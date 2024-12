JAS Worldwide ondertekent SPA met International Airfreight Associates B.V.

ATLANTA, 24 december 2024 /PRNewswire/ -- JAS Worldwide, een wereldwijde leider in logistieke en supply chain-oplossingen, en International Airfreight Associates (IAA) B.V., een vooraanstaande leverancier van uitgebreide lucht- en zeevrachtdiensten met hoofdkantoor in Nederland, kondigen met trots de ondertekening van een Share Purchase Agreement (SPA) aan. Deze overeenkomst is een belangrijke stap in de richting van de overname van IAA door JAS Worldwide. De transactie zal in afwachting van goedkeuring door de regelgevende instanties, worden afgerond in het eerste kwartaal van 2025.

"Deze overname sluit aan bij onze strategische doelen en vergroot ons vermogen om onze klanten uitgebreide logistieke oplossingen te bieden. We wachten met spanning op de afronding van deze deal en kijken ernaar uit om het getalenteerde lucht- en zeeteam van IAA in de JAS-familie te verwelkomen," aldus Marco Rebuffi, CEO van JAS Worldwide.

"In JAS Worldwide hebben we de juiste partij gevonden om onze groeiambities te realiseren en een prettige werkomgeving voor onze medewerkers te garanderen. Door onze krachten te bundelen kunnen we onze huidige klanten een nog bredere service bieden. We zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet", aldus Jur de Graaf, algemeen directeur van International Airfreight Associates.

IAA behandelt multimodaal stukgoed en is gespecialiseerd in het vervoer van bederfelijke goederen. Het heeft een hoofdkantoor in Nederland en een vestiging in Duitsland. Deze overname versterkt de aanwezigheid van JAS in belangrijke markten en vergroot de expertise in het beheer van tijdgevoelige, bederfelijke zendingen.

De gecombineerde krachten van JAS Worldwide en IAA zullen waarde creëren voor klanten door middel van een verbeterd dienstenaanbod en een breder wereldwijd netwerk.

Over JAS Worldwide

JAS Worldwide, een wereldwijde leider in logistieke en supply chain-oplossingen, werd in 1978 opgericht in Milaan, Italië. Met het hoofdkantoor in Atlanta, Georgia, en meer dan 7.000 teamleden in meer dan 100 landen, richt het bedrijf zich op het creëren van oplossingen die innovatief, duurzaam en uniek zijn voor de behoeften van elke klant. De kern van het succes wordt gevormd door de mensen, die zich inzetten om de klant meerwaarde te bieden. Als particulier bedrijf zet JAS zich voortdurend in om kansen te creëren voor onze gemeenschappen, klanten en collega's om zich te ontwikkelen. Samen.

Over International Airfreight Associates B.V.

International Airfreight Associates B.V. is een betrouwbare leverancier van logistieke luchtvrachtdiensten met het hoofdkantoor in Nederland en aanvullende activiteiten in Duitsland. Met bijna 100 medewerkers verspreid over vier locaties, waaronder Amsterdam, Aalsmeer, Rotterdam en Frankfurt, legt het bedrijf zich toe op het verplaatsen van bederfelijke goederen en het leveren van op maat gemaakte logistieke oplossingen voor een uitgebreid klantenbestand.