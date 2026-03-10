Klipboard lanceert Klipboard AI: Praktische intelligentie voor operationele processen in de echte wereld

HUNGERFORD, Engeland, 10 maart 2026 /PRNewswire/ -- Klipboard, de sector-specifieke softwareleverancier die voorheen bekend stond als Kerridge Commercial Systems, heeft Klipboard AI onthuld, een belangrijke stap in zijn strategie om praktische, ingebedde intelligentie naar de industrieën te brengen die het bedient.

Klipboard AI - Intelligence. Built In.

In plaats van AI als toevoeging aan te bieden, heeft Klipboard het rechtstreeks in zijn ERP en operationele platforms ingebouwd. Het resultaat is ondersteunende AI die het dagelijkse werk van teams in verhuur, autosector, distributie, productie en buitendienst ondersteunt, precies op de plaats waar het werk plaatsvindt.

Dit markeert de eerste fase in Klipboards AI-innovaties met agentgestuurde AI en Augmented Reality-technologie in ontwikkeling om zijn klanten te helpen bij het stimuleren van efficiëntie en het leveren van betere service.

Klipboard's aanpak doorbreekt de hype door zich te concentreren op echte, meetbare waarde, geleverd met vertrouwen, controle en transparantie.

AI gebouwd voor echte operationele uitdagingen

Klipboard AI is ontworpen om bedrijven met veel materiële activa te helpen bij het aanpakken van dagelijkse uitdagingen, waaronder:

Minder handmatige administratie

Sneller informatie vinden

Betere besluitvorming ondersteunen

Betrouwbaardere dienstverlening

Het werkt binnen bestaande werkstromen en toegangsrechten en verbetert teams in plaats van ze te vervangen.

"AI moet niet aan de zijlijn zitten of complexiteit toevoegen", zei DJ Jones, Chief Technology and Product Officer. Het zou de dagelijkse activiteiten beter moeten laten verlopen en dat is precies wat Klipboard AI doet.

Reeds actief in belangrijke sectoren

Klipboard AI is nu actief in verschillende delen van het platform, met gerichte applicaties voor elke industrie die voordelen bieden, waaronder:

Verhuur: Beter inzicht in activa, slimmere planning, minder downtime

Beter inzicht in activa, slimmere planning, minder downtime Autosector: Snellere identificatie van onderdelen, verbeterde serviceplanning, betere klantervaring

Snellere identificatie van onderdelen, verbeterde serviceplanning, betere klantervaring Distributie: Begeleide, conversatiegerichte toegang tot alledaagse informatie

Begeleide, conversatiegerichte toegang tot alledaagse informatie Productie: Minder vertragingen, betere productie- en voorraadplanning

Minder vertragingen, betere productie- en voorraadplanning Buitendienstbeheer Slimmere planning, beter inzicht in het wagenpark en verbeterde dienstverlening

AI wordt rechtstreeks in bestaande producten ingebed om relevantie, bruikbaarheid en controle te garanderen.

Een langetermijnstrategie voor intelligente systemen

Klipboard AI is de eerste fase van een bredere roadmap die zal introduceren:

Meer proactieve, taakgerichte intelligentie

Selectief gereguleerde agent-stijlmogelijkheden

Augmented Reality ter ondersteuning van complexe operationele taken

"AI is alleen belangrijk als het een echte impact heeft", zei Ian Bendelow, CEO. "We integreren intelligentie in de systemen waarop onze klanten elke dag vertrouwen, waar nauwkeurigheid, timing en zichtbaarheid echt van belang zijn".

Gebouwd op vertrouwen en controle

Klipboard AI werkt binnen de gevestigde beveiligings-, governance- en toegangscontrolekaders van het bedrijf. De resultaten zijn transparant, houden rekening met toegangsrechten en zijn ontworpen voor veilig gebruik in de praktijk.

Terwijl AI bedrijfssoftware opnieuw vormgeeft, blijft de focus van Klipboard duidelijk: praktische toepassing in plaats van beloftes en impact in de echte wereld in plaats van hype.

Afbeelding - https://mma.prnewswire.com/media/2928033/Klipboard_AI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2890331/5840544/Klipboard_Logo.jpg