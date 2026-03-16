Joybuy lanceert in Nederland met snelle bezorging, scherpe prijzen en vertrouwde merken

AMSTERDAM, 16 maart 2026 /PRNewswire/ -- De Europese e-commercemarkt krijgt er een nieuwe speler bij. Joybuy.nl, de nieuwe online winkel van JD.com, gaat vandaag officieel van start in Nederland en vijf andere Europese landen. Consumenten kunnen er terecht voor producten van vertrouwde merken tegen scherpe prijzen, met snelle bezorging. Bestellingen die vóór 11.00 uur worden geplaatst, kunnen nog dezelfde dag worden bezorgd. Voor bestellingen vanaf €29 is deze bezorging gratis. Bij de lancering kunnen ongeveer 3,5 miljoen Nederlandse huishoudens gebruikmaken van bezorging op dezelfde dag.

Laden van pakketten in een elektrische JoyExpress-bezorgbus – Joybuy JoyExpress Elektrische Vrachtfiets - Joybuy

De introductie komt op een moment dat consumenten bij online winkelen steeds meer waarde hechten aan betrouwbaarheid, gemak en snelheid. Uit eerste data van Joybuy blijkt dat snelle bezorging een belangrijke factor is: waar bezorging op dezelfde dag beschikbaar is, kiest het merendeel van de klanten hiervoor.

"Met Joybuy zetten we een nieuwe stap in online shoppen," zegt een woordvoerder van Joybuy Benelux. "We brengen een breed aanbod van bekende merken samen, van elektronica en huishoudelijke apparaten tot beauty, home en boodschappen, allemaal op één plek. Nederlandse consumenten zijn kritisch en goed geïnformeerd, maar moeten bij online shoppen vaak nog kiezen tussen prijs, snelheid of betrouwbaarheid. Met Joybuy laten we zien dat dat niet nodig is. Scherpe prijzen, bekende merken en snelle bezorging kunnen prima samengaan."

Merken en aanbod

Op het platform zijn verschillende internationale en Europese merken beschikbaar, waaronder Apple, HP, LEGO, LG, Samsung, Sony en Tefal. Ook Nederlandse merken zoals Marcel's Green Soap, Douwe Egberts en Mepal maken deel uit van het aanbod.

Een aantal merken, waaronder PlayStation, Philips, De'Longhi, Braun, Haier en TCL, heeft daarnaast een eigen digitale winkel op het platform. In deze zogeheten brand stores kunnen klanten een breed assortiment producten bekijken, nieuwe productlanceringen ontdekken en meer informatie vinden over de merken.

Via Joybuy Flash Deals verschijnen dagelijks tijdelijke aanbiedingen en acties op het platform.

Logistiek netwerk

De bezorging verloopt via het logistieke netwerk van Joybuy. Het bedrijf beschikt in Europa over meer dan 60 magazijnen en distributiepunten. In Nederland maakt Joybuy gebruik van vier eigen distributiecentra. Deze zijn gevestigd in Berkel en Rodenrijs en Waddinxveen met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 60.000 vierkante meter.

Voor de bezorging werkt Joybuy met JoyExpress, de eigen express-bezorgdienst. Bestellingen die vóór 11.00 uur worden geplaatst, worden dezelfde dag geleverd. Bestellingen tot 23.00 uur worden doorgaans de volgende dag bezorgd.

Bij de lancering is bezorging op dezelfde dag beschikbaar in meer dan 85 gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Breda. Het bedrijf verwacht het bezorggebied de komende maanden verder uit te breiden. Klanten kunnen controleren of bezorging op dezelfde dag op hun postcode beschikbaar is.

Buiten deze gebieden worden bestellingen doorgaans de volgende dag bezorgd of via standaardbezorging geleverd. Daarnaast kunnen bestellingen worden afgehaald bij meer dan 1.000 Joybuy Pick-up Service-punten in Nederland.

Extra diensten

Joybuy biedt daarnaast verschillende extra voordelen voor klanten. Zo is er het JoyPlus-lidmaatschap, waarmee klanten onbeperkt gratis bezorging krijgen en toegang tot exclusieve aanbiedingen. Leden sparen daarnaast punten bij hun aankopen, die later kunnen worden ingewisseld voor korting. Ter gelegenheid van de lancering geldt een introductieprijs van €3,99 per maand, of €2,99 voor studenten. Nieuwe leden kunnen JoyPlus bovendien eerst 30 dagen gratis uitproberen.

Klanten kunnen betalen met verschillende vertrouwde betaalmethoden, waaronder iDEAL (Wero), Apple Pay en Google Pay.

Voor grote huishoudelijke apparaten en televisies biedt Joybuy een aanvullende service waarbij levering, installatie en het meenemen van een oud apparaat in één afspraak worden geregeld.

24/7 bereikbare klantenservice

Klanten kunnen dag en nacht contact opnemen met de klantenservice van Joybuy via telefoon, live chat of e-mail. Met 24/7 klantenservice zijn de Joybuy-teams getraind om vragen snel en efficiënt te beantwoorden, zonder dat klanten door geautomatiseerde systemen worden geleid.

Eerdere klanten beoordelen Joybuy.nl met een 4,7 uit 5 op Trustpilot, gebaseerd op meer dan 6.000 reviews (stand: maart 2026).

Europese uitrol

Meer informatie is te vinden op Joybuy.nl of via de Joybuy-app, beschikbaar in de Google Play Store en de App Store.

NOOT AAN DE REDACTIE

Over Joybuy

Joybuy is de nieuwe online winkel van JD.com in Europa. Via Joybuy kunnen consumenten producten van vertrouwde merken kopen tegen scherpe prijzen, met snelle en betrouwbare bezorging vanuit eigen magazijnen tot aan de voordeur van de klant.

Joybuy biedt een breed assortiment producten van internationale, Europese en lokale merken, in categorieën zoals technologie, huishoudelijke apparaten, beauty, Wonen, boodschappen en dagelijkse essentials. Met de zogeheten "Double 11"-bezorging worden bestellingen die vóór 11.00 uur worden geplaatst nog dezelfde dag, uiterlijk om 23.00 uur, bezorgd. Bestellingen die vóór 23.00 uur worden geplaatst, worden doorgaans de volgende dag bezorgd, afhankelijk van de beschikbaarheid van de bezorgdienst. Bij Joybuy staat de klant centraal. Daarom biedt het bedrijf onder andere 24 uur per dag klantenservice.

De slogan van Joybuy, "Don't just buy, Joybuy", weerspiegelt de ambitie om online winkelen niet alleen makkelijk en betrouwbaar te maken, maar ook plezierig. Joybuy werd in maart 2026 officieel gelanceerd in Europa en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Frankrijk, België en Luxemburg.

Over JD.com, Inc.

JD.com (NASDAQ: JD en HKEX: 9618), ook bekend als JINGDONG, is een toonaangevende technologie- en serviceprovider die is gebouwd op een geavanceerde supply chain. De geavanceerde retailinfrastructuur van het bedrijf stelt consumenten in staat om te kopen wat ze willen, wanneer en waar ze maar willen. JD.com stelt zijn technologie en infrastructuur open voor partners, merken en andere sectoren als onderdeel van zijn Retail as a Service-aanbod, om productiviteit en innovatie in allerlei industrieën te stimuleren. De activiteiten van JD.com strekken zich uit over diverse sectoren, waaronder retail, technologie, logistiek, gezondheidszorg, industrie, vastgoedontwikkeling en internationale activiteiten.

JD.com staat op de 44e plaats van de Fortune Global 500 en is de grootste retailer van China op basis van omzet, met meer dan 600 miljoen actieve klanten per jaar. Het bedrijf is sinds 2014 genoteerd aan de NASDAQ en sinds 2020 aan de Hong Kong Stock Exchange. Met kernwaarden als klantgerichtheid, innovatie, toewijding, eigenaarschap, dankbaarheid en integriteit, is het de missie van JD.com om het leven van mensen te verbeteren met technologie en het meest vertrouwde bedrijf ter wereld te worden.

