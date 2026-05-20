Impetus Technologies lanceert de Leap™ AI Solutions & Services Family om agentische AI voor ondernemingen daadwerkelijk te laten werken

Softwaregestuurde diensten en een innovatieve methodologie voor contextengineering helpen bedrijven de contextkloof te overbruggen en betrouwbare resultaten met agentische AI te realiseren.

LOS GATOS, Californië, 20 mei 2026 /PRNewswire/ -- Impetus Technologies, een leider op het gebied van softwaregestuurde diensten en sectorspecifieke oplossingen voor agentische AI, heeft de lancering aangekondigd van de Impetus Leap™ AI Solutions & Services Family, een rechtstreeks antwoord op een groeiende realiteit binnen ondernemingen: de meeste implementaties van agentische AI slagen er niet in de beoogde bedrijfsresultaten te leveren, niet omdat de AI-modellen tekortschieten, maar omdat de ondernemingscontext die deze agents nodig hebben nooit is ontwikkeld. De Leap AI Family overbrugt die kloof om de resultaten te leveren die bedrijven verwachten van agentische AI.

Impetus Leap™ AI Solutions & Services Family

De contextkloof, de ruimte tussen wat de huidige AI-modellen weten en wat uw onderneming uniek maakt, waaronder bedrijfseigen kennis en bedrijfsbeleid, bestaat uit vier afzonderlijke lagen.

De gegevenskloof: AI-systemen hebben geen toegang tot institutionele kennis die vastzit in verouderde gestructureerde en ongestructureerde gegevenssystemen, die vaak gedurende tientallen jaren zijn opgebouwd. Daardoor worden de mogelijkheden van uw agents beperkt om klantvragen op te lossen, end-to-endprocessen te automatiseren of te handelen op basis van de werkelijke bedrijfscontext.

AI-systemen hebben geen toegang tot institutionele kennis die vastzit in verouderde gestructureerde en ongestructureerde gegevenssystemen, die vaak gedurende tientallen jaren zijn opgebouwd. Daardoor worden de mogelijkheden van uw agents beperkt om klantvragen op te lossen, end-to-endprocessen te automatiseren of te handelen op basis van de werkelijke bedrijfscontext. De semantische kloof: Zelfs wanneer gegevens toegankelijk zijn, ontbreekt het vaak aan bruikbare zakelijke betekenis, waardoor agents zelfverzekerd klinken, maar vaak hallucineren of afdwalen en uiteindelijk onjuist handelen binnen uw specifieke bedrijfscontext.

Zelfs wanneer gegevens toegankelijk zijn, ontbreekt het vaak aan bruikbare zakelijke betekenis, waardoor agents zelfverzekerd klinken, maar vaak hallucineren of afdwalen en uiteindelijk onjuist handelen binnen uw specifieke bedrijfscontext. De uitvoeringskloof: AI-agents hebben moeite om betrouwbaar taken uit te voeren door contextverschuiving tussen overdrachten, gebrekkige observatiemogelijkheden en lacunes in governance, wat leidt tot kostbare iteratieve processen, onvoorspelbare vertragingen en compliancerisico's die teams ertoe dwingen implementaties terug te draaien.

AI-agents hebben moeite om betrouwbaar taken uit te voeren door contextverschuiving tussen overdrachten, gebrekkige observatiemogelijkheden en lacunes in governance, wat leidt tot kostbare iteratieve processen, onvoorspelbare vertragingen en compliancerisico's die teams ertoe dwingen implementaties terug te draaien. De vertrouwenskloof: AI-systemen beschikken vaak niet over de ondernemingsspecifieke waarborgen die nodig zijn om consequent de juiste beslissingen te nemen, wat leidt tot aansprakelijkheidsrisico's, regelgevingsrisico's en een afnemend vertrouwen waardoor agentische AI nooit op grote schaal in productie wordt genomen.

De Impetus Leap AI™ Family omvat vijf krachtige AI-native, softwaregestuurde oplossingen en diensten die vanaf de basis zijn ontwikkeld om deze uitdagingen aan te pakken:

Impetus LeapLogic Suite™: Transformeert verouderde gegevensomgevingen tot AI-ready fundamenten met tot 95% automatisering, certificering en op ontologie afgestemde modernisering. LeapLogic behoudt de bedrijfslogica en legt tegelijkertijd de semantische metadata, de herkomst van gegevens en de gereedheidssignalen vast die nodig zijn voor agentische AI.

Transformeert verouderde gegevensomgevingen tot AI-ready fundamenten met tot 95% automatisering, certificering en op ontologie afgestemde modernisering. LeapLogic behoudt de bedrijfslogica en legt tegelijkertijd de semantische metadata, de herkomst van gegevens en de gereedheidssignalen vast die nodig zijn voor agentische AI. Impetus Context Studio™: Deze krachtige en intuïtieve oplossing biedt data engineers en zakelijke gebruikers een gedeelde visuele werkomgeving om de betekenis van gegevens in zakelijke termen te definiëren. Hiermee wordt gestuurd hoe AI-agents handelen, gelaagde retrievallogica wordt ontworpen en verantwoorde AI-beleidsregels worden afgedwongen via strikt afgeschermde omgevingen.

Deze krachtige en intuïtieve oplossing biedt data engineers en zakelijke gebruikers een gedeelde visuele werkomgeving om de betekenis van gegevens in zakelijke termen te definiëren. Hiermee wordt gestuurd hoe AI-agents handelen, gelaagde retrievallogica wordt ontworpen en verantwoorde AI-beleidsregels worden afgedwongen via strikt afgeschermde omgevingen. Impetus Context Fabric™: Biedt de semantische intelligentielaag voor de ondernemingen die gebruikmaken van agentische AI door ontologieën, kennisgrafieken, bedrijfsregels, beleidsregels, herkomst van gegevens en geheugen te verbinden binnen een beheerde ondernemingscontext. Hierdoor kunnen AI-agents redeneren op basis van zakelijke betekenis in plaats van geïsoleerde gegevenspunten.

Biedt de semantische intelligentielaag voor de ondernemingen die gebruikmaken van agentische AI door ontologieën, kennisgrafieken, bedrijfsregels, beleidsregels, herkomst van gegevens en geheugen te verbinden binnen een beheerde ondernemingscontext. Hierdoor kunnen AI-agents redeneren op basis van zakelijke betekenis in plaats van geïsoleerde gegevenspunten. Impetus Prism™: Biedt een uniforme besturingslaag voor zichtbaarheid en governance binnen gegevens-, AI- en cloudactiviteiten. De oplossing bewaakt contextkwaliteit, het risico op hallucinaties, drift, prestaties, kosten en compliance, zodat ondernemingen agentische AI met vertrouwen kunnen inzetten.

Biedt een uniforme besturingslaag voor zichtbaarheid en governance binnen gegevens-, AI- en cloudactiviteiten. De oplossing bewaakt contextkwaliteit, het risico op hallucinaties, drift, prestaties, kosten en compliance, zodat ondernemingen agentische AI met vertrouwen kunnen inzetten. Impetus Agent Solutions™: Levert domeinspecifieke vaardigheden, kits en agents die ondernemingen helpen besluitvormingsintensieve workflows binnen bedrijfs- en technologieactiviteiten te automatiseren. Deze agents zijn ontwikkeld via de Context Engineering Delivery Lifecycle van Impetus en zijn geëvalueerd, gebenchmarkt, beheerd volgens governancekaders en klaar voor productiegebruik.

Contextbewuste resultaten met agentische AI mogelijk maken

De Impetus Leap™ AI Solutions & Services Family biedt een geïntegreerde aanpak voor de ontwikkeling en implementatie van agentische AI-oplossingen voor ondernemingen die superieure bedrijfsresultaten leveren voor bedrijven in uiteenlopende sectoren.

"Ondernemingen hebben tientallen jaren besteed aan het opbouwen van eigen kennis en operationele logica die hun concurrentievoordeel bepalen. "AI-modellen, hoe geavanceerd ook, beschikken niet over deze context, wat een diepgaande impact heeft op de resultaten van agentische AI", aldus Nachiket Deshpande, CEO van Impetus Technologies. "De ondernemingen die succesvol zijn met agentische AI zijn niet deze met de beste modellen, het zijn de ondernemingen die de juiste context hebben ontwikkeld. De vraag die elke CXO zich moet stellen, is niet: 'Welke AI-tool gebruiken we?', maar: 'Welke context en controlelaag hebben we nodig om AI veilig echt werk te laten uitvoeren?' Dat is precies wat de Leap AI Family biedt."

"De visie van Impetus op contextengineering raakt precies de kern van waar CXO's vandaag op focussen, namelijk niet of AI geschikt is voor hun bedrijf, maar hoe ze deze doeltreffend kunnen moderniseren, implementeren, orkestreren, uitvoeren en beheren om de gewenste bedrijfsresultaten te behalen", aldus John Furrier, medeoprichter van SiliconANGLE.

Ga voor meer informatie over de Impetus Leap AI Solutions & Services Family en onze strategische technologiepartnerschappen met toonaangevende bedrijven, waaronder AWS, Databricks, Google, Microsoft en Snowflake, naar http://www.impetus.ai. Plan vandaag nog de evaluatie van uw AI-gereedheid om te ontdekken hoe uw organisatie de contextkloof kan overbruggen en haar bedrijfsresultaten gerichter kan sturen.

Over Impetus Technologies

Impetus™ Technologies is een toonaangevend bedrijf gespecialiseerd in digitale technologieontwikkeling dat zich toelegt op het helpen van klanten bij het bouwen van de Intelligent Enterprise™ om betere bedrijfsresultaten te behalen. Met een cultuur van innovatie en een rijke geschiedenis in het aanpakken van 's werelds meest veeleisende gegevensintensieve uitdagingen helpen we vooruitstrevende organisaties ruwe gegevens om te zetten in een krachtig concurrentievoordeel. Het is onze missie om de context te ontwikkelen die agentische AI daadwerkelijk laat werken door de 'contextkloof', de ruimte tussen wat fbasismodellen voor AI weten en wat uw onderneming uniek maakt, waaronder uw eigen gegevens en werkwijzen, te overbruggen om autonome, betrouwbare en softwaregestuurde oplossingen te leveren die ongeëvenaarde innovatie en groei stimuleren.

Contactpersoon voor de media:

Jeff Veis

CMO, Impetus Technologies

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2983017/Impetus_Leap_AI_Solutions_Services_Family.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2983018/Impetus_Technologies_Logo.jpg