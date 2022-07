Itero va étendre le recyclage du plastique grâce à un investissement de 6 millions d'euros, dirigé par le Circular Plastics Fund d'Infinity Recycling

L'usine sera en mesure de traiter annuellement 27 000 tonnes de déchets plastiques résiduels, soit l'équivalent de la quantité totale de déchets d'emballages plastiques produits chaque année par la population de la municipalité d'Amsterdam 1 . Le procédé de pyrolyse exclusif mis au point par Itero convertit les déchets plastiques en produits chimiques de grande valeur, détournant les plastiques en fin de vie utile des sites d'enfouissement et d'incinération et réduisant ainsi la consommation de pétrole brut. Les produits chimiques sont utilisés comme matière première dans la production de plastiques vierges de qualité, qui peuvent être réintroduits maintes fois dans l'économie circulaire par le même processus.

M. Simon Hansford, PDG d'Itero, a déclaré : « Nous sommes ravis que le potentiel important de la technologie développée par Itero soit reconnu par Infinity Recycling et d'autres investisseurs.

Pour maintenir la bonne volonté du public et répondre aux préoccupations environnementales au sujet des déchets de plastique, il faut un processus pour recycler le plastique de façon sécurisée, durable et économique. Itero s'efforce de trouver une solution à ce problème. »

Cet investissement est la continuation d'une relation de longue date entre Itero et Infinity Recycling, un gestionnaire d'investissements basé à Rotterdam qui s'est attaché à aider les entreprises de recyclage de pointe prometteuses à améliorer et commercialiser leurs technologies et à développer le marché des polymères recyclés. Le CPF, un fonds à impact « vert foncé » en vertu de l'article 9, qui est la désignation la plus élevée en vertu du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) de l'UE s'engage à stimuler l'impact ESG.

« Infinity Recycling est heureuse d'ancrer ce cycle d'investissement et d'aider Itero à améliorer sa technologie et ses procédés. Nous connaissons Itero et son équipe depuis plus de trois ans et nous les soutenons dans de nombreux domaines. L'engagement en capital du Circular Plastics Fund constitue la prochaine étape de notre solide collaboration et ouvre la voie à la prochaine phase de l'évolution passionnante d'Itero. » Jeroen Kelder – associé directeur, Infinity Recycling B.V.

À propos d'Itero

Depuis 2010, Itero développe son expertise dans la technologie de conversion thermique (pyrolyse) et son application pour transformer les déchets en une ressource. En complément des méthodes traditionnelles de recyclage, Itero détourne les plastiques des sites d'enfouissement et d'incinération, tout en augmentant les taux de recyclage et en réduisant la dépendance au pétrole brut. Le processus ferme efficacement la boucle dans la chaîne d'approvisionnement en plastiques vierges. La technologie exclusive d'Itero est une technologie à grande échelle, modulaire et brevetée, qui convertit les déchets plastiques difficiles à recycler en une matière première chimique pour les nouveaux produits en plastique issus de l'économie circulaire. Tout en développant sa première usine de démonstration à grande échelle de Sittard-Geleen, Itero effectue des essais de matières premières et de produits dans son installation de R&D au Royaume-Uni, située près de Heathrow.

À propos d'Infinity Recycling

Infinity Recycling a été créée par Jan Willem Muller et Jeroen Kelder pour apporter une approche de la gestion durable de plastique axée sur le rendement. L'expérience de l'équipe en matière de négociation de produits de base et de financement des entreprises apporte une valeur considérable aux sociétés technologiques, aidant à convertir de précieux actifs de propriété intellectuelle en entreprises rentables et évolutives. Infinity Recycling crée des marchés pour les flux de déchets en fin de vie en investissant dans des technologies de recyclage avancées. La sécurisation des flux de déchets appropriés et la gestion de la commercialisation des produits par le biais d'options de tarification et la structuration de contrats de retrait réguliers et échelonnés mettent en pratique une approche de la durabilité axée sur le rendement. La transformation des déchets en matières premières chimiques permet la mise en œuvre d'une économie circulaire et génère des retombées financières et environnementales importantes et mesurables.

1 27 000 tonnes équivalent à 99,2 % de la moyenne des déchets d'emballages plastiques produits par un ressortissant néerlandais par an multiplié par la population de la municipalité d'Amsterdam.

