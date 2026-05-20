Impetus lance la famille de solutions et de services d'IA Leap™ pour que l'IA agentique d'entreprise fonctionne réellement.

Les services pilotés par logiciel et la méthodologie innovante d'ingénierie contextuelle aident les entreprises à combler le fossé contextuel et à obtenir des résultats fiables en matière d'IA agentique.

LOS GATOS, Calif., 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- Impetus Technologies, leader des services d'IA agentique pilotés par logiciel et des solutions sectorielles, a annoncé le lancement de la gamme de solutions et de services Impetus Leap™ AI - une réponse directe à une réalité croissante des entreprises : La plupart des déploiements d'IA agentique n'atteignent pas les résultats escomptés, non pas parce que les modèles d'IA sont défaillants, mais parce que le contexte de l'entreprise dont ces agents ont besoin n'a jamais été conçu. La gamme Leap AI comble ce fossé pour offrir aux entreprises les résultats en matière d'IA autonome qu'elles recherchent.

Gamme de solutions et de services Impetus Leap™ AI

L'écart de contexte, l'espace entre ce que les modèles d'IA d'aujourd'hui savent et ce qui rend votre entreprise unique, y compris les connaissances exclusives et les politiques commerciales, se compose de quatre couches distinctes.

Le manque de données : Les systèmes d'IA ne peuvent pas accéder à l'intelligence institutionnelle piégée dans les anciens systèmes de données structurées et non structurées, qui sont souvent construits depuis des décennies - ce qui entrave la capacité de vos agents à résoudre les demandes des clients, à automatiser les processus de bout en bout ou à agir sur la réalité de votre entreprise.

Les systèmes d'IA ne peuvent pas accéder à l'intelligence institutionnelle piégée dans les anciens systèmes de données structurées et non structurées, qui sont souvent construits depuis des décennies - ce qui entrave la capacité de vos agents à résoudre les demandes des clients, à automatiser les processus de bout en bout ou à agir sur la réalité de votre entreprise. Le fossé sémantique : Même lorsque les données sont accessibles, elles n'ont pas de signification commerciale exploitable, ce qui se traduit par des agents qui semblent confiants, mais qui ont souvent des hallucinations ou des dérives et qui, en fin de compte, agissent de manière incorrecte dans le contexte spécifique de l'entreprise.

Même lorsque les données sont accessibles, elles n'ont pas de signification commerciale exploitable, ce qui se traduit par des agents qui semblent confiants, mais qui ont souvent des hallucinations ou des dérives et qui, en fin de compte, agissent de manière incorrecte dans le contexte spécifique de l'entreprise. Les lacunes dans la mise en œuvre : Les agents AI peinent à s'exécuter de manière fiable en raison de la dérive du contexte entre les transferts, de la faible observabilité, et des lacunes de gouvernance - ce qui entraîne des boucles d'itération coûteuses, une latence imprévisible et une exposition à la conformité qui oblige les équipes à revenir en arrière dans les déploiements.

Les agents AI peinent à s'exécuter de manière fiable en raison de la dérive du contexte entre les transferts, de la faible observabilité, et des lacunes de gouvernance - ce qui entraîne des boucles d'itération coûteuses, une latence imprévisible et une exposition à la conformité qui oblige les équipes à revenir en arrière dans les déploiements. Le manque de confiance : Les systèmes d'IA ne disposent souvent pas des garde-fous spécifiques à l'entreprise pour prendre les bonnes décisions de manière fiable - ce qui crée un risque de responsabilité, une exposition à la réglementation et une érosion de la confiance qui empêche l'IA agentique d'atteindre un jour la production à grande échelle.

Le site Impetus Leap AI™ Family présente cinq solutions et services puissants, natifs de l'IA et pilotés par logiciel, qui ont été conçus dès le départ pour relever ces défis :

Impetus LeapLogic Suite™ : Transforme les patrimoines de données hérités en fondations prêtes pour l'IA avec jusqu'à 95 % d'automatisation, de certification et de modernisation alignée sur l'ontologie. LeapLogic préserve la logique commerciale tout en créant des métadonnées sémantiques, une lignée et des signaux de préparation nécessaires à l'IA agentique.

Transforme les patrimoines de données hérités en fondations prêtes pour l'IA avec jusqu'à 95 % d'automatisation, de certification et de modernisation alignée sur l'ontologie. LeapLogic préserve la logique commerciale tout en créant des métadonnées sémantiques, une lignée et des signaux de préparation nécessaires à l'IA agentique. Impetus Context Studio™ : Cette offre puissante et intuitive permet aux ingénieurs de données et aux utilisateurs professionnels de disposer d'un atelier visuel partagé pour définir la signification des données en termes commerciaux - en dirigeant la manière dont les agents d'IA agissent, en concevant une logique d'extraction en couches et en appliquant des politiques d'IA responsables par le biais d'une isolation cloisonnée.

