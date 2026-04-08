Une station de recharge rapide innovante pour véhicules électriques, dotée d'un système de stockage d'énergie intégré, ouvre officiellement ses portes à Duiven

DUIVEN, Pays-Bas, 8 avril 2026 /PRNewswire/ -- L'ouverture officielle d'une nouvelle station de recharge haute performance pour véhicules électriques à Nieuwe Tijd, à Duiven, a été célébrée avec grand succès, réunissant des partenaires, des invités internationaux et des leaders de l'industrie issus de l'ensemble de l'écosystème de l'e-mobilité.

Innovative Fast-Charging EV Station with Integrated Energy Storage Officially Opens in Duiven

Au cœur du site se trouve le chargeur rapide CC autonome d'une puissance de 60 kW de la série DV de Zerova, conçu pour un fonctionnement rapide, fiable et convivial dans des environnements publics exigeants. Ce dispositif offre une recharge CCS2 ultra-rapide avec une intégration backend compatible OCPP, garantissant un fonctionnement fluide, une surveillance à distance et une évolutivité à l'épreuve du temps. Un écran de 7 pouces, l'authentification RFID et des fonctions de sécurité intelligentes viennent compléter une expérience intuitive et sécurisée pour tous les utilisateurs.

La résilience du réseau est également soutenue par 10 unités de stockage d'énergie BUIMA, chacune d'une capacité de 4 kWh, fournissant 40 kWh de stockage local total. Cette configuration intégrée permet d'atténuer les pics de demande, de stabiliser la fourniture d'énergie et de réduire la pression sur le réseau local, ce qui permet une gestion plus intelligente de l'énergie à mesure que l'adoption des véhicules électriques continue de croître.

« En associant notre chargeur rapide de la série DV au système de stockage d'énergie modulaire de BUIMA, ce site montre comment une infrastructure intelligente peut rendre la recharge à haute puissance à la fois pratique pour les conducteurs et respectueuse du réseau », a déclaré Jay Yang, PDG mondial de Zerova. « Ce projet à Duiven illustre parfaitement la manière dont la collaboration peut transformer une technologie de pointe en solutions pratiques et évolutives pour la mobilité électrique de tous les jours ».

Les invités à l'inauguration ont pu constater d'eux-mêmes les performances du système : des temps de recharge considérablement réduits par rapport à la charge en courant alternatif, un fonctionnement stable dans des conditions variables et des interactions fluides via l'interface numérique et l'accès RFID. La solution de stockage d'énergie a également démontré comment le stockage tampon local permet de maintenir des performances de recharge constantes, même en cas de pic de demande.

« En tant qu'opérateur de ce site, nous sommes fiers d'apporter à Duiven une solution de recharge qui répond vraiment aux besoins des conducteurs de véhicules électriques d'aujourd'hui » a déclaré Baoxian Fei, PDG/fondateur de Zemovi.

L'événement comprenait une danse du lion traditionnelle chinoise, symbole de prospérité et de réussite, suivie d'un dîner asiatique exclusif, créant ainsi une atmosphère mémorable pour tous les participants.

« Cette ouverture marque une étape importante dans la fourniture de solutions de recharge plus intelligentes et plus durables », a déclaré Harvey Chuang, président du groupe Buima. « Aux côtés de nos partenaires, nous construisons l'avenir de la mobilité ».

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