JAS Worldwide unterschreibt Aktienkaufvertrag mit International Airfreight Associates B.V.

ATLANTA, 24. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- JAS Worldwide, ein weltweit führender Anbieter von Logistik- und Lieferkettenlösungen, und International Airfreight Associates (IAA) B.V., ein führender Anbieter von umfassenden Luft- und Seefrachtdiensten mit Hauptsitz in den Niederlanden, geben die Unterzeichnung eines Aktienkaufvertrags (Share Purchase Agreement, SPA) bekannt. Diese Vereinbarung stellt einen wichtigen Schritt in Richtung der Übernahme von IAA durch JAS Worldwide dar, die – vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung – voraussichtlich im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein wird.

„Diese Übernahme steht im Einklang mit unseren strategischen Zielen und verbessert unsere Fähigkeit, unseren Kunden umfassende Logistiklösungen anzubieten. Wir freuen uns auf den Abschluss dieser Vereinbarung und darauf, das talentierte Luft- und Seefrachtteam von IAA in der JAS-Familie willkommen zu heißen", sagte Marco Rebuffi, Geschäftsführer von JAS Worldwide.

„Mit JAS Worldwide haben wir den richtigen Partner gefunden, um unsere Wachstumsziele zu verwirklichen und unseren Mitarbeitern ein angenehmes Arbeitsumfeld zu bieten. Durch die Bündelung unserer Kräfte können wir auch unseren derzeitigen Kunden einen noch umfassenderen Service bieten. Wir blicken daher zuversichtlich in die Zukunft", sagte Jur de Graaf, geschäftsführender Direktor von International Airfreight Associates.

IAA ist auf den Transport von verderblichen Gütern spezialisiert und bietet multimodale Stückguttransporte an. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und eine Niederlassung in Deutschland. Diese Akquisition stärkt die Präsenz von JAS auf den wichtigsten Märkten und erhöht die Kompetenz bei der Abwicklung zeitkritischer verderblicher Sendungen.

Die kombinierten Stärken von JAS Worldwide und IAA werden den Kunden durch ein verbessertes Dienstleistungsangebot und ein breiteres globales Netzwerk einen Mehrwert bieten.

Informationen zu JAS Worldwide

JAS Worldwide, ein weltweit führender Anbieter von Logistik- und Lieferkettenlösungen, wurde 1978 in Mailand, Italien, gegründet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und wird von über 7.000 Teammitgliedern in mehr als 100 Ländern unterstützt. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung innovativer, nachhaltiger und auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnittener Lösungen. Das Herzstück des Erfolgs sind die Mitarbeiter, die sich für die Bereitstellung von Kundennutzen einsetzen. JAS ist ein Unternehmen in Privatbesitz und setzt sich unermüdlich dafür ein, Möglichkeiten für unsere Gemeinschaften, Kunden und Kollegen zu schaffen, um erfolgreich zu sein. Gemeinsam.

Informationen zu International Airfreight Associates B.V.

International Airfreight Associates B.V. ist ein zuverlässiger Anbieter von Luftfrachtlogistikdienstleistungen mit Hauptsitz in den Niederlanden und weiteren Niederlassungen in Deutschland. Mit fast 100 Mitarbeitern an vier Standorten, darunter Amsterdam, Aalsmeer, Rotterdam und Frankfurt, ist das Unternehmen auf den Transport verderblicher Güter und die Bereitstellung maßgeschneiderter Logistiklösungen für eine Vielzahl von Kunden spezialisiert.