impak Analytics' uitgebreide aanbod voor effectbeoordeling nu beschikbaar voor alle bedrijven

Drie analyses: Een impactanalyse van een bedrijf, een dubbele materialiteitsanalyse die helpt bij de voorbereiding op CSRD-vereisten en het in kaart brengen van de SDG's van de toeleveringsketen.

De impactverklaring en de twee eigen modules zijn gebaseerd op en afgestemd op 12 erkende materialiteitsstandaarden zoals GRI, SASB en IFC.

Het aanbod biedt geoptimaliseerd risicobeheer, gecontextualiseerde gegevens over diepe impact en bruikbare inzichten.

MONTREAL, PARIJS, LONDEN, 4 juli 2023 /PRNewswire/ -- Vandaag lanceert impak Analytics, de drijvende kracht achter duurzame verandering, een aanbod voor bedrijven dat bestaat uit de impak Statement™, de Double Materiality BI-module en de Supply Chain SDG-mappingmodule.

From ESG to impact

Dit pakket biedt bedrijven een kant-en-klare oplossing om hun overstap naar duurzaamheid en positieve impact te starten of te versnellen door hun veerkracht en risicobeheer te verbeteren en hen voor te bereiden op de aankomende CSRD-vereisten. Om particuliere bedrijven verder te ondersteunen, omvatten de geïntegreerde modules van impak een geautomatiseerd Impact Data Collection Platform (iDCP).

Een impact starterkit voor bedrijven

Terwijl de impakStatementsTM kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingen bevatten van positieve & negatieve effecten op de SDG's en gecontextualiseerde impact KPi's op basis van de dubbele materialiteitsbenadering, geeft de Double Materiality BI-module het materialiteitsniveau weer van elke ESG-kwestie bij bedrijven, wat essentieel is voor het optimaliseren van risicomanagement. Het is vooral de dubbele materialiteitsanalyse die bedrijven voorbereidt op de CSRD-vereisten.

Tot slot biedt de module om de SDG's van de toeleveringsketen in kaart te brengen een geconsolideerd overzicht van zowel de positieve als de negatieve SDG-bijdragen van elke bedrijfspartner in de toeleveringsketen van een bedrijf, waarmee de weg wordt uitgestippeld om de duurzaamheid te verbeteren.

"De lancering van dit aanbod voor bedrijven heeft een tweeledig doel: bedrijven ondersteunen bij het verduurzamen van wat volgens ons het krachtigste medium is - hun toeleveringsketen - en een duidelijk pad bieden voor duurzaam inkopen, wat cruciaal is voor de overgang en voor de duurzaamheidsdoelstellingen van bedrijven", aldus Paul Allard, CEO en medeoprichter van impak Analytics.

Over impak Analytics

Duurzame verandering stimuleren ™

impak is een fintech die IA inzet en een platform voor gegevens & informatie over impact heeft ontwikkeld met impactbeoordeling, scoring- en ratingoplossingen. Het bedrijf heeft een geheel van effectindicatoren gecreëerd, gebaseerd op de impak Score™ en de impak database, die worden gebruikt bij de ontwikkeling van indexfondsen en ETF's.

