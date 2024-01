Le Système da Vinci SP est approuvé en Europe pour plusieurs procédures chirurgicales

PARIS and SUNNYVALE, Calif., 24 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Intuitive (NASDAQ : ISRG), un leader mondial des technologies mini-invasives et pionnier de la chirurgie robot-assistée, annonce avoir obtenu le marquage CE pour son système chirurgical da Vinci Single Port (SP), lui ouvrant la voie à une utilisation en Europe pour des interventions chirurgicales endoscopiques : abdominopelviennes, oto-rhino-laryngologiques par voie transorale, colorectales par voie transanale, mammaires et de thoracoscopie.

Intuitive obtient le marquage CE pour son système chirurgical da Vinci single-port (SP). ©️[2024] Intuitive Surgical Operations, Inc

Pour visualiser le communiqué de presse multimedia, rendez-vous sur:

https://www.multivu.com/players/fr/9243351-intuitive-obtient-marquage-ce-systeme-chirurgical-da-vinci-single-port/

« L'obtention du marquage CE pour notre système da Vinci SP est une excellente nouvelle. Les chirurgiens de toute l'Europe pourront désormais réaliser les interventions les plus complexes de manière mini-invasive et ce, sur un éventail plus large de patients », explique Gary Guthart, PDG d'Intuitive. Il ajoute : « Le système da Vinci SP est le petit dernier de notre portefeuille européen de produits et vient élargir les options proposées aux chirurgiens et aux hôpitaux soucieux d'offrir à leurs patients des soins innovants reposant sur des données probantes. »

Le système da Vinci SP comprend trois instruments à multiples articulations et une caméra 3D haute définition (HD) entièrement articulée. Les instruments et la caméra sont tous reliés à la même canule et sont positionnés parfaitement autour de l'anatomie cible à l'extrémité distale.

Le système permet de placer librement le trocart et offre une excellente liberté de mouvement interne et externe (par exemple, un accès à 360° aux structures anatomiques) par le biais du seul bras du système da Vinci SP. Le chirurgien contrôle les instruments entièrement articulés et la caméra du système da Vinci SP depuis une console.

« Les chirurgiens européens sont depuis longtemps à la pointe des interventions robot-assistées. Ils ont été les premiers à adopter les solutions de soins innovantes qui apportent de réels bénéfices aux patients, affirme Dirk Barten, Senior Vice President and General Manager pour l'Europe. Avec l'arrivée du système da Vinci SP, Intuitive continue de proposer les technologies les plus avancées aux équipes soignantes du bloc opératoire et aux hôpitaux dans toute l'Europe. »

Les nombreuses données probantes (dont près de 400 publications scientifiques évaluées par des pairs à ce jour) viennent démontrer l'innocuité, l'efficacité et les résultats positifs liés à l'utilisation du système da Vinci SP.

La Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis a autorisé le système da Vinci SP pour certaines interventions urologiques, notamment les prostatectomies simples, ainsi que pour les interventions d'otolaryngologie transorale. Le système da Vinci SP est déjà utilisé au Japon et en Corée pour certaines interventions dans diverses spécialités.

Contacts:

Charlene Masson ,

Media Relations & Public Affairs Manager, Intuitive France & Benelux,

Email: [email protected]

, Media Relations & Public Affairs Manager, Intuitive France & Benelux, Email: YRSA Communications, Email : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2315375/Intuitive.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2315374/INTUITIVE_Logo.jpg