Impartner uitgeroepen tot leider in Partner Relationship Management Q3-2023

Impartner behaalde de hoogst mogelijke scores voor partnerecosysteem en community criteria die zijn geavalueerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau

SALT LAKE CITY, 2 augustus 2023 /PRNewswire/ -- Impartner, de snelst groeiende en meest bekroonde leverancier van partnerbeheertechnologieën, onthult vandaag zijn scores voor The Forrester Wave™: Partner Relationship Management, Q3 2023. Impartner ontving een score van 5,0 – de hoogst mogelijke beoordeling – binnen de criteria voor partnerecosysteem management. Volgens het rapport van Forrester Research "moeten PRM-klanten zoeken naar aanbieders met bewezen oplossingen die processen optimaliseren voor schaalbaarheid en duurzaamheid" en "Impartner maakt het gemakkelijk om een moderne partnerervaring te beheren."

Impartner received highest scores possible in partner ecosystem and community criteria across 33-criterion evaluation.

"Onze niet-aflatende dominantie in het partnerecosysteem landschap valt niet te ontkennen. Wij zijn van mening dat Forrester's erkenning van Impartner als een leider, samen met andere analistenfirma's en vele tevreden klanten, wijst op onze rol bij het definiëren en opbouwen van de markt," aldus Gary Sabin, VP of Product bij Impartner. "Wij bij Impartner blijven het voortouw nemen en bedrijven de tools geven om ongeëvenaard succes te behalen in hun partnerprogramma's."

Impartner scoorde een 5,0, de hoogst mogelijke score op de volgende criteria:

Categorie huidig aanbod: bedrijfsplanning en -beheer, begeleid partnertraject, ervaring, beheer en beveiliging van partnerprogramma's, doorlopende partnerondersteuning, beheer van partnervraag, platformbeheer en -beveiliging, partnertypen, classificaties, waarden, goedkeuringsstromen en beheer, personalisatie en aanpassingen.

Strategie categorie: partnerecosysteem, community.

Huidig aanbod, strategie en marktaanwezigheid zijn de evaluatiecategorieën die worden gebruikt om de plaatsing in het Forrester Wave™-rapport te bepalen. Het rapport, geschreven door Hannibal Scipio, merkt op: "Dit platform ondersteunt partnerprogramma's in een vroeg stadium die kerncapaciteiten vereisen tot geavanceerde programma's om volwassen en evoluerende partnerecosystemen optimaal te betrekken."

De Forrester Wave™ volgt Impartner's in opdracht gegeven Total Economic Impact™ (TEI)-onderzoek op uit mei 2023. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Forrester Consulting en hierin kwam naar voren dat klanten een gemiddelde ROI van 296% zien, berekend over drie jaar.

Impartner is al meer dan 20 jaar een belangrijke speler op de PRM-markt en heeft een meetbare impact gehad op miljoenen klanten, waaronder Xerox, Stanley Black & Decker en T-Mobile for Business.

Ontdek het hele rapport door HIER te klikken.

Over Impartner

Impartner is de snelstgroeiende, meest bekroonde leverancier van channel management technologieën, waaronder zijn vlaggenschip Partner Relationship Management (PRM) en Partner Marketing Automation (PMA). Deze oplossingen helpen bedrijven over de hele wereld hun partnerrelaties te beheren, de vraag via partners te stimuleren en de omzet en winstgevendheid te verhogen via indirecte verkoopkanalen. Kijk voor meer informatie op impartner.com.

