K1 Speed accélère l'expansion européenne avec l'acquisition de karts de capital

L'acquisition de Capital Karts par K1 Speed alimentera la croissance du karting électrique intérieur au Royaume-Uni et en Europe

LONDRES, 9 mai 2024 /PRNewswire/ -- K1 Speed, Inc. (« K1 Speed »), la première marque de courses de karts électriques intérieurs, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Capital Karts, la piste de karting intérieur la plus rapide au Royaume-Uni, basée à Londres. Cette acquisition significative permet à K1 Speed de continuer à accélérer sa croissance et de devenir un acteur clé au Royaume-Uni et en Europe.

K1 Speed is well-known for their indoor go-kart racing experience. Their Italian all-electric go-karts can reach speeds of up to 45 miles per hour, the fastest in the industry.

K1 Speed a été fondée par David et Susan Danglard en 2003. En plus de 20 ans, les pionniers de l'industrie ont ouvert le premier site de K1 Speed à Carlsbad, en Californie, et ont réussi à faire passer l'entreprise à 92 centres de courses dans 30 États et 8 pays en mai 2024. La société fondée aux États-Unis continue de faire des investissements importants pour étendre son empreinte mondiale et la dernière acquisition de Capital Karts renforcera davantage les plans de K1 Speed pour développer son activité de karting en Europe.

David Danglard, PDG et président de K1 Speed, a déclaré : « Nous nous sommes concentrés sur une croissance dynamique pour K1 Speed au cours de l'année dernière, et Susan et moi sommes fiers des jalons que l'entreprise a atteints aux États-Unis jusqu'à présent. « Nous sommes ravis d'étendre nos activités au Royaume-Uni et en Europe et de réaliser notre rêve de devenir une puissance de motos mondiale. »

Capital Karts se spécialise dans les pistes de course de go-kart de conception professionnelle et une flotte de karts qui propose des sessions de go-karting ainsi que des systèmes d'enregistrement vidéo et de suivi du temps. À l'heure actuelle, Capital Karts dispose d'un site dans le centre de Londres (Canary Wharf) et de trois autres sites en cours de développement dans le centre de Londres (Vauxhall), à Birmingham et à Glasgow, qui devraient ouvrir d'ici la fin de 2024. Avec la valeur ajoutée fournie par K1 Speed, de grands plans d'expansion sont en cours dans plusieurs pays d'Europe.

Au cours de l'année dernière, K1 Speed a réalisé des investissements importants aux États-Unis, notamment l'acquisition d'Autobahn Indoor Speedway (« Autobahn »), Accelerate Indoor Speedway (« Accélération »), Speed Raceway, Tampa Bay Grand Prix, Speed Circuit et Free Minds (« Freem »). La société double son expansion aux États-Unis parallèlement à de nouveaux emplacements en cours en Europe. K1 Speed compte 10 emplacements américains en développement et s'attend à avoir plus de 100 emplacements ouverts dans le monde entier d'ici la fin de l'année.

À propos de K1 Speed

K1 Speed est la première marque de kart électrique intérieur. L'entreprise familiale a été fondée par David et Susan Danglard en 2003 dans le but d'amener la course au kart électrique à l'européenne en Amérique du Nord. Les 92 centres de courses de kart de la plateforme couvrent 30 États et 8 pays en mai 2024. Le concept de divertissement unique de K1 Speed exploite des centres de courses qui comportent des karts électriques, qui offrent une sécurité, des performances et des avantages environnementaux supérieurs aux modèles traditionnels alimentés au gaz. La marque s'adresse à un large éventail de consommateurs, y compris des hommes et des femmes de tous âges, et cible les clients à l'arrivée, les fêtes privées et les événements d'entreprise. En plus du karting électrique, les centres K1 Speed offrent des options de nourriture et de boissons grâce à son concept Paddock Lounge sur place, ses simulateurs de course, ses jeux d'arcade, son équipement de course, ses ligues de course et ses événements de championnat.

Pour plus d'informations sur K1 Speed, rendez-vous sur www.k1speed.com

Pour plus d'informations sur K1 Circuit, rendez-vous sur www.k1circuit.com

Pour plus d'informations sur K1 RaceGear, rendez-vous sur www.k1racegear.com