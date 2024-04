Intelligente systemen bij de bouw van China's diepste onderzeese tunnel

SHENZHEN, China, 28 april 2024 /PRNewswire/ -- China Railway Tunnel Group (CRTG) gebruikt "Acht Intelligente Systemen" voor de aanleg van de Shenzhen-Jiangmen spoorweg, het diepste onderzeese tunnelproject met de hoogste waterdruk in China.

Experts poseren bij de tunnel van de estuarium van de Pearl River (PRNewsfoto/China Railway Tunnel Group Co., Ltd)

Tijdens het World Tunnel Congress 2024 (WTC2024), van 19 tot 25 april in Shenzhen, bezochten ingenieurs, deskundigen en academici van over de hele wereld de schildbouwlocatie van CRTG van de tunnel in het estuarium van de Pearl River. Hier kregen ze uit de eerste hand inzicht in de "Acht Intelligente Systemen" die worden gebruikt in het Shenzhen-Jiangmen spoorwegproject, een belangrijke ontwikkeling voor de intelligente tunnelbouw in China.

De acht intelligente systemen omvatten intelligent tunnelen, segmentassemblage, coördinatie, diagnostiek, bewaking, onderdelenproductie, materiaalbeheer en ventilatie. Door gebruik te maken van de intelligente systemen slaagde CRTG erin om de uitdagingen van het project het hoofd te bieden en een efficiënte bedrijfsvoering te garanderen.

De Shenzhen-Jiangmen spoorweg, gelegen in het centrum van de Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, verbindt de steden Shenzhen en Jiangmen in China. Het project omvat een hoofdtunnel van 9.175 m en een hellende schacht van 1.160 m, wat aanzienlijke geologische uitdagingen met zich meebrengt voor de schildbouw.

De acht intelligente systemen worden ondersteund door een slim beheerplatform dat realtime bewaking, analyse, collaboratief beheer, ondersteunende tunneling en big data-analyse integreert, wat de efficiëntie en veiligheid van tunnelbouwoperaties verbetert.

Het intelligente tunnelsysteem, een kernonderdeel van de tunnelboorinstallatie, bevat technologieën zoals neurale netwerken, machinaal leren, voorspellende algoritmen, randfeedbackregeling en noodzekeringsregeling. Deze technologieën maken proactieve voorspelling van parameters mogelijk voor complexe geologische omstandigheden en aanpassing van het schild voor de tunnelboring en de implementatie van bemande en onbemande intelligente tunneloperaties, samen met vroegtijdige waarschuwingssystemen voor abnormale gebeurtenissen.

"Naarmate we meer onderzoek en ontwikkeling doen op het gebied van intelligente tunnelbouw, willen we de gegevenskloof tussen bouw en gebruik overbruggen en zo nieuwe standaarden stellen op dit gebied," aldus Hong Kairong, hoofdingenieur bij CRTG.

Het WTC2024 vierde ook de 50e verjaardag van de ITA en toonde 50 belangrijke wereldwijde projecten. China werd geëerd met de opname van 9 projecten, waarbij de CRTG deelnam aan 7 projecten, waaronder de Chengkun Spoorweg Shambala-tunnel, Dayaoshan-tunnel, Xi'an-Kangding Spoorweg Qilian-tunnel, Qinghai-Tibet Spoorweg Xin Guanjia-tunnel, de tweede onderzeese tunnel van de Jiaozhou Bay, de Shenzhen metrolijn 14 en de Shenzhen-Zhongshan-corridor. Deze prestatie benadrukt CRTG's grote kracht en uitstekende prestaties in de wereldwijde tunnelbouwtechniek.

WTC is de meest invloedrijke bijeenkomst van de tunnel- en ondergrondse engineeringindustrie en trekt een wereldwijd aandacht van ingenieurs en deskundigen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2399176/0425.jpg