JONATHAN BAILEY ENTRE DANS SON NOUVEAU RÔLE DE MARTINI MAN

Lancée avec un nouveau court-métrage ludique et une série de portraits, la campagne voit Bailey arriver sur la côte baignée de soleil, juste à côté de Venise, pour entreprendre une série d'initiations élégantes destinées à dévoiler l'art de sprezzatura: la confiance et l'attitude sans effort synonymes de MARTINI et de la culture italienne.

Le film s'ouvre sur Bailey qui s'arrête dans une voiture de course MARTINI originale des années 1970, clin d'œil à l'héritage légendaire de la marque en matière de course automobile. Accueilli par un Maestro énigmatique, il est officiellement introduit dans son nouveau rôle : devenir l'homme MARTINI.

La campagne suit Bailey dans une série de moments ludiques qui donnent vie aux rituels du style italien moderne, de l'art de l'entrée parfaite à l'aperitivo, à l'affinement d'un look intemporel inspiré des œuvres d'art emblématiques de MARTINI, en passant par le charme magnétique d'un regard partagé devant la caméra. Avec l'esprit et le charisme qui le caractérisent dans chaque scène, Bailey s'approprie incontestablement le rôle, l'histoire culminant dans l'expression ultime du style "aperitivo" : un Bianco Spritz de MARTINI.

La campagne arrive à un moment où les gens recherchent des moyens plus ludiques et plus expressifs de se connecter. Une nouvelle étude de MARTINI révèle que si 57 % des Européens déclarent sortir rarement de leur zone de confort, 66 % d'entre eux trouvent attrayante l'idée de vivre avec un "état d'esprit italien", ce qui témoigne d'un désir croissant de profiter de la vie quotidienne de manière plus spontanée, plus élégante et plus présente.

Pour MARTINI, cet état d'esprit n'a rien à voir avec l'endroit où l'on se trouve. Il s'agit de la façon dont vous accueillez, dont vous arrivez, dont vous vous habillez, dont vous vous connectez et dont vous choisissez de rendre le quotidien un peu plus spécial.

Jonathan Bailey a commenté : "Entrer dans le rôle emblématique de l'homme MARTINI est un honneur. C'est incroyablement excitant pour moi parce qu'il s'agit de sortir de sa zone de confort, de trouver la confiance en soi et de vivre dans la joie. Il s'agit d'apporter cette étincelle exaltante du style italien dans les moments de la vie quotidienne. Je me réjouis de faire partie d'une campagne et d'un héritage qui invitent les gens à explorer tout cela".

Au cœur de la campagne se trouve la collection MARTINI Spritz, créée pour une nouvelle génération d'occasions d'aperitivo et emmenée par le MARTINI Bianco Spritz : un service de dégustation léger et rafraîchissant conçu pour apporter un style italien sans effort au moment présent. Avec 64 % des Européens qui apprécient déjà les occasions de boire un spritz pendant les mois les plus chauds, la collection MARTINI Spritz s'inspire d'un rituel saisonnier de plus en plus répandu, offrant des services simples et élégants pour des réceptions détendues, des réunions à l'heure d'or et des moments quotidiens avec des amis.

Comme le démontre Bailey dans le film, la création d'un moment d'aperitivo mémorable ne nécessite pas de rituels élaborés ou d'expertise. Composé de trois parts de Prosecco MARTINI, de deux parts de Bianco MARTINI et d'une part de soda, remué délicatement sur de la glace et agrémenté de citron, de menthe et de fraise, le Spritz Bianco MARTINI devient une façon simple de servir à l'italienne.

Emma Fox, vice-présidente mondiale de MARTINI, a déclaré : "Jonathan Bailey apporte exactement l'énergie qu'il faut à l'Homme MARTINI : élégante, sûre d'elle, enjouée et magnétique sans effort. Il a une capacité naturelle à rendre chaque moment à la fois ambitieux et accessible, ce qui fait de lui le partenaire idéal pour MARTINI.

"Cette campagne montre que le style italien n'est pas seulement lié à la géographie ou aux voyages. C'est un état d'esprit et un mode de vie. Avec la collection MARTINI Spritz, emmenée par le MARTINI Bianco Spritz, embrasser ce style de vie peut être aussi simple que de se servir un verre, de se réunir avec des amis et d'apporter un peu plus de style à ce moment".

Lancée à l'échelle mondiale à travers la télévision, le streaming, le numérique, le social et l'expérientiel, la campagne se déroulera à travers une série de moments de narration conçus pour apporter l'esprit de MARTINI et de la vie italienne moderne aux publics du monde entier. La campagne coïncidera également avec une opération estivale à Milan, la ville qui définit le style et la culture de l'aperitivo, ainsi qu'avec des activités plus larges de TERRAZZA MARTINI dans des villes clés telles que Milan, Madrid, Berlin, Biarritz, Montpellier et New York. Ensemble, ces moments permettront à la campagne de sortir de l'écran et d'entrer dans le monde réel des occasions sociales, en reliant MARTINI aux personnes, aux lieux et aux rituels qui façonnent aujourd'hui la culture de l'aperitivo.

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