Keyless wordt eerste leverancier ter wereld die zowel FIDO Biometrics als FIDO2 certificering behaalt

LONDEN, 24 augustus 2021 /PRNewswire/ -- Keyless Technologies , het privacy-beschermende identiteitsbedrijf, kondigt vandaag FIDO2-certificering aan voor zijn geoctrooieerde biometrische technologie. Dit volgt pas enkele maanden nadat Keyless als een van slechts zeven aanbieders wereldwijd de FIDO Biometrics Certification heeft ontvangen. Het bevestigt meteen dat de gezichtsherkenningstechnologie van Keyless voldoet aan de industrienormen voor gebruikersverificatie en nauwkeurige detectie van spoofing. Het behalen van de certificering voor zowel biometrie als FIDO2 bevestigt dat de biometrische authenticatiesoftware van Keyless voldoet aan de hoogste wereldwijde authenticatienormen. Dit maakt Keyless uniek in een markt die steeds meer veiligheid, privacy en cruciale interoperabiliteit eist, en dit alles met een vlottere en betere gebruikerservaring.

Het Keyless biometrieplatform stelt organisaties in staat wachtwoordloze en multi-factor authenticatie oplossingen te implementeren. Dankzij het platform is het niet langer noodzakelijk om gevoelige informatie op te slaan en te beheren, zodat organisaties hun gebruikers met één simpele handeling kunnen beschermen via een snelle, intuïtieve gebruikerservaring. De technologie combineert multimodale biometrie met geavanceerde cryptografie en maakt gebruik van een gedistribueerde cloudarchitectuur. Dankzij de manier waarop Keyless deze technologieën benut, blijft de privacy van de gebruiker gewaarborgd en wordt aan regelgevende vereisten zoals GDPR en PSD2 niet alleen voldaan, maar worden deze zelfs overtroffen. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor werknemers, maar ook voor organisaties die vertrouwen op sterke klantenauthenticatie, bijvoorbeeld voor mobiel bankieren en betalingen.

Ook is het niet meer nodig te vertrouwen op de hardware of het besturingssysteem van het apparaat. Dat betekent dat organisaties kunnen innoveren en hun applicaties en diensten sneller kunnen implementeren, ongeacht de apparaten die hun werknemers gebruiken. Hardware tokens zijn niet langer nodig en mobiele telefoons komen als beveiligingssleutels in de plaats.

"In de digitale wereld van vandaag moet de gemiddelde persoon meer dan 100 wachtwoorden onthouden. Het is dan ook geen wonder dat Verizon 84% van de beveiligingsinbreuken toeschrijft aan roekeloos gebruik van wachtwoorden. Organisaties werken nu aan zero-trust, identity-first security om hun gebruikers te beschermen. Onze missie bij Keyless is toegang tot digitale diensten naadloos, veilig en privaat te maken vanaf elk apparaat. Het behalen van deze twee certificeringen van de FIDO Alliance is een cruciale stap op die weg. We zijn er trots op dat we de eerste zijn die de volgende generatie van biometrische authenticatie op de markt brengen," aldus Andrea Carmignani, CEO en medeoprichter van Keyless.

Keyless integreert de FIDO2-gecertificeerde technologie zowel in zijn aanbod voor werknemers als voor consumenten. Zodoende kunnen organisaties kiezen of ze FIDO2 willen gebruiken bij de implementatie van Keyless voor werknemers of consumenten.

