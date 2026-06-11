Joybuy haalt Black Friday naar de zomer met eerste 'Summer Black Friday' in Nederland

*Bijna de helft van de consumenten wil een Summer Black Friday -promotie, blijkt uit nieuw onafhankelijk onderzoek

-promotie, blijkt uit nieuw onafhankelijk onderzoek Joybuy introduceert van 15 tot en met 30 juni de eerste Summer Black Friday in Nederland, met scherpe aanbiedingen op vertrouwde merken en dagelijkse essentials

in Nederland, met scherpe aanbiedingen op vertrouwde merken en dagelijkse essentials 'Finale Halen, Wij Betalen': haalt Oranje de finale van het WK 2026, dan worden 1.000 bestellingen (met een minimale besteding van €100) terugbetaald

haalt Oranje de finale van het WK 2026, dan worden 1.000 bestellingen (met een minimale besteding van €100) terugbetaald Nieuwe Spotify-samenwerking: JoyPlus-leden ontvangen tot vier maanden Spotify Premium zonder extra kosten**

AMSTERDAM, 11 juni 2026 /PRNewswire/ -- Joybuy, het nieuwe online winkelplatform van JD.com, kondigt vandaag aan dat de allereerste Summer Black Friday volgende week van start gaat. Op een moment waarop consumenten de stijgende kosten steeds meer voelen en behoefte hebben aan meer keuze en scherpere prijzen, wil Joybuy hen toegang bieden tot scherpe aanbiedingen op vertrouwde merken.

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Van 15 tot en met 30 juni geeft Joybuy gehoor aan de vraag van consumenten met de introductie van Summer Black Friday. Shoppers hoeven daardoor niet langer te wachten tot de winteruitverkoop om te profiteren van scherpe aanbiedingen.

Volgens een nieuw onderzoek onder 8.000 volwassenen in Europa (waarvan 2.000 volwassenen in Nederland)*, zou bijna de helft van de consumenten graag een Black Friday in de zomer willen. De resultaten laten daarnaast een bredere behoefte aan marktconcurrentie zien: meer dan de helft (58%) van de ondervraagden geeft aan dat meer concurrentie tussen online winkels leidt tot een betere prijs-kwaliteitverhouding voor consumenten.

Met Summer Black Friday introduceert Joybuy een nieuwe jaarlijkse shoppingtraditie, waarbij scherpe prijzen, vertrouwde lokale en internationale merken en snelle, betrouwbare bezorging centraal staan.

Shoppers profiteren van Joybuy's laagste prijzen dit jaar en kunnen kiezen uit duizenden aanbiedingen van toonaangevende merken, waaronder Hisense, HP, TCL, Nivea, Holie's, Urban Classics, en Playstation. Daarnaast zijn er volop deals te vinden op favoriete producten binnen categorieën zoals technologie, wonen, beauty, dagelijkse boodschappen en andere benodigdheden.

Summer Black Friday gaat van start in Nederland, België, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. In tegenstelling tot sommige andere retailers is Joybuy's Summer Black Friday toegankelijk voor iedereen en is er geen abonnement nodig om van de aanbiedingen te profiteren.

Een woordvoerder van Joybuy zegt:"Joybuy heeft beloofd de markt in beweging te brengen en met de introductie van de eerste landelijke Summer Black Friday van een multibrandretailer in Nederland maken we die belofte waar. Waarom wachten tot november om slimmer te shoppen? Met Summer Black Friday brengen we een van de grootste internationale shoppingmomenten naar Nederland, op een moment dat consumenten daar echt behoefte aan hebben. Het draait om aantrekkelijke aanbiedingen op de merken waar klanten van houden, gecombineerd met snelle en betrouwbare bezorging en een plezierige winkelervaring."

"Deze zomer geven we het Oranjelegioen een extra reden om achter Nederland te staan. Met 'Finale Halen, Wij Betalen' telt iedere in aanmerking komende bestelling mee. Haalt Oranje de finale van het WK 2026, dan betaalt Joybuy 1.000 bestellingen van klanten terug."

In aanloop naar het WK voetbal deze zomer introduceert Joybuy tal van aanbiedingen op tv's en audiovisuele apparatuur, waaronder soundbars. Bovendien worden deze producten tot en met 30 juni 2026 gratis geïnstalleerd, ideaal voor de echte voetballiefhebber.

Dankzij Joybuy's unieke 'Double 11'-bezorgservice ontvangen klanten in geselecteerde gebieden hun bestelling nog dezelfde dag wanneer zij vóór 11.00 uur bestellen. Klanten in deze gebieden (inmiddels meer dan 40 miljoen mensen in Europa) hebben hun bestelling dan vóór 23.00 uur in huis. Daarbuiten is landelijke bezorging op de volgende dag beschikbaar. Bestellingen vanaf €29 worden gratis bezorgd en voor bezorging op dezelfde dag worden geen extra kosten gerekend.

Deze service is inmiddels beschikbaar in meer dan 85 gemeenten, waaronder Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Leiden, Delft en Gouda, evenals Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch.

Klaar om deze zomer een goede deal te scoren?

Vanaf vandaag krijgen klanten Joybuy punten bij de aankoop van verschillende populaire producten en is er elke dag om 20:00 uur een Happy Hour met exclusieve kortingen. De Summer Black Friday-acties gaan officieel van start op 15 juni, met acties en kortingen op bijna het gehele assortiment. Ook verschijnen er elke dag speciale combivoordeel deals met kortingen tot wel 50%.

Finale Halen, Wij Betalen

Joybuy geeft consumenten deze zomer nog een extra reden om achter Oranje te staan met de introductie van 'Finale Halen, Wij Betalen'. Bereikt het Nederlands elftal de finale van het WK 2026, dan selecteert Joybuy willekeurig 1.000 winnende bestellingen met een minimale waarde van €100 die volledig worden terugbetaald, tot een maximum van €4.500. Daarmee kunnen miljoenen euro's worden teruggegeven aan klanten.

De actie 'Finale Halen, Wij Betalen' gaat van start op 11 juni 2026 om 00.01 uur en loopt totdat het Nederlands elftal wordt uitgeschakeld op het WK 2026 of de finale bereikt en het toernooi heeft afgerond. Bereikt Nederland de finale (ongeacht de uitslag van die wedstrijd), dan worden de winnende bestellingen willekeurig geselecteerd uit alle geldige deelnames en terugbetaald volgens de actievoorwaarden.

De campagne is beschikbaar voor klanten die via Joybuy.nl winkelen in Nederland, België en Luxemburg en geldt voor het volledige assortiment van de retailer. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Ter gelegenheid van Summer Black Friday breidt Joybuy daarnaast zijn aanbod verder uit met een reeks nieuwe voordelen voor klanten en bijzondere samenwerkingen.

Joybuy 11.11km Challenge op Strava

Bij Joybuy stopt het niet bij het afrekenen. In samenwerking met Strava lanceert Joybuy de Joybuy 11.11km Challenge, vernoemd naar Joybuy's snelle 'Double 11'-bezorgservice. Van 15 tot en met 30 juni 2026 kunnen deelnemers die in totaal 11,11 kilometer wandelen, hardlopen, fietsen of hiken 1.111 Joybuy punten verdienen. Deze punten hebben een waarde van €11,11 en kunnen worden besteed op Joybuy. Daarnaast maken deelnemers kans op prijzen ter waarde van maximaal €1.111. Actievoorwaarden zijn van toepassing.

Nieuwe samenwerking met Spotify

Joybuy kondigt daarnaast een samenwerking aan met Spotify, waarmee klanten via het loyaliteitsprogramma JoyPlus kunnen profiteren van extra voordelen. Vanaf 15 juni ontvangen JoyPlus-leden die nog geen Spotify-abonnement hebben vier maanden Spotify Premium zonder extra kosten. Klanten die geen JoyPlus-lid zijn en een elektronisch product aanschaffen, ontvangen drie maanden Spotify Premium. De actievoorwaarden zijn van toepassing.**

Joybuy lanceert digitale cadeaubonnen in Europa

Om klanten een snelle, flexibele en eenvoudige manier te bieden om anderen mee te laten genieten van Joybuy, introduceert het platform digitale cadeaubonnen. De cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in waardes van €10 tot €100, kunnen worden voorzien van een persoonlijke boodschap en worden via e-mail naar de inbox van de ontvanger gestuurd.