Cette offre puissante et intuitive permet aux ingénieurs de données et aux utilisateurs professionnels de disposer d'un atelier visuel partagé pour définir la signification des données en termes commerciaux - en dirigeant la manière dont les agents d'IA agissent, en concevant une logique d'extraction en couches et en appliquant des politiques d'IA responsables par le biais d'une isolation cloisonnée. Impetus Context Fabric™ : Fournit la couche d'intelligence sémantique pour l'entreprise agentique en connectant l'ontologie, les graphes de connaissances, les règles d'entreprise, les politiques, la lignée et la mémoire dans un contexte d'entreprise gouverné. Elle aide les agents d'IA à raisonner en fonction du sens de l'activité plutôt qu'en fonction de points de données isolés.

Fournit la couche d'intelligence sémantique pour l'entreprise agentique en connectant l'ontologie, les graphes de connaissances, les règles d'entreprise, les politiques, la lignée et la mémoire dans un contexte d'entreprise gouverné. Elle aide les agents d'IA à raisonner en fonction du sens de l'activité plutôt qu'en fonction de points de données isolés. Impetus Prism™ : Fournit un plan de contrôle unifié pour l'observabilité et la gouvernance à travers les données, l'IA et les opérations cloud. Elle surveille la qualité du contexte, le risque d'hallucination, la dérive, la performance, le coût et la conformité afin que les entreprises puissent exploiter l'IA agentique en toute confiance.

Fournit un plan de contrôle unifié pour l'observabilité et la gouvernance à travers les données, l'IA et les opérations cloud. Elle surveille la qualité du contexte, le risque d'hallucination, la dérive, la performance, le coût et la conformité afin que les entreprises puissent exploiter l'IA agentique en toute confiance. Impetus Agent Solutions™ : Fournit des compétences, des kits et des agents spécifiques à un domaine qui aident les entreprises à automatiser les flux de travail à forte intensité de décision dans les opérations commerciales et technologiques. Développés selon le cycle de vie de livraison « Context Engineering » d'Impetus, ces agents ont été évalués, comparés, soumis à des contrôles de conformité et sont prêts à être mis en production.

Alimentation des résultats de l'IA agentique en fonction du contexte

La famille de solutions et de services Impetus Leap™ AI offre une approche simple pour développer et déployer des solutions d'IA agentique de classe entreprise qui offrent des résultats commerciaux supérieurs à toute entreprise, quel que soit son secteur d'activité.

« Les entreprises ont passé des décennies à développer des connaissances exclusives et une logique opérationnelle qui définissent leur avantage concurrentiel. Les modèles d'IA, aussi avancés soient-ils, ne tiennent pas compte de ce contexte, ce qui a un impact considérable sur les résultats de l'IA agentique », a déclaré Nachiket Deshpande, PDG d'Impetus Technologies. « Les entreprises qui gagnent avec l'IA agentique ne sont pas celles qui ont les meilleurs modèles - ce sont celles qui ont conçu le bon contexte. La question que doit se poser chaque CXO n'est pas "quel outil d'IA utilisons-nous ?" mais "de quel contexte et de quel plan de contrôle avons-nous besoin pour que l'IA puisse effectuer un véritable travail en toute sécurité ?". C'est précisément ce qu'offre la gamme Leap AI. »

« La vision d'Impetus en matière d'ingénierie contextuelle met le doigt sur ce sur quoi les chefs d'entreprise d'aujourd'hui se concentrent - à savoir non pas si l'IA convient à leur entreprise, mais comment ils peuvent efficacement moderniser, déployer, orchestrer, exécuter et gouverner pour obtenir les résultats commerciaux qu'ils recherchent », a déclaré John Furrier, cofondateur de SiliconANGLE.

Pour en savoir plus sur la gamme de solutions et services d'IA d'Impetus Leap et sur nos partenariats technologiques stratégiques avec des entreprises de premier plan, notamment AWS, Databricks, Google, Microsoft et Snowflake, visitez le site http://www.impetus.ai. Réservez dès aujourd'hui votre évaluation de l'état de préparation à l'IA pour découvrir comment votre organisation peut combler le fossé contextuel afin de commander vos résultats commerciaux.

À propos d'Impetus Technologies

Impetus™ Technologies est une société d'ingénierie numérique de premier plan qui se consacre à aider ses clients à construire l'Intelligent Enterprise™ pour obtenir des résultats commerciaux supérieurs. Forts d'une culture de l'innovation et d'un héritage historique dans la résolution des problèmes les plus complexes du monde en matière de données, nous aidons les organisations pionnières à transformer les données brutes en un formidable avantage concurrentiel. Notre mission est de concevoir le contexte qui permet à l'IA agentique de fonctionner réellement en comblant le « Context Gap » – l'espace entre ce que les modèles d'IA fondamentaux connaissent et ce qui rend votre entreprise unique, y compris vos données propriétaires et vos méthodes de travail – afin de fournir des solutions autonomes, fiables et logicielles qui favorisent une innovation et une croissance inégalées.

Contact avec les médias :

Jeff Veis

CMO, Impetus Technologies

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2983017/Impetus_Leap_AI_Solutions_Services_Family.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2983018/Impetus_Technologies_Logo.jpg