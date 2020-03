La version internationale de Tencent Meeting, mise en ligne sur plus de 100 marchés, offre aux utilisateurs des réunions gratuites regroupant jusqu'à 300 participants

Tencent Meeting, une application de conférence audio et vidéo développée par Tencent Cloud, a été lancée fin décembre 2019. Dans les deux mois suivant son lancement, l'application est devenue l'une des applications de vidéoconférence les plus utilisées en Chine avec plus de 10 millions d'utilisateurs actifs quotidiens.

Fin janvier, lorsque COVID-19 s'est déclaré en Chine, Tencent Meeting fourni gratuitement la fonctionnalité permettant des conférences en ligne regroupant jusqu'à 300 participants à la fois, pour aider à lutter contre l'épidémie. Pendant cette période, un nombre considérable d'organisations ont utilisé Tencent Meeting comme outil de télétravail, tandis que les établissements d'enseignement ont utilisé la plateforme pour gérer leurs programmes d'enseignement et de formation à distance en ligne.

Afin de répondre à la croissance rapide de la demande des utilisateurs pendant l'épidémie, Tencent Meeting a étendu quotidiennement ses ressources informatiques et a utilisé les ressources supplémentaires pour augmenter la capacité en ajoutant plus d'un million de cœurs de processeur au réseau, avec un ajout total de plus de 100 000 CVM en huit jours, établissant un nouveau record dans le secteur de l''informatique en nuage de Chine.

À la mi-mars, la reprise de la production et le retour au travail des employés se sont accélérés, des dizaines de milliers d'entreprises et d'organismes gouvernementaux ayant fait de Tencent Meeting une partie intégrante de leur nouvelle éthique de travail. La connexion, les enchères, la conduite d'un entretien, l'organisation d'un cours de formation et d'autres pratiques collaboratives se déroulent dans le cloud, signalant l'émergence et le renforcement d'une nouvelle tendance dans le fonctionnement du lieu de travail.

Afin de répondre aux besoins croissants des utilisateurs dans le bureau cloud, Tencent Meeting met continuellement à niveau ses fonctionnalités et ses services clés, lançant 14 mises à jour en 40 jours. Tencent Meeting sera continuellement optimisé afin de fournir aux utilisateurs du monde entier des services de conférence HD en nuage fluides, sécurisés et fiables permettant aux utilisateurs d'héberger des réunions ou d'y participer en toute simplicité.

