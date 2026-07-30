in-lite présente in-lite Smart AI : la prochaine étape dans le domaine de l'éclairage extérieur intelligent

GORINCHEM, Pays-Bas, 30 juillet 2026 /PRNewswire/ -- in-lite lance in-lite Smart AI dans son application. Cette innovation rend l'éclairage extérieur intelligent plus accessible, plus intuitif et plus personnalisé. in-lite Smart AI combine l'intelligence artificielle (IA), la réalité augmentée (RA) et le LiDAR (détection et télémétrie par laser). Ces technologies permettent à l'application de reconnaître les espaces extérieurs et les luminaires, puis de traduire ces informations en une expérience utilisateur simple et intuitive.

Atmospheric image of in-lite outdoor lighting in-lite and Smart AI logos

Détection automatique et organisation

Auparavant, l'éclairage intelligent obligeait les utilisateurs à nommer manuellement les luminaires, à créer des groupes et à configurer des ambiances. Désormais, la technologie in-lite Smart AI se charge de l'ensemble de ce processus. Il suffit aux utilisateurs de scanner leur jardin avec leur smartphone. L'application reconnaît ensuite automatiquement à la fois les luminaires et leur environnement, comme un coin salon ou une terrasse. Sur la base de ces informations, les luminaires se voient attribuer des noms logiques et sont automatiquement organisés en fonction de la configuration de l'espace extérieur.

Commande vocale

Le contrôle de l'éclairage est également plus simple. Grâce au contrôle par l'IA, les utilisateurs peuvent régler leur éclairage à l'aide de commandes telles que : « Allume les lumières près de la terrasse », « Éclaire l'arbre de manière plus discrète » ou « Crée une ambiance chaleureuse dans le coin salon ». L'application analyse le contexte de votre jardin et adapte automatiquement ces demandes aux réglages d'éclairage appropriés.

Un éclairage adapté à chaque occasion

En fonction de la configuration de votre jardin, in-lite Smart AI vous propose des réglages d'éclairage personnalisés pour différentes occasions. Qu'il s'agisse d'une soirée estivale détendue, d'un dîner entre amis ou de mettre en valeur un élément particulier du jardin, in-lite Smart AI permet aux utilisateurs de créer l'ambiance idéale d'un simple geste.

« Grâce à in-lite Smart AI, nous ne rendons pas l'éclairage extérieur intelligent plus complexe, mais plus simple. Cette technologie prend en compte la configuration du jardin, aide les installateurs à travailler plus rapidement et de manière plus organisée, et permet aux utilisateurs de se concentrer sur ce qui compte vraiment : profiter de leur espace extérieur », déclare Wilbrand Menzo, directeur produit chez in-lite.

Disponibilité

Les professionnels de la technologie et des activités de plein air peuvent désormais tester la version bêta de Smart AI dans les salles d'exposition d'in-lite à Gorinchem (Pays-Bas) et à Mississauga (Canada). Le lancement officiel d'in-lite Smart AI est prévu pour la fin de cette année.

À propos d'in-lite

Depuis plus de 25 ans, in-lite développe des solutions d'éclairage extérieur haut de gamme alliant design, facilité d'utilisation et technologie intelligente. Grâce à ses solutions innovantes, in-lite permet aux gens du monde entier de profiter pleinement de leurs espaces extérieurs après le coucher du soleil.