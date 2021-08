Keyless, premier fournisseur au monde à obtenir la certification FIDO Biometrics et FIDO2

La double certification confirme la volonté de Keyless de garantir une confidentialité et une sécurité accrues tout en facilitant l'expérience utilisateur en ligne

LONDRES, 24 août 2021 /PRNewswire/ -- Keyless Technologies , société spécialisée dans la préservation de la vie privée et de l'identité, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la certification FIDO2 pour sa technologie biométrique exclusive. Cette certification intervient quelques mois seulement après que Keyless est devenu l'un des sept fournisseurs au monde à obtenir la certification biométrique FIDO, confirmant ainsi que sa technologie de reconnaissance faciale répond aux normes du secteur en matière de vérification de l'utilisateur et de précision de détection de l'usurpation d'identité. L'obtention de la certification Biometrics et FIDO2 confirme le fait que le logiciel d'authentification biométrique de Keyless répond aux normes mondiales les plus strictes en matière d'authentification et rend Keyless unique sur un marché qui exige toujours plus de sécurité, de confidentialité et surtout d'interopérabilité, tout en simplifiant et en améliorant l'expérience utilisateur.

La plateforme biométrique Keyless permet aux organisations de déployer des solutions d'authentification sans mot de passe et multifactorielle. La plateforme élimine le besoin de stocker et de gérer les informations sensibles, et permet aux organisations de protéger leurs utilisateurs par une seule action simple, via une expérience utilisateur rapide et intuitive. La technologie combine la biométrie multimodale avec une cryptographie avancée, tirant parti d'une architecture en nuage distribuée. La façon dont Keyless exploite ces technologies permet de préserver la vie privée de l'utilisateur et les exigences réglementaires, telles que le GDPR et la PSD2, ne sont pas seulement respectées, mais dépassées. Cela a un impact significatif non seulement pour les employés, mais aussi pour les organisations qui reposent sur une authentification forte des clients dans des domaines tels que la banque et les paiements mobiles.

En outre, il n'est pas nécessaire de s'appuyer sur le matériel ou le système d'exploitation de l'appareil, ce qui signifie que les organisations peuvent innover et déployer leurs applications et services plus rapidement, quels que soient les appareils utilisés par leurs employés - par exemple en remplaçant les jetons matériels par des téléphones mobiles comme clés de sécurité.

« Dans le monde numérique d'aujourd'hui, une personne moyenne doit se souvenir de plus de 100 mots de passe. Il n'est donc pas étonnant que Verizon attribue 84 % des violations de sécurité à des mots de passe compromis. Les organisations s'efforcent désormais d'adopter une sécurité fondée sur l'identité et la confiance zéro pour protéger leurs utilisateurs. Chez Keyless, notre mission est de rendre l'accès aux services numériques transparent, sûr et privé à partir de n'importe quel appareil. L'obtention de ces deux certifications de l'Alliance FIDO est une étape cruciale dans l'accomplissement de cette mission et nous sommes fiers d'être les premiers à mettre sur le marché la nouvelle génération d'authentification biométrique », a déclaré Andrea Carmignani, PDG et cofondateur de Keyless.

Keyless intègre la technologie certifiée FIDO2 dans ses offres destinées aux employés et aux consommateurs, ce qui permet aux organisations de choisir d'utiliser FIDO2 lorsqu'elles mettent en œuvre Keyless pour les employés ou les consommateurs.

Gerelateerde links

https://keyless.io



SOURCE Keyless Technologies