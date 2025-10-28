InferX voit le jour pour accélérer l'ère de l'intelligence

La nouvelle entreprise propose une plateforme d'infrastructure d'IA qui accélérera le déploiement et la monétisation de l'IA

La plateforme est conçue pour transformer les centres de données en usines intelligentes

BARCELONE, Espagne, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- InferX, une nouvelle société indépendante née d'une décennie de leadership de Submer en matière de gestion thermique et d'expertise des centres de données durables, a été officiellement lancée avec pour mission d'accélérer l'ère de l'intelligence - la prochaine phase de la quatrième révolution industrielle, dans laquelle l'intelligence elle-même deviendra le moteur du progrès économique et industriel. InferX fournit l'infrastructure et les services qui permettent la monétisation de l'IA à grande échelle, redéfinissant la façon dont l'intelligence est construite, fournie et valorisée.

InferX provides AI-powered infrastructure and use-case delivery across sovereign cloud and telco edge.

InferX associe l'expertise éprouvée de Submer en matière de refroidissement liquide à ses capacités avancées d'exploitation et de fourniture d'IA. Cette plateforme, intégrée verticalement en combinaison avec Submer, est conçue pour transformer les centres de données en usines de l'intelligence, où le calcul, l'efficacité et la durabilité convergent pour concrétiser le potentiel économique de l'IA.

La nouvelle ressource : de l'énergie à l'intelligence

De la même manière que l'électricité a alimenté l'ère industrielle, les « tokens » - unités de base de calcul et de signification - alimenteront l'ère de l'intelligence. Chaque modèle, application et interaction d'IA génère des tokens. À mesure que les économies mondiales évolueront vers des économies basées sur l'IA, ces tokens deviendront la nouvelle ressource, représentant à la fois le flux et la monétisation de l'intelligence à travers les réseaux, les nations et les industries.



« L'IA est en train de devenir une ressource essentielle, et elle mérite la même infrastructure fiable, efficace et souveraine que l'énergie », déclare Daniel Pope, fondateur d'InferX et de Submer. « InferX a été créé pour fournir cette base - en construisant une plateforme cloud d'IA qui se concentre sur l'activation de cas d'utilisation réels de l'IA. »

Relever le défi de l'infrastructure de l'IA

L'accélération rapide de l'IA se heurte à des limites physiques et économiques. L'infrastructure traditionnelle des centres de données ne peut pas suivre le rythme de l'intensité de calcul, de la demande d'énergie et des exigences de latence des charges de travail modernes de l'IA. Ces contraintes entravent les progrès, gonflent les coûts et ralentissent la monétisation des services d'IA.



L'objectif d'InferX est de relever ces défis. S'appuyant sur une connaissance approfondie de l'écosystème de l'infrastructure d'IA, InferX propose un cloud IA plus rapide, plus dense et plus écologique, conçu pour accélérer l'ère de l'intelligence grâce à une stratégie à deux volets qui connecte l'infrastructure de base et périphérique : les centres de données de base gèrent la formation à grande échelle et l'hébergement dans des grappes de GPU à haute densité, tandis que l'infrastructure d'IA périphérique fournit une inférence en temps réel à proximité des utilisateurs par l'intermédiaire de réseaux télécoms et régionaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2806320/InferX.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2803809/InferX_Logo.jpg