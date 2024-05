K1 Speed versnelt Europese expansie met overname Capital Karts

K1 Speed's overname van Capital Karts zal de groei van indoor elektrisch karten in het Verenigd Koninkrijk en Europa stimuleren

LONDEN, 10 mei 2024 /PRNewswire/ -- K1 Speed, Inc. ("K1 Speed"), het toonaangevende merk voor indoor elektrische kartraces, kondigde vandaag de overname aan van Capital Karts, de snelste Britse indoor kartbaan, met vestiging in Londen. Met deze belangrijke overname kan K1 Speed zijn groei blijven versnellen en een belangrijke speler worden in het Verenigd Koninkrijk en Europa.

K1 Speed is well-known for their indoor go-kart racing experience. Their Italian all-electric go-karts can reach speeds of up to 45 miles per hour, the fastest in the industry.

K1 Speed werd in 2003 opgericht door David en Susan Danglard. In ruim 20 jaar tijd openden de pioniers uit de sector de eerste locatie van K1 Speed in Carlsbad, CA. Ze hebben het bedrijf met succes verder opgeschaald en zullen van mei 2024 over 92 racecentra in 30 staten en acht landen beschikken. Het in de VS opgerichte bedrijf blijft belangrijke investeringen doen om zijn wereldwijde aanwezigheid uit te breiden. Met de recente overname van Capital Karts zal K1 Speed zijn plannen voor het versterken van zijn Europese kartingactiviteiten verder kracht bijzetten.

David Danglard, CEO en President van K1 Speed zei: "We hebben ons het afgelopen jaar gericht op een agressieve groei van K1 Speed. Susan en ik zijn trots op de mijlpalen die het bedrijf tot nu toe in de VS heeft bereikt. We vinden het geweldig om ons activiteiten uit te bouwen naar het Verenigd Koninkrijk en Europa zodat wij onze droom om een wereldwijde krachtpatser in de motorsport kunnen waarmaken."

Capital Karts is gespecialiseerd in professioneel ontworpen go-kartbanen en een kartvloot voor kartsessies met een aanbod van video-opname- en tijdregistratiesystemen. Momenteel heeft Capital Karts één locatie in het hart van Londen (Canary Wharf) en drie andere vestigingen in ontwikkeling in Central London (Vauxhall), Birmingham en Glasgow, die eind 2024 opengaan. Dankzij de toegevoegde waarde die K1 Speed biedt, zijn er grote uitbreidingsplannen gaande in verschillende landen in Europa.

In het afgelopen jaar heeft K1 Speed grote investeringen gedaan in de VS, waaronder de overname van Autobahn Indoor Speedway ("Autobahn"), Accelerate Indoor Speedway ("Accelerate"), Speed Raceway, Tampa Bay Grand Prix, Speed Circuit en Free Minds ("Freem"). Het bedrijf verdubbelt zijn expansie in de VS, samen met nieuwe locaties in Europa. K1 Speed heeft 10 Amerikaanse locaties in ontwikkeling en verwacht tegen het einde van het jaar meer dan 100 locaties wereldwijd te hebben geopend.

Over K1 Snelheid

K1 Speed is het toonaangevende merk voor indoor elektrische kartraces. Het familiebedrijf werd in 2003 opgericht door David en Susan Danglard met als doel elektrische kartraces in Europese stijl naar Noord-Amerika te brengen. De 92 kartingcentra van het platform zijn vanaf mei 2024 verspreid over 30 staten en 8 landen. Het unieke entertainmentconcept van K1 Speed exploiteert racecentra met elektrische karts, die superieure veiligheid, prestaties en milieuvoordelen bieden ten opzichte van traditionele modellen die op gas rijden. Het merk spreekt een brede doelgroep aan, waaronder mannen en vrouwen van alle leeftijden, en richt zich op klanten die komen en gaan, privéfeesten en bedrijfsevenementen. Naast elektrisch karten bieden K1 Speed Centers eten en drinken via de Paddock Lounge, racesimulators, arcadegames, racekleding, racecompetities en kampioenschapsevenementen.

Ga voor meer informatie over K1 Speed naar www.k1speed.com

Ga voor meer informatie over K1 Circuit naar www.k1circuit.com

Ga voor meer informatie over K1 RaceGear naar www.k1racegear.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2408275/K1_Speed_INC.jpg