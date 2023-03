impak Analytics innove avec le lancement de SFDR+i, une solution intégrée de données d'impact pour répondre aux exigences du règlement SFDR qui couvre les émetteur privés et côtés

impak Analytics lance SFDR+i, une combinaison de son module SFDR et de son rapport d'alignement aux ODD (iSA)

SFDR+i aide les acteurs des marchés financiers à identifier leurs objectifs en matière de durabilité afin de prévenir les risques réputationnels liés à la reclassification des fonds

La solution intégrée d'impak comprend une plateforme de collecte de données d'impact automatisée (iDCP) dédiée aux investisseurs des marchés privés qui permet d'obtenir des données d'impact décisionnelles de haute qualité

MONTRÉAL, PARIS et LONDRES, 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, impak Analytics lance SFDR+i: une solution clé en main pour les acteurs des marchés financiers qui combine les exigences du règlement SFDR et des données d'impact sur les entreprises cotées et privées. Cette solution permet donc d'être conforme à la norme la plus stricte de la régulation SFDR tout en fournissant des données d'impact décisionnelles aidant les acteurs des marchés financiers à aller vers un changement plus durable.

Une façon simple de parvenir à une prise de décision durable

SFDR + i (integrated impact intelligence)

L'offre SFDR+i d'impak comprend 14 Principales incidences négatives (soit 100% des PAI obligatoires) et 26 des 33 PAI optionnels (78%). Les PAI manquants seront bientôt ajoutés sous peu. Les données seront disponibles via un outil SaaS et l'API d'impak. En outre, avec son système transparent de classification des données (auditée, non auditée, inconnue et estimée), le niveau d'information de SFDR+i va au-delà des standards du marché et reflète la méthodologie rigoureuse et approfondie d'impak Analytics.

La fin du greenwashing?

Conformément à sa mission d'aider les investisseurs à prendre des décisions plus durables, le rapport iSA fournit des données et des analyses contextualisées et faciles à comprendre à propos de l'alignement d'une entreprise aux Objectifs de développement durable (ODD). Comprenant les contributions positives et négatives aux ODD d'une entreprise donnée, ce rapport permet aux acteurs des marchés financiers d'identifier des objectifs de durabilité mesurables, évitant ainsi d'être induit en erreur par du greenwashing, souvent lié à d'importants risques réputationnels.

« Au coeur d'impak se trouve nos données de haute qualité et c'est pour nous la seule façon possible d'assurer de véritables changements durables, issus d'analyses fiables. La reclassification en cascade des fonds en Article 8 des derniers mois semble nous avoir donné raison et c'est pour cela que nos équipes ont multiplié les efforts pour créer un produit qui, à la fois, facilite la conformité avec les exigences SFDR de niveau 2 et fournit des données d'impact intégrées » explique Paul Allard, co-fondateur et CEO d'impak Analytics.

Faciliter la collecte de données auprès des émetteurs non cotés

Grâce à la collecte de données automatisée via une plateforme en ligne intuitive et simple d'utilisation, SFDR+i est également disponible pour les investisseurs des marchés privés. La plateforme offre une vue entreprise et une vue portefeuille dans le but de faciliter des prises de décisions plus durables.

« Cet outil, dédié aux investisseurs des marchés privés répond aux mêmes exigences élevées de qualité et d'analyse que pour les entreprises cotées. C'est ce qui rend notre offre unique aujourd'hui. Il s'agit d'un véritable tour de force de la part de nos équipes techniques » conclut Cédric de St-Léger, CTO chez impak Analytics.

SFDR+i : l'hybride dont le marché avait besoin

La méthodologie d'impak Analytics est fondée sur les normes et principes d'impact les plus rigoureux du marché. L'approche hybride de SFDR+i aide donc les acteurs des marchés financiers à optimiser leurs processus décisionnels. En ayant une compréhension qualitative et quantitative claire des efforts de durabilité de leurs actifs, ils peuvent minimiser les risques réputationnels.

Une version d'essai et gratuite de la plateforme incluant de réels rapports d'entreprises est déjà disponible.

À propos d'impak Analytics

impak Analytics est une scale-up de la fintech qui a développé une plateforme intuitive et simple d'utilisation de données et d'impact intelligence comprenant des solutions d'évaluation, de notation et de classification d'impact. Elle utilise notamment l'intelligence artificielle dans son développement.

impak Analytics est animée par sa mission d'aider le secteur financier à prendre des décisions plus durables grâce à sa méthodologie d'évaluation de l'impact qui se base sur des standards et principes internationaux comme les normes de l'Impact Management Platform et les 17 Objectifs de développement durable des Nations Unies. Grâce à son approche de double matérialité, elle prend en compte les impacts positifs, plus de 3 700 points de données et une notation sur 1000 points appelé Score impak®. Elle offre donc des analyses d'impact comparables, fiables et contextualisées.

