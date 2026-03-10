Klipboard lance Klipboard AI : une intelligence pratique au service des opérations de monde réel

HUNGERFORD, Angleterre, 9 mars 2026 /PRNewswire/ -- Klipboard, le fournisseur de logiciels sectoriels anciennement connu sous le nom de Kerridge Commercial Systems, présente Klipboard AI, une avancée majeure dans sa stratégie visant à proposer une intelligence pratique et intégrée.

Klipboard AI - Intelligence. Intégrée.

Au lieu de proposer l'IA comme un ajout, Klipboard l'a intégrée directement dans son ERP et ses plateformes opérationnelles. Le résultat est une intelligence fonctionnelle qui soutient le travail quotidien des équipes des secteurs de la location, de l'automobile, de la distribution, de la fabrication et des services sur le terrain - là où le travail s'effectue.

Il s'agit de la première étape des innovations de Klipboard en matière d'IA, avec l'IA agentique et la technologie de réalité augmentée en cours de développement pour aider ses clients à accroître leur efficacité et à fournir un meilleur service.

L'approche de Klipboard va au-delà du battage médiatique en se concentrant sur une valeur réelle et mesurable, livrée avec confiance, maîtrise et transparence.

L'IA conçue pour les défis opérationnels réels

Klipboard AI est conçue pour aider les entreprises à forte intensité d'actifs et dirigées par des opérations à faire face aux pressions quotidiennes, notamment :

en réduisant les tâches administratives manuelles

en trouvant l'information plus rapidement

en soutenant de meilleures décisions

en renforçant la fiabilité des services

La solution fonctionne dans le cadre des flux de travail et des autorisations existants, en renforçant les équipes plutôt qu'en les remplaçant.

« L'IA ne doit pas rester à l'écart ou ajouter de la complexité », déclare DJ Jones, directeur de la technologie et des produits. « Elle doit permettre d'améliorer les opérations quotidiennes, et c'est exactement ce que fait Klipboard AI. »

Déjà au service de secteurs clés

Klipboard AI est désormais présente dans certaines parties de la plateforme, avec des applications ciblées pour chaque secteur, offrant notamment des avantages :

Location : visibilité accrue des actifs, planification plus intelligente, réduction des temps d'arrêt

visibilité accrue des actifs, planification plus intelligente, réduction des temps d'arrêt Automobile : identification plus rapide des pièces, amélioration de la planification des services, amélioration de l'expérience client

identification plus rapide des pièces, amélioration de la planification des services, amélioration de l'expérience client Distribution : accès guidé et conversationnel aux informations de la vie quotidienne

accès guidé et conversationnel aux informations de la vie quotidienne Fabrication : réduction des retards, meilleure planification de la production et des stocks

réduction des retards, meilleure planification de la production et des stocks Gestion des services extérieurs : une programmation plus intelligente, une meilleure connaissance de la flotte et une amélioration de la performance des services

L'IA est intégrée directement dans les produits existants afin de garantir la pertinence, la facilité d'utilisation et le contrôle.

Une stratégie d'intelligence à long terme

Klipboard AI est la première phase d'une feuille de route plus large qui introduira :

une intelligence plus proactive et orientée vers les tâches

des capacités de type agent régies de manière sélective

la réalité augmentée au service de tâches opérationnelles complexes

« L'IA n'a d'importance que si elle a un impact réel », déclare Ian Bendelow, CEO. « Nous intégrons l'intelligence dans les systèmes sur lesquels nos clients s'appuient tous les jours, là où la précision, le temps et la visibilité comptent vraiment. »

Construit sur la confiance et le contrôle

Klipboard AI fonctionne dans les cadres de sécurité, de gouvernance et de contrôle d'accès établis par l'entreprise. Les résultats sont transparents, tiennent compte des autorisations et sont conçus pour une utilisation sûre dans le monde réel.

Alors que l'IA remodèle les logiciels d'entreprise, l'objectif de Klipboard reste clair : l'application pratique plutôt que la promesse, et l'impact sur le monde réel plutôt que le battage médiatique.

