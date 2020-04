Kavalan blijft prijzen winnen

De 4 SFWSC Double Golds werden toegekend aan de:

Concertmaster Sherry Cask Finish – die pas 6 maanden geleden werd geïntroduceerd

Kavalan Classic

Solist ex-Bourbon, en de

Solist Fino Sherry.

De 6 Golds werden toegekend aan de:

Distillery Select

Concertmaster Port Cask Finish

Oloroso Sherry Oak

Solist Vinho Barrique

Podium, en de

Distillery Reserve Peaty Cask.

World Whiskies Awards - Taiwanese single malt

Bij de 2020 WWA kwam de Oloroso Sherry Oak van Kavalan als categoriewinnaar uit de bus en werd de nieuwe Concertmaster Sherry Cask Finish bekroond met Gold.

2020 WGA Compound Gin - Taiwan

Bij de World Gin Awards werd de Kavalan Gin bekroond met Gold, dit is de eerste gin van een nieuwe, spannende serie gins van Kavalan.

AUISC 2020

Bij de Australian International Spirits Competition sleepte Kavalan de Juryprijs in de wacht voor diens:

Kavalan Gin en

Solist Port Cask

Daarnaast werden drie Golds toegekend aan de:

Solist Sherry Cask, en aan de

Kavalan Gin en Solist Port Cask

Over de Kavalan Distilleerderij

De Kavalan Distilleerderij ligt in Yilan County in Taiwan. Kavalan wijdt zich sinds 2005 aan de kunst van het stoken van single malt whiskey. De whiskey van Kavalan dankt zijn kenmerkende romige smaak aan het gebruik van smeltwater van de Snow Mountain en de rijping in een intense warmte en vochtigheid, in combinatie met een zee- en bergbries. Kavalan dankt zijn naam aan de oude benaming voor Yilan county en kan, dankzij het moederbedrijf King Car Group, bogen op ongeveer 40 jaar ervaring in het maken van dranken. De firma heeft bij prestigieuze branchecompetities al ruim 400 gouden medailles of hoger gewonnen. Kijk voor meer informatie op: www.kavalanwhisky.com

