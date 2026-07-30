in-lite introduceert in-lite Smart AI: de volgende stap in slimme tuinverlichting

GORINCHEM, Nederland, 30 juli 2026 /PRNewswire/ -- in-lite introduceert in-lite Smart AI in hun gebruikersapp. Met deze nieuwe innovatie maakt in-lite slimme tuinverlichting toegankelijker, intuïtiever en persoonlijker dan ooit. in-lite Smart AI combineert kunstmatige intelligentie (AI), augmented reality (AR) en LiDAR. Deze technologieën stellen de app in staat om de buitenruimte en verlichtingsarmaturen te herkennen en informatie te vertalen naar een eenvoudige, intuïtieve gebruikerservaring.

Atmospheric image of in-lite outdoor lighting in-lite and Smart AI logos

Automatisch scannen en organiseren

Waar slimme verlichting voorheen vroeg om het handmatig benoemen van verlichtingsarmaturen het aanmaken van groepen en het instellen van scènes, neemt in-lite Smart AI dit proces volledig uit handen. Gebruikers scannen hun tuin eenvoudig met hun smartphone. De app herkent vervolgens automatisch de verlichtingsarmaturen én de omgeving waarin ze staan, zoals een loungehoek, vlonder of wand. Op basis daarvan krijgen verlichtingsarmaturen logische namen en worden ze automatisch georganiseerd op basis van de indeling van de buitenruimte.

Bedienen met je stem

Ook de bediening wordt eenvoudiger. Met AI Control kunnen gebruikers hun verlichting aansturen in natuurlijke taal, bijvoorbeeld met opdrachten als: "Zet de lampen bij de vlonder aan", "Verlicht de boom wat subtieler" of "Maak het gezellig bij de loungehoek". De app begrijpt de context van de tuin en vertaalt deze wensen automatisch naar de juiste verlichting.

Lichtscènes voor ieder moment

Op basis van de inrichting van de tuin stelt in-lite Smart AI persoonlijke lichtscènes voor die passen bij verschillende momenten. Of het nu gaat om een rustige zomeravond, een diner met vrienden of het uitlichten van een bijzondere plek in de tuin: in-lite Smart AI helpt gebruikers om met één handeling de juiste sfeer te creëren.

"Met in-lite Smart AI maken we slimme tuinverlichting niet complexer, maar juist eenvoudiger. De technologie begrijpt de tuin, helpt installateurs sneller en overzichtelijker te werken en zorgt ervoor dat gebruikers zich kunnen richten op wat écht belangrijk is: genieten van hun buitenruimte." zegt Wilbrand Menzo, Director of Product bij in-lite.

Beschikbaarheid

Tech- en outdoorprofessionals kunnen vanaf nu de bèta-versie van Smart AI testen in de in-lite showrooms in Gorinchem (Nederland) en Mississauga (Canada). De officiële introductie van in-lite Smart AI staat gepland voor eind dit jaar.

Over in-lite

Ruim 25 jaar ontwikkelt in-lite hoogwaardige buitenverlichting die design, gebruiksgemak en slimme technologie samenbrengt. Met innovatieve oplossingen helpt in-lite mensen wereldwijd om hun buitenruimte ook na zonsondergang optimaal te beleven.