KLANTGERICHTE FILOSOFIE STIMULEERT GROEI VINFAST

Van noedels in Oekraïne naar bestverkopende automerk in Vietnam

Voor industrie-experts en waarnemers komt de snelle opmars van VinFast naar de top van de Vietnamese automarkt niet als een verrassing. Het succes is diepgeworteld in een klantgerichte filosofie, overgenomen van moederbedrijf Vingroup. Deze mindset stelt VinFast in staat om een naadloze ervaring te bieden aan klanten die overstappen op EV's.

ROTTERDAM, Nederland, 27 november 2024 /PRNewswire/ -- Om het belang van dit 'klantgerichte DNA' in VinFast's opmerkelijke prestaties te begrijpen - bereikt in slechts vijf jaar na de officiële marktintroductie van het merk - moet men kijken naar de geschiedenis van Vingroup. Deze biedt waardevolle inzichten in de oorsprong van deze filosofie.

VinFast verzekerde zich in de eerste tien maanden van 2024 van de positie als best verkopende automerk in Vietnam

Het bedrijf vindt zijn oorsprong in Oekraïne, waar oprichter Pham Nhat Vuong's ondernemersgeest de basis legde voor opmerkelijke prestaties. Een van zijn eerste ondernemingen was de lancering van het noedelmerk Mivina. In het begin werden instantnoedels met scepsis ontvangen door Oekraïners, die het idee van een maaltijd bereiden in slechts enkele minuten met kokend water in twijfel trokken. Vuong vertrouwde niet alleen op conventionele marketing, maar nam een praktische aanpak: hij liet zijn medewerkers het product direct demonstreren aan potentiële klanten. Deze persoonlijke betrokkenheid bleek revolutionair, veranderde aanvankelijke terughoudendheid in brede acceptatie en bracht het bedrijf later op een waardering van 150 miljoen dollar.

Vandaag de dag belichaamt VinFast de klantgerichte filosofie van Vingroup door zijn aanbod af te stemmen op de uitdagingen van de overgang naar elektrische mobiliteit. Zelfs na de overstap naar volledige EV-productie blijft VinFast prioriteit geven aan de behoeften van bezitters van benzineauto's, met als voorbeeld het invoeren van toonaangevende beleidsmaatregelen zoals een garantie van 10 jaar.

In alle markten waar het bedrijf actief is, inclusief Europa, zet VinFast zijn klantgerichte filosofie voort met sterke aftersales-ondersteuning, waaronder toonaangevende garanties. Strategische partnerschappen vergroten de toegang van klanten tot uitgebreide laadinfrastructuren en reparatiediensten. Of het nu gaat om samenwerking met infrastructuurleiders of het aanbieden van innovatieve mobiele diensten, VinFast zorgt ervoor dat klanten een soepele en zorgeloze overgang naar duurzame energie ervaren.

Deze klantgerichte filosofie is ook terug te zien in de producten van VinFast. Om aan alle klantsegmenten tegemoet te komen, biedt het bedrijf een uitgebreide line-up van EV's, variërend van A- tot E-segment, evenals elektrische bussen, scooters en zelfs fietsen. De EV's zijn zo ontworpen dat ze naadloos integreren in het leven van de eigenaar en meer worden dan alleen vervoersmiddelen.

De resultaten spreken voor zich. In Vietnam, waar de reis van VinFast begon, leverde het bedrijf in oktober alleen al meer dan 11.000 EV's af, waarmee de verkoop dit jaar tot nu toe meer dan 51.000 eenheden bedraagt. Deze mijlpaal verstevigt niet alleen de positie als bestverkopende automerk van het land, maar markeert ook een historisch moment: VinFast is de eerste Vietnamese EV-fabrikant die benzineauto-concurrenten overtreft. Het onderstreept de ambities van het bedrijf: niet alleen koploper zijn in verkoop, maar ook in vertrouwen, en zo de weg vrijmaken voor een groenere, klantgerichte toekomst.

Over VinFast

VinFast – een lid van Vingroup – streeft naar het bevorderen van de wereldwijde revolutie van slimme elektrische voertuigen. Opgericht in 2017, beschikt VinFast over een ultramodern productiecomplex voor auto's met wereldwijd toonaangevende schaalbaarheid. De fabriek, gesitueerd in Hai Phong, Vietnam, is voor 90% geautomatiseerd.

Met de missie om een duurzame toekomst voor iedereen te bieden, blijft VinFast constant innoveren om hoogwaardige producten en geavanceerde slimme diensten aan te bieden. Hierdoor inspireren ze klanten wereldwijd om gezamenlijk een toekomst van slimme mobiliteit en een duurzame planeet te creëren. Meer informatie op: [vinfastauto.eu](https://vinfastauto.eu).

Over Vingroup

Opgericht in 1993, is Vingroup een van de toonaangevende private conglomeraten in de regio, momenteel gericht op drie hoofdgebieden: Technologie en Industrie, Diensten en Sociale Ondernemingen. Meer informatie op: www.vingroup.net.

