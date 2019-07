KnowBe4 positioneert zich als leider in het Gartner Magic Quadrant voor het derde achtereenvolgende jaar

"Wij schrijven onze positionering op de hoogste plaats wat betreft uitvoeringsvermogen in het Leiderskwadrant toe aan het enorme succes dat wij hebben geboekt bij het ontwikkelen van innoverende training in beveiligingsbewustzijn en gesimuleerde phishing waarmee feitelijke resultaten worden geboekt door het verlagen van het Phish-prone TM -percentage van een organisatie," zei Stu Sjouwerman, algemeen directeur van KnowBe4. "In de afgelopen negen jaar hebben wij hard gewerkt om aan onze 26.000 klanten de beste producten en diensten te bieden die hen helpen om te gaan met het voortdurende probleem van social engineering. Wij geloven dat de resultaten van dit harde werk zichtbaar zijn in de evaluaties van gerespecteerde externe organisaties zoals Gartner."

"Bij KnowBe4 innoveren wij constant ons platform om aan onze klanten de absolute allerbeste content te bieden die zij kunnen gebruiken in hun inspanningen om het niveau van beveiligingsbewustzijn in hun organisaties te verhogen," aldus Perry Carpenter, hoofdevangelist en hoofd strategie van KnowBe4. "Naar mijn mening is wat KnowBe4 onderscheidt onze toewijding aan het leveren van de allerbeste klantenservice doorheen de volledige processen betreffende verkoop, instap en klantenondersteuning. Een paar dingen die mensen altijd verrassen over ons platform is het gebruiksgemak, ongeacht de grootte van een organisatie, onze verbijsterend betaalbare prijzen en onze extreem brede bibliotheek met content van wereldklasse."

Het rapport stelt dat "Het CBT-Leiderskwadrant op het gebied van beveiligingsonderwijs bestaat uit leveranciers die: (1) oplossingen bieden die goed aansluiten bij de behoeften van de markt; (2) het meest succesvol zijn geweest bij het opbouwen van een klantenbestand en een inkomstenstroom binnen de CBT-markt; en (3) een relatief hoge levensvatbaarheid hebben (dankzij hun CBT-inkomsten). Naast het leveren van computergebaseerde training (CBT) die goed aansluit bij de eisen van de klant, geven Leiders tevens blijk van een superieure visie en uitvoeringscapaciteit overeenkomstig de verwachte vereisten. Meestal hebben zij een relatief hoog marktaandeel en/of een sterke omzetgroei en bieden zij een reeks CBT-mogelijkheden die gericht zijn op onderwijs en gedragsbeheer. Leiders hebben bewezen kennis op het gebied van de revisie en uitbreiding van content om aan de marktvereisten te voldoen. Zij krijgen positieve feedback van klanten voor hun doeltreffende CBT en aanverwante diensten en zij concentreren zich op het anticiperen van de marktbehoeften en evolueren om daaraan te voldoen."

"Veiligheid wordt meer beïnvloed door mensen dan door technologie of beleid, en cybercriminelen weten hoe zij het menselijk gedrag kunnen uitbuiten. Leiders op het gebied van beveiliging en risicobeheer moeten investeren in tools die het bewustzijn vergroten en het gedrag beïnvloeden ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen inzake beveiliging door middel van computergebaseerde training."

Een gratis exemplaar van het Gartner-document is hier verkrijgbaar bij KnowBe4.

Over KnowBe4

KnowBe4, de aanbieder van het grootste geïntegreerde platform ter wereld op het gebied van training voor beveiligingsbewustmaking en gesimuleerde phishing, wordt wereldwijd door meer dan 26.000 organisaties gebruikt. KnowBe4 is opgericht door data- en IT security-expert Stu Sjouwerman en helpt organisaties om het menselijke element van beveiliging aan te pakken door voor een groter bewustzijn te zorgen op het gebied van ransomware, CEO-fraude en andere social engineering-tactieken door middel van een innoverende benadering van training in beveiligingsbewustmaking. Kevin Mitnick, internationaal erkend expert in computerbeveiliging en hoofd hacking bij KnowBe4, hielp bij het ontwerpen van de training van KnowBe4 op basis van zijn goed gedocumenteerde social engineering-tactieken. Tienduizenden organisaties wereldwijd vertrouwen op KnowBe4 om hun werknemers te mobiliseren als hun laatste verdedigingslinie.

Nummer 96 op de Inc. 500-lijst van 2018, #34 op Deloitte's Technology Fast 500 van 2018 en #2 op Cybersecurity Ventures Cybersecurity 500. Het hoofdkantoor van KnowBