Van plastic afval-naar-product, Itero gaat zijn geavanceerde recycling technologie opschalen met behulp van € 6 miljoen investeringsronde, geleid door het Circular Plastics Fund van Infinity Recycling

De fabriek zal in staat zijn om 27.000 ton plastic restafval per jaar te verwerken, wat overeenkomt met de totale hoeveelheid residueel plastic verpakkingsafval die jaarlijks wordt gegenereerd door de bevolking van de gemeente Amsterdam . Het pyrolyseproces, dat door Itero is ontwikkeld, zet plastic afval om in hoogwaardige chemische producten, terwijl de plastic afvalstroom wordt verlegd van de stortplaats en de verbranding. Aldus kan het verbruik van ruwe oliekan worden teruggebracht en een significante bijdrage worden geleverd aan de vermindering van C02 uitstoot. De chemische producten worden als grondstof gebruikt in de productie van nieuwe kunststoffen, die via hetzelfde proces voor altijd kunnen worden behouden voor de circulaire economie.

De CEO van Itero, de heer Simon Hansford, zegt: "We zijn verheugd dat het aanzienlijke potentieel van de door Itero ontwikkelde technologie wordt erkend door Infinity Recycling en andere investeerders.

"Om de publieke goodwill te behouden en in te spelen op de zorgen over plastic afval, is een proces nodig om plastic veilig, duurzaam en economisch te recyclen. Itero werkt aan een oplossing voor dat probleem."

Deze investering is de voortzetting van een langdurige relatie tussen Itero en Infinity Recycling, een in Rotterdam gevestigde beleggingsbeheerder die zich richt op het helpen van veelbelovende, geavanceerde recyclingbedrijven met de uitbreiding en commercialisering van hun technologieën en het laten groeien van de markt voor gerecyclede polymeren. Het CPF, een 'donkergroen' artikel 9 impactfonds,de hoogste notering in het kader van de EU-verordening inzake de openbaarmaking van duurzame financiering, is toegewijd aan het realiseren van impact op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG).

"Infinity Recycling is verheugd om deze investeringsronde te leiden en Itero te helpen met de uitbreiding van haar technologie en proces. We kennen Itero en het team al meer dan drie jaar en hebben ze op verschillende punten ondersteund. De kapitaaltoezegging van het Circular Plastic Fund is de volgende stap in onze sterke samenwerking en maakt de weg vrij voor de volgende fase in de spannende evolutie van Itero." Jeroen Kelder – Managing Partner, Infinity Recycling B.V.

Over Itero

Sinds 2010 heeft Itero zijn expertise op het gebied van thermische conversie (pyrolyse) technologie en de toepassing ervan om van afval een hulpbron te maken, ontwikkeld. In aanvulling op de traditionele recyclingmethoden, verlegt Itero plastic van stortplaats en verbranding, terwijl het recyclinggehalte wordt verhoogd en de afhankelijkheid van ruwe olie wordt verminderd. Het proces maakt de cirkel in de toeleveringsketen van nieuwe plastics op een effectieve manier rond. De bedrijfseigen technologie van Itero is een grootschalige, modulaire, gepatenteerde technologie die moeilijk te recyclen plastic om zetten in een chemische grondstof voor de fabricage van nieuwe circulaire kunststofproducten. In het kader van de ontwikkeling van de eerste demonstratiefabriek op schaal in Geleen, voert Itero in zijn O&O-faciliteit in het Verenigd Koninkrijk, in de buurt van Heathrow, een onderzoek naar grondstoffen en producten uit.

Over Infinity Recycling

Infinity Recycling is opgericht door Jan Willem Muller en Jeroen Kelder om een op rendement gedreven aanpak van geavanceerde recycling te bieden. De ervaring van het team in het handelen in grondstoffen en bedrijfsfinanciering levert een aanzienlijke waarde op voor de technologiebedrijven, en stelt deze in staat hun waardevolle intellectuele eigendom om te zetten in winstgevende, schaalbare bedrijven. Infinity Recycling creëert markten voor afvalstromen door te investeren in geavanceerde recyclingtechnologieën. Het veligstellen van geschikte afvalstromen en het beheren van de marketing van de output door middel van prijsopties en het structureren van offtake-contracten zorgt voor een op rendement gedreven benadering van duurzaamheid. Het omzetten van afval in chemische grondstoffen maakt zodoende een circulaire economie mogelijk, en genereert aanzienlijke, meetbare financiële en milieuopbrengsten.

1 27.000 ton is gelijk aan 99,2% van het gemiddelde plastic verpakkingsafval dat door een inwoner van Nederland per jaar wordt geproduceerd, vermenigvuldigd met de bevolking van de gemeente Amsterdam.