Summer Black Friday speelt in op een duidelijke vraag vanuit consumenten en is geïnspireerd op JD.com's '618'-festival, inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste shoppingevents ter wereld. Tijdens deze editie werden in 2025 maar liefst 2,2 miljard bestellingen verwerkt en werd er in China voor 100 miljard Amerikaanse dollar besteed.

Het '618'-shoppingfestival, dat jaarlijks op 18 juni plaatsvindt (vandaar de naam '618') werd in 2010 gelanceerd door JD.com en is inmiddels een vast onderdeel van de Chinese shoppingkalender. Met Summer Black Friday wil Joybuy ook voor de Nederlandse consument een terugkerend shoppingmoment creëren.

Noot voor de redactie

* Het consumentenonderzoek is uitgevoerd in opdracht van Joybuy door het onafhankelijke marktonderzoeksbureau OnePoll. Voor het onderzoek is in juni 2026 een representatieve steekproef gehouden onder in totaal 8.000 volwassenen in Europa, waarvan 2.000 respondenten in Nederland en telkens 2.000 in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk.

** Hoe je jouw Spotify Premium-aanbieding claimt

Als je nog nooit lid bent geweest van Spotify Premium, kom je mogelijk in aanmerking voor een Spotify Premium-aanbieding op een van de volgende manieren:

Activeer het JoyPlus-lidmaatschap om tot 4 maanden gratis Spotify Premium te ontvangen. Koop geselecteerde elektronicaproducten op Joybuy om tot 3 maanden gratis Spotify Premium te ontvangen.

Als je al eerder Spotify Premium-lid bent geweest, maar de service de laatste tijd niet hebt gebruikt, kom je mogelijk in aanmerking voor een 'welkom terug'-aanbieding van 2 maanden Spotify Premium. Je toegang tot Spotify Premium moet langer dan 30 dagen geleden zijn beëindigd en je mag in de afgelopen 24 maanden geen gebruik hebben gemaakt van een Spotify 'welkom terug'-aanbieding.

Producten die in aanmerking komen, worden op de productpagina gemarkeerd met de Spotify Premium-aanbieding.

Elke klant kan slechts één Spotify-aanbieding claimen en kan de aanbieding slechts eenmaal verzilveren.

De aanbieding is uitsluitend van toepassing op Spotify Premium Individual-abonnementen.

€12,99/maand na de proefperiode. Annuleer wanneer je wilt.

Voor details over de deelnamevereisten en de volledige voorwaarden van de aanbieding, verwijzen wij je naar de Algemene Voorwaarden van Spotify.

Over Joybuy

Joybuy is de nieuwe online winkel van JD.com in Europa. Via Joybuy kunnen consumenten producten van bekende merken kopen tegen scherpe prijzen, met snelle en betrouwbare bezorging vanuit eigen magazijnen tot aan de voordeur van de klant.

Joybuy biedt een breed assortiment producten van internationale, Europese en lokale merken, in categorieën zoals technologie, huishoudelijke apparaten, beauty, Wonen, boodschappen en dagelijkse essentials. Met de zogeheten "Double 11"-bezorging worden bestellingen die vóór 11.00 uur worden geplaatst nog dezelfde dag, uiterlijk om 23.00 uur, bezorgd. Bestellingen die vóór 23.00 uur worden geplaatst, worden doorgaans de volgende dag bezorgd, afhankelijk van de beschikbaarheid van de bezorgdienst. Bij Joybuy staat de klant centraal. Daarom biedt het bedrijf onder andere 24 uur per dag klantenservice.

De slogan van Joybuy, "Don't just buy, Joybuy", weerspiegelt de ambitie om online winkelen niet alleen makkelijk en betrouwbaar te maken, maar ook plezierig. Joybuy werd in maart 2026 officieel gelanceerd in Europa en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Frankrijk, België en Luxemburg.