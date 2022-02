InPost Group en Vinted lanceren Europees partnerschap voor de levering van e-commerce

- Eén overeenkomst geeft locaties in tweedehands kleding toegang tot 35.000 afleverpunten in acht markten

BRUSSEL en AMSTERDAM, 17 februari 2022 /PRNewswire/ -- InPost Group, de toonaangevende, Europese aanbieder van e-commercebezorging, heeft een vijfjarige samenwerkingsovereenkomst getekend met Vinted, Europa's grootste online consumer-to-consumer marktplaats voor tweedehands kleding, om een van de verzendpartners van Vinted in heel Europa te worden. De dienst wordt geleverd onder het merk InPost in het VK, Polen en Italië, en het merk Mondial Relay in Frankrijk, België, Nederland, Portugal en Spanje.

De overeenkomst aakt gebruik van het uitgebreide, internationale netwerk van InPost van 35.000 externe bezorgsites, waardoor Vinted-leden een voordelige, handige optie krijgen waarmee ze hun aankopen kunnen ontvangen op een tijdstip dat hen uitkomt, in plaats van daarop thuis te moeten wachten. Naast de kostenbesparingen ten opzichte van thuisbezorging, vermindert verzending naar de APM-kluisjes (Automated Parcel Machine) en andere locaties van het bedrijf de CO 2 -uitstoot in steden met maar liefst twee derde in vergelijking met huis-aan-huisdiensten.

"Dit is ons eerste, pan-Europese leveringspartnerschap voor alle acht markten waarin we opereren, en we zijn ervan overtuigd dat dit nog maar het begin is", aldus InPost CEO Rafał Brzoska. "Onze overeenkomst met Vinted bewijst dat InPost de schaalgrootte en de vaardigheden heeft om een strategische partner voor bedrijven te zijn die in heel Europa opereren met een bijzonder focus op pakketbezorging op afhaalpunten. We zijn blij om deel uit te maken van Vinted's verzendoplossing."

Vytautas Atkočaitis, Shipping Director bij Vinted, zei: "Als bedrijf dat erop gericht is onze leden geweldige keuzes te bieden over het verzenden en ontvangen van pakketten, met een bijzondere focus op PUDO- en lockeropties, verheugt het ons om onze succesvolle samenwerking met InPost en Mondial Relais in meerdere markten in Europa te kunnen voortzetten."

Vinted is de grootste online consumer-to-consumer marktplaats in Europa voor tweedehands kleding met meer dan 50 miljoen leden in 13 Europese landen, evenals in de VS en Canada.

InPost (AEX: INPST) is Europa's toonaangevende e-commerceplatform. InPost, opgericht in Polen door Rafał Brzoska in 1999, heeft een netwerk van meer dan 20.000 pakketkluisjes in Polen, het VK en Italië, en biedt ook koeriers- en fulfilmentdiensten aan meer dan 40.000 e-commercehandelaren in Polen.

InPost, dat strategisch gepositioneerd is in het zich snel ontwikkelende e-commerce-ecosysteem, profiteert van positieve markttrends, waardoor het zijn netwerk snel kan uitbreiden.

InPost's Automatic Parcel Machine-lockers bieden consumenten een goedkope, flexibele, handige, aanrakingsvrije bezorgoptie die de meest milieuvriendelijke oplossing is voor e-commerce-leveringen: het verzenden van pakketten naar InPost-lockers vermindert de CO 2 -uitstoot met twee derde in vergelijking met leveringen per adres in stedelijke gebieden, en met maar liefst 90% in landelijke gebieden. Het vermindert ook het verkeer en biedt een oplossing voor consumenten om pakketten 24 uur per dag, 7 dagen per week te ontvangen, zonder dat ze daarvoor thuis hoeven te wachten.

De uiterst efficiënte IT-infrastructuur van InPost en de snelle implementatie van nieuwe technologieën vormen een solide basis voor de activiteiten en ontwikkeling van het bedrijf. De mobiele app van InPost is een van de meest populaire apps in Polen.

De aandelen van het bedrijf debuteerden in januari 2021 op Euronext Amsterdam.

In juli 2021 rondde InPost de overname af van Mondial Relay, de toonaangevende, Franse aanbieder van pakketbezorging op afhaalpunten, die in Frankrijk, de Benelux en het Iberische schiereiland actief is, wat het Poolse bedrijf Europa's grootste e-commerce bezorgplatform maakt. In 2021 bezorgden InPost en Mondial Relay in totaal meer dan 517 miljoen pakketten.

Vinted

Vinted is de grootste online, internationale C2C-marktplaats (klant-naar-klant) in Europa voor tweedehands kleding, met een groeiend ledenbestand van meer dan 50 miljoen leden verspreid over 15 markten in Europa en Noord-Amerika: Frankrijk, Duitsland, België, Spanje, Italië, Nederland, Portugal, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Litouwen, Luxemburg, het VK, evenals de VS en Canada. Opgericht in 2008 in Litouwen door Milda Mitkute en Justas Janauskas, en in 2011 vergezeld door eerste investeerder en COO Mantas Mikuckas, wordt het bedrijf nu geleid door CEO Thomas Plantenga en ondersteund door zes toonaangevende durfkapitaalbedrijven: Accel, Burda Principal Investments, EQT Growth, Insight Venture Partners, Lightspeed Venture Partners en Sprints Capital. Op een missie om wereldwijd van tweedehands de eerste keuze te maken, helpt Vinted leden om tweedehands kleding en accessoires van elkaar te kopen en te verkopen, waardoor winkelen een mobiele en sociale ervaring wordt door middel van rechtstreekse interacties en transacties tussen de leden van het platform. De Europese start-up heeft zijn hoofdkantoor in Vilnius, kantoren in Amsterdam, Berlijn, Utrecht en Praag en heeft 1000 medewerkers.

