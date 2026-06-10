/C O R R E C T I O N -- MARTINI/

Met een speelse nieuwe korte film en een reeks portretten komt Bailey aan op de zonovergoten kust net buiten Venetië om een reeks stijlvolle initiaties te ondernemen die zijn ontworpen om de kunst van sprezzatura te ontsluiten: het moeiteloze vertrouwen en de houding die synoniem is met MARTINI en de Italiaanse cultuur.

De film begint met Bailey in een originele MARTINI Racing-auto uit de jaren 1970, een knipoog naar het legendarische race-erfgoed van het merk. Verwelkomd door een raadselachtige Maestro, wordt hij officieel geïntroduceerd in zijn nieuwste rol: The MARTINI Man worden.

De campagne volgt Bailey door een reeks speelse momenten die de rituelen van de moderne Italiaanse stijl tot leven brengen, van de kunst van de perfecte entree bij een aperitief, tot het verfijnen van een tijdloze look geïnspireerd op iconische MARTINI-kunstwerken, tot de magnetische charme van een blik die je deelt met de camera. Bailey brengt zijn kenmerkende humor en charisma naar elke scène en maakt de rol onmiskenbaar zijn eigen, met het verhaal dat culmineert in de ultieme expressie van aperitivo-stijl: een MARTINI Bianco Spritz.

De campagne komt op een moment dat mensen op zoek zijn naar meer speelse en expressieve manieren om verbinding te maken. Uit nieuw onderzoek van MARTINI blijkt dat hoewel 57% van de Europeanen zegt dat ze zelden buiten hun comfortzone stappen, 66% het idee vindt om met een "Italiaanse mindset" te leven, wat wijst op een groeiend verlangen naar meer spontane, stijlvolle en aanwezige manieren om van het dagelijks leven te genieten.

Voor MARTINI gaat die mindset niet over waar je bent. Het gaat over hoe je gastheer bent, hoe je aankomt, hoe je je kleedt, hoe je verbinding maakt en hoe je ervoor kiest om het alledaagse een beetje meer speciaal te laten voelen.

Jonathan Bailey merkte op: "Het is een eer om de iconische rol van The MARTINI Man in te gaan. Het is ongelooflijk spannend voor mij, omdat het gaat om buiten je comfortzone te stappen, vertrouwen in jezelf te vinden en vreugdevol te leven. Het gaat erom die opwindende vonk van Italiaanse stijl naar alledaagse momenten te brengen. Ik ben enthousiast om deel uit te maken van een campagne en een nalatenschap die mensen uitnodigt om dit alles te verkennen."

De kern van de campagne wordt gevormd door de MARTINI Spritz Collection, gecreëerd voor een nieuwe generatie aperitiefmomenten en aangevoerd door de MARTINI Bianco Spritz: een lichte en verfrissende cocktail die moeiteloos Italiaanse stijl naar elk moment brengt. Met 64% van de Europeanen die al spritz-gelegenheden omarmen tijdens de warmere maanden, maakt de MARTINI Spritz Collection gebruik van een groeiend seizoensgebonden ritueel, met eenvoudige, stijlvolle diensten voor ontspannen hosting, golden-hour bijeenkomsten en alledaagse momenten met vrienden.

Zoals Bailey in de film aantoont, vereist het creëren van een gedenkwaardig aperitivo-moment geen uitgebreide rituelen of expertise. Gemaakt met drie delen MARTINI Prosecco, twee delen MARTINI Bianco en een deel soda, zachtjes over ijs geroerd en afgewerkt met citroen, munt en aardbei, wordt de MARTINI Bianco Spritz een eenvoudige manier om Italiaanse stijl te serveren.

Emma Fox, Global Vice President van MARTINI, merkte op: "Jonathan Bailey brengt precies de juiste energie naar The MARTINI Man: stijlvol, zelfverzekerd, speels en moeiteloos magnetisch. Hij heeft een natuurlijk vermogen om elk moment zowel ambitieus als toegankelijk te laten voelen, waardoor hij de perfecte partner voor MARTINI is.

"Deze campagne laat zien dat de Italiaanse stijl niet alleen gekoppeld is aan geografie of reizen. Het is een denkwijze en een manier van leven. Met de MARTINI Spritz Collection, geleid door de MARTINI Bianco Spritz, kan het omarmen van die levensstijl zo eenvoudig zijn als een drankje gieten, samenkomen met vrienden en een beetje meer stijl naar het moment brengen."

De campagne wordt wereldwijd uitgerold via tv, streaming, digitale kanalen, sociale media en livebelevingen, en ontvouwt zich in een reeks verhalende momenten die de geest van MARTINI en de moderne Italiaanse levensstijl tot leven brengen voor een wereldwijd publiek. De campagne valt bovendien samen met een zomerse overname van Milaan, de stad die als geen ander stijl en aperitivo-cultuur belichaamt, aangevuld met grootschalige TERRAZZA MARTINI-activaties in belangrijke steden zoals Milaan, Madrid, Berlijn, Biarritz, Montpellier en New York. Samen brengen deze momenten de campagne van het scherm naar het echte leven en naar sociale gelegenheden, waarbij MARTINI wordt verbonden met de mensen, plaatsen en rituelen die de aperitivo-cultuur van vandaag vormgeven.

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