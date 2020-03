Internationale versie van Tencent Meeting gaat online in meer dan 100 markten, en biedt gebruikers gratis vergaderingen met maximaal 300 deelnemers

Lori Wu, vicepresident van Tencent Cloud, zei, "Met het toenemend aantal nieuwe COVID-19 gevallen buiten China, kijken we ernaar uit om onze gebruikers in andere landen en regio's de mogelijkheid te bieden om op afstand te werken. We zijn van plan om in de toekomst deze dienstverlening in de hele wereld aan te bieden, in overeenstemming met de plaatselijke wet- en regelgeving."

Tencent Meeting, een app voor audio- en video-conferenties, ontwikkeld door Tencent Cloud, kwam eind december 2019 op de markt. Binnen twee maanden was de app een van de meest gebruikte applicaties voor videoconferenties in China, met elke dag meer dan 10 miljoen actieve gebruikers.

Eind januari, met de uitbraak van het COVID-19 virus in China, maakte Tencent Meeting de online conferentie-functie gratis beschikbaar om daarmee de epidemie te helpen bestrijden. Met deze functie kunnen op elk gewenst moment conferenties gehoduen worden met maximaal 300 deelnemers. Gedurende deze periode maken een enorm groot aantal organisaties gebruik van Tencent Meeting als hulpmiddel voor het telewerken. Ook onderwijsinstellingen gebruiken het platform voor hun online onderwijs- en trainingsprogramma's.

Om tegemoet te komen aan de snel groeiende vraag tijdens de epidemie, heeft Tencent Meeting zijn computermiddelen dagelijks uitgebreid en gebruikt het extra middelen om zijn capaciteit uit te breiden. Het bedrijf heeft meer dan 1 miljoen CPU's aan zijn netwerk toegevoegd, met een totale toevoeging van meer dan 100.000 CVM in de komende acht dagen, een nieuw record in China's cloud computing-sector.

Medio maart is het tempo waarmee de productie hervat is alsmede het aantal werknemers dat weer aan het werk gegaan is, gestegen. Voor tienduizenden bedrijven en overheidsinstanties is Tencent Meeting deel gaan uitmaken van hun nieuwe arbeidsethos. Inloggen, bieden, interviews afnemen, training geven en andere samenwerkingsverbanden vinden plaats in de cloud, wat een signaal is dat een nieuwe trend met betrekking tot de manier waarop de werkplek functioneert, in opkomst is en iedere dag sterker wordt.

Om te voldoen aan de groeiende behoeften van gebruikers in het cloud-kantoor, verbetert Tencent Meeting voortdurend de belangrijkste functionaliteiten en diensten. In de afgelopen 40 dagen heeft het 14 updates gelanceerd. Tencent Meeting zal continu geoptimaliseerd worden om gebruikers over de hele wereld soepele, veilige en betrouwbare cloud-gebaseerde HD-conferentiediensten te bieden, waarmee gebruikers eenvoudig vergaderingen kunnen organiseren of eraan kunnen deelnemen.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1136191/1.jpg



SOURCE Tencent Cloud