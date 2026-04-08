Innovatief snellaadstation voor elektrische voertuigen met geïntegreerde energieopslag officieel geopend in Duiven

DUIVEN, Nederland, 8 april 2026 /PRNewswire/ -- De officiële opening van een nieuw hoogwaardig laadstation voor elektrische voertuigen bij Nieuwe Tijd in Duiven werd met groot succes gevierd. Het evenement bracht partners, internationale gasten en leiders uit de e-mobiliteitssector samen.

Innovative Fast-Charging EV Station with Integrated Energy Storage Officially Opens in Duiven

Centraal op de locatie staat de zelfstandige gelijkstroomsnellader uit de DV-reeks van Zerova met een vermogen van 60 kW, ontworpen voor snelle, betrouwbare en gebruiksvriendelijke werking in veeleisende openbare omgevingen. De unit levert ultrasnel laden via CCS2, met backendintegratie op basis van OCPP, wat zorgt voor een naadloze werking, monitoring op afstand en toekomstbestendige schaalbaarheid. Een display van 18 cm (7 inch), RFID-gebruikersverificatie en intelligente veiligheidsfuncties zorgen samen voor een intuïtieve en veilige gebruikerservaring.

De robuustheid van het elektriciteitsnet wordt verder ondersteund door 10 BUIMA-energieopslagmodules, elk met een capaciteit van 4 kWh, goed voor in totaal 40 kWh aan lokale opslagcapaciteit. Deze geïntegreerde oplossing vlakt piekbelasting af, stabiliseert de stroomvoorziening en vermindert de belasting van het lokale net, waardoor slimmer energiebeheer mogelijk wordt naarmate het gebruik van elektrische voertuigen blijft toenemen.

"Door onze snellader uit de DV-reeks te combineren met de modulaire energieopslag van BUIMA, laat deze locatie zien hoe intelligente infrastructuur hoogvermogenladen zowel praktisch voor bestuurders als ontlastend voor het elektriciteitsnet kan zijn", aldus Jay Yang, Global CEO van Zerova. "Dit project in Duiven is een goed voorbeeld van hoe samenwerking geavanceerde technologie kan omzetten in praktische en schaalbare oplossingen voor alledaagse elektrische mobiliteit."

Gasten konden bij de opening de prestaties van het systeem zelf ervaren: aanzienlijk kortere laadtijden in vergelijking met laden via wisselstroom, stabiele werking onder uiteenlopende omstandigheden en soepele interactie via de digitale interface en RFID-toegang. De energieopslagoplossing liet ook zien hoe lokale buffering zorgt voor consistente laadprestaties, zelfs tijdens piekbelasting.

"Als exploitant van deze locatie zijn wij trots om in Duiven een laadoplossing te realiseren die echt aansluit op de behoeften van hedendaagse EV-bestuurders", aldus Baoxian Fei, CEO en oprichter van Zemovi.

Het evenement omvatte een traditionele Chinese leeuwendans, symbool voor voorspoed en succes, gevolgd door een exclusieve Aziatische culinaire ervaring en zorgde voor een onvergetelijke sfeer voor alle aanwezigen.

"Deze opening markeert een belangrijke stap in het realiseren van slimmere en duurzamere laadoplossingen", aldus Harvey Chuang, directeur van de Buima Group. "Samen met onze partners bouwen wij aan de mobiliteit van de toekomst."

