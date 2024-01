Intergiro biedt verkopers de allernieuwste kaartverwerkingstechnologie via Silverflow Alliance

AMSTERDAM, 4 januari 2024 /PRNewswire/ -- Intergiro, een Zweedse fintech-leverancier van betalings- en bankinfrastructuur, heeft een nieuw partnerschap met Silverflow, een cloudplatform voor wereldwijde kaartverwerking, bekendgemaakt. Hiermee kan Intergiro zijn klanten betere kaartnetwerkfunctionaliteit, hogere verwerkingsefficiëntie en ongekende toegang tot gegevens van kaartsystemen bieden.

Het geavanceerde platform van Silverflow wordt al vertrouwd door enkele van 's werelds meest innovatieve aanbieders van betalingsdiensten (PSP's - payment service providers) en acquirers zoals branchegiganten Deutsche Bank en Buckaroo. Deze strategische alliantie betekent een belangrijke stap voorwaarts voor Intergiro, vooral in een tijdperk waarin digitale verkopers op zoek zijn naar innovatieve manieren om hun mogelijkheden voor het verwerken van betalingen te verbeteren. De samenwerking voegt niet alleen wervingsmogelijkheden toe aan het financiële aanbod van Intergiro, maar vormt door het leveren van gedetailleerde rapportage ook een aanvulling op de digitale uitgifte- en bankrekeningdiensten.

"Het betalingslandschap evolueert voortdurend waardoor het voor onze verkopers belangrijker dan ooit is om toegang te hebben tot de nieuwste technologieën die door de kaartnetwerken worden uitgerold", aldus Johan Ryer, CCO van Intergiro. "Het platform van Silverflow brengt een aantal van de nieuwste innovaties van kaartsystemen snel en gemakkelijk toegankelijk naar Intergiro, waardoor onze klanten niet alleen kosten kunnen besparen, maar ook kunnen voldoen aan de behoeften van nieuwe digitale bedrijven om betalingen te kunnen verwerken."

Anne Willem de Vries, CEO en medeoprichter van Silverflow, zegt: "We zijn erg enthousiast over onze nieuwe samenwerking met Intergiro. We kijken ernaar uit om de verwerkingsback-end van Intergiro kracht bij te zetten en ons gebruiksvriendelijke platform, onze datamogelijkheden en de nieuwste innovaties op het gebied van kaartsystemen naar de merchants van Intergiro te brengen."

Over Intergiro

Intergiro is een Zweeds fintech-bedrijf dat innovators, disruptors en bouwers van digitale systemen een financieel ecosysteem biedt, waaronder een financiële toolkit die kaartverwerking, kaartuitgifte en banktools in één API bundelt. Met kantoren in heel Europa werkt Intergiro samen met bedrijven als Fundof, Quickbit, MediaCube, Eco2wallet, Kevin, Volt, Coinpayments, Decta en Transfergalaxy. De samenwerking met Silverflow zoals beschreven in deze partnerupdate onderstreept de voortdurende groei van Intergiro met huidige en nieuwe merchants en partners door de jaren heen.

Over Silverflow

Silverflow is een nieuw soort platform voor het verwerken van betalingen dat voor de huidige betalingsbehoeften ontworpen is en geschikt is voor de toekomst. Een cloud-native oplossing met één API voor de kaartnetwerken. Eén platform met één verbinding. Door lagere kosten, minder complexiteit, gebruiksgemak en datarijkdom, biedt Silverflow u de vrijheid om te innoveren.