ons aanbod vandaag uniek maakt. Het is een echte ''tour de force'' voor onze technische teams", besluit Cédric de St-Léger, CTO bij impak Analytics.

SFDR+i, de hybride waar de markt op wachtte

De methodologie van impak Analytics is gebaseerd op de meest rigoureuze normen en principes van de impact markt, wat betekent dat de hybride aanpak van SFDR+iSA het besluitvormingsproces voor financiële marktdeelnemers kan helpen optimaliseren. Dankzij een duidelijk en gedocumenteerd inzicht in de duurzaamheidsinspanningen van hun activa, kunnen zij de reputatierisico's tot een minimum beperken, zowel voor beursgenoteerde als - dankzij het geautomatiseerde dataplatform van impak - particuliere ondernemingen.

Een proefversie van het platform met echte bedrijven en rapporten is reeds beschikbaar via een freemiumprogramma.

Over impak Analytics

impak Analytics is een fintech scale-up die op basis van AI een gebruiksvriendelijk platform voor impact gegevens & informatie heeft ontwikkeld met impact beoordelings-, scoring- en ratingoplossingen.

impak Analytics wordt gedreven door zijn missie om de financiële sector te helpen duurzamere beslissingen te nemen dankzij haar impact beoordelingsmethode die gebaseerd is op internationale normen en principes zoals het Impact Management Platform en de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de VN. Danzij de dubbele materialiteitsbenadering omvat het positieve effecten, meer dan 3700 verrijkte gegevenspunten en een scoringsproces met 1000-punten, de zogenaamde impak Score™, wat resulteert in gestandaardiseerde, vergelijkbare, betrouwbare en gecontextualiseerde impact analyses.

https://www.impakanalytics.com/

