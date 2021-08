A Keyless torna-se o primeiro fornecedor do mundo a obter a biometria FIDO e a certificação FIDO2

A dupla certificação valida o drive da Keyless e garante uma maior privacidade e segurança ao mesmo tempo que suaviza a experiência do utilizador online

LONDRES, 24 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Keyless Technologies, a empresa de preservação de privacidade e identidade, anunciou hoje a certificação FIDO2 para a sua tecnologia patenteada de biometria. Isto acontece apenas meses depois da Keyless ter-se tornado uma das sete fornecedoras em todo o mundo a receber a certificação biométrica FIDO, validando que a tecnologia de reconhecimento facial da Keyless cumpre os padrões do setor para verificação de utilizadores e precisão de detecção de spoofing. Obter a certificação tanto em biometria como em FIDO2 confirma que o software de autenticação biométrica da Keyless cumpre os mais elevados padrões globais de autenticação e torna a Keyless única em um mercado que exige cada vez mais segurança, privacidade e interoperabilidade, ao mesmo tempo que simplifica e melhora a experiência do utilizador.

A plataforma de biometria Keyless permite que as organizações implementem soluções de autenticação sem palavra-passe e multifator. A plataforma elimina a necessidade de armazenar e gerir informações confidenciais, permitindo que as organizações protejam os seus utilizadores com uma ação simples, através de uma experiência de utilização rápida e intuitiva. A tecnologia combina biometria multimodal com criptografia avançada, alavancando uma arquitetura de nuvem distribuída. Devido à forma como a Keyless alavanca estas tecnologias, a privacidade é preservada para o utilizador e os requisitos regulamentares, tais como o RGPD e a PSD2, não são apenas cumpridos, mas excedidos. Isto tem um impacto significativo não só para os colaboradores, mas também para as organizações que confiam na autenticação forte do cliente em áreas como mobile banking e pagamentos.

Além disso, não há necessidade de confiar no hardware do dispositivo ou no sistema operacional, o que significa que as organizações podem inovar e implementar as suas aplicações e serviços mais rapidamente, independentemente dos dispositivos que os seus funcionários utilizem - por exemplo, substituir tokens de hardware e, em vez disso, utilizar telemóveis como chaves de segurança.

"No mundo digital atual, a pessoa precisa lembrar-se de mais de 100 palavras-passes, pelo que não é de admirar que a Vodafone atribua 84% das violações de segurança a palavras-passes comprometidas. As organizações estão agora a trabalhar para adotar segurança de confiança zero e identidade primeiro para proteger os seus utilizadores e a nossa missão na Keyless é tornar o acesso a serviços digitais fácil, seguro e privado a partir de qualquer dispositivo. A obtenção destas duas certificações da FIDO Alliance é um passo crucial nesta jornada e estamos orgulhosos por sermos os primeiros a trazer a próxima geração da autenticação biométrica para o mercado", afirmou Andrea Carmignani, CEO e cofundador da Keyless.

A Keyless está a integrar a tecnologia com certificação FIDO2 na sua força de trabalho e em suas ofertas a consumidores, permitindo que as organizações escolham utilizar o FIDO2 ao implementar o Keyless para funcionários ou consumidores.

