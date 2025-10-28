InferX is ontstaan om het tijdperk van intelligentie te versnellen

Nieuw bedrijf biedt een AI-infrastructuurplatform om de inzet en monetisatie van AI te versnellen.

Dit platform is ontworpen om datacenters te transformeren in intelligence factory's

BARCELONA, Spanje, 28 oktober 2025 /PRNewswire/ -- InferX, een nieuw onafhankelijk bedrijf ontstaan uit tien jaar leiderschap van Submer in expertise op het vlak van thermisch beheer en duurzame datacenters, is officieel van start gegaan met de missie om het Tijdperk van Intelligentie te versnellen - de volgende fase van de Vierde Industriële Revolutie, waarin intelligentie zelf de motor van economische en industriële vooruitgang wordt. InferX levert de infrastructuur en diensten die het mogelijk maken om AI op schaal te monetiseren en herdefinieert hoe intelligentie wordt gebouwd, geleverd en gewaardeerd.

InferX provides AI-powered infrastructure and use-case delivery across sovereign cloud and telco edge.

InferX combineert de bewezen expertise van Submer op gebied van vloeistofkoeling met haar geavanceerde AI-activiteiten en leveringsmogelijkheden. Dit platform, verticaal geïntegreerd in combinatie met Submer, is ontworpen om datacenters te transformeren in factory's of intelligence - waar computing, efficiëntie en duurzaamheid samenkomen om het economische potentieel van AI te ontsluiten.

De nieuwe nutsvoorziening: van energie naar intelligentie

Net zoals elektriciteit het industriële tijdperk aandreef, zullen "tokens" - de basiseenheden van berekening en betekenis - het intelligentietijdperk aansturen. Elk AI-model, elke toepassing en elke interactie genereert tokens. Naarmate de wereldeconomieën verschuiven naar economieën aangedreven door AI, zullen deze tokens de nieuwe nutsvoorziening worden en zowel de stroom als de monetisatie van intelligentie in netwerken, landen en industrieën vertegenwoordigen.



"AI wordt een essentiële nutsvoorziening en verdient dezelfde betrouwbare, efficiënte en soevereine infrastructuur als energie," verklaart Daniel Pope, oprichter van InferX en Submer. "InferX is opgericht om die basis te bieden – door een AI-cloudplatform te bouwen dat zich op echte AI use-case enablement richt."

De problematiek van AI-infrastructuur oplossen

De snelle versnelling van AI botst met fysieke en economische grenzen. Traditionele datacenterinfrastructuur kan geen gelijke tred houden met de rekenintensiteit, energiebehoefte en latentievereisten van moderne AI-workloads. Deze beperkingen belemmeren de vooruitgang, drijven de kosten op en vertragen de monetisatie van AI-diensten.



Het doel van InferX is om deze uitdagingen op te lossen. InferX maakt gebruik van een grondig inzicht in het ecosysteem van AI-infrastructuur en levert een snellere, dichtere en groenere AI-cloud die is gebouwd om het tijdperk van intelligentie te versnellen via een dual-plane strategie die Core- en Edge-infrastructuur met elkaar verbindt: Core datacenters verwerken grootschalige training en hosting in GPU-clusters met hoge dichtheid, terwijl de Edge AI-infrastructuur realtime inferentie dicht bij gebruikers levert via telecom- en regionale netwerken.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2806320/InferX.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2803809/InferX_Logo.jpg