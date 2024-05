Intelligente Systeme werden beim Bau von Chinas tiefstem Unterwassertunnel eingesetzt

SHENZHEN, China, 28. April 2024 /PRNewswire/ -- Die China Railway Tunnel Group (CRTG) verwendet acht intelligente Systeme für den Bau der Shenzhen-Jiangmen-Eisenbahn, dem Projekt für Chinas tiefsten Unterwassertunnel mit dem höchsten Wasserdruck.

Experten machen ein Gruppenfoto vor dem Perlflussdelta-Tunnel (PRNewsfoto/China Railway Tunnel Group Co., Ltd)

Während des World Tunnel Congress 2024 (WTC2024), der vom 19. bis 25. April in Shenzhen stattfand, besuchten Ingenieure, Fachleute und Wissenschaftler aus aller Welt die Tunnelbaustelle der CRTG am Perlflussdelta. Dort erhielten sie aus erster Hand einen Einblick in die acht intelligenten Systeme, die beim Shenzhen-Jiangmen-Eisenbahnprojekt zum Einsatz kommen – einer zentralen Etappe im intelligenten Tunnelbau Chinas.

Zu den acht Systemen gehören intelligenter Tunnelbau, Tübbingmontage, Koordination, Diagnose, Überwachung, Komponentenproduktion, Materialmanagement und Belüftung. Durch den Einsatz dieser intelligenten Systeme hat die CRTG die Herausforderungen des Projekts erfolgreich gemeistert und einen effizienten Betrieb sichergestellt.

Die Shenzhen-Jiangmen-Eisenbahn liegt in der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macao und verbindet die südostchinesischen Küstenstädte Shenzhen und Jiangmen. Das Projekt umfasst einen 9.175 Meter langen Haupttunnel und einen 1.160 Meter langen Schrägschacht, was den Bau erheblichen geologischen Herausforderungen gegenüberstellt.

Die acht Systeme haben die Effizienz und Sicherheit des Tunnelbaus verbessert. Sie werden unterstützt von einer intelligenten Managementplattform für Echtzeitüberwachung, Analyse, kollaboratives Management, Hilfstunnelbau und Big-Data-Analyse.

Das intelligente Tunnelbausystem, eine Schlüsselkomponente des Tunnelbaus, nutzt fortschrittliche Technologien wie neuronale Netze, maschinelles Lernen, prädiktive Algorithmen, Flankensteuerung und Notsicherungssteuerung. Diese Innovationen ermöglichen die proaktive Vorhersage von Parametern für komplexe geologische Bedingungen, die Anpassung der Schildvortriebslage und die Implementierung von bemannten sowie unbemannten intelligenten Tunnelbetrieben , einschließlich Frühwarnsysteme für Störfälle.

„Wir arbeiten kontinuierlich an der Forschung und Entwicklung im Bereich des intelligenten Tunnelbaus, um die Datenbarriere zwischen Bau und Betrieb zu schließen und neue Standards in diesem Bereich zu etablieren", erklärt Hong Kairong, Chefingenieur bei der CRTG.

Auf dem WTC2024 feierte die ITA auch ihr 50-jähriges Bestehen und präsentierte 50 bedeutende globale Projekte. China wurde für 9 Projekte ausgezeichnet, an denen die CRTG an 7 beteiligt war, darunter der Chengkun Railway Shambala Tunnel, der Dayaoshan Tunnel, der Xi'an-Kangding Railway Qilian Tunnel, der Qinghai-Tibet Railway Xin Guanjia Tunnel, der zweite Jiaozhou Bay-Unterwassertunnel, die Shenzhen Metro Line 14 und der Shenzhen-Zhongshan-Korridor. Dieser Erfolg unterstreicht die herausragenden Leistungen der CRTG im weltweiten Tunnelbau und ihre starke Positionierung in der Branche.

Der WTC ist das einflussreichste Branchenereignis, das ein weltweites Publikum von Ingenieuren und Fachleuten anzieht.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2399177/0425.jpg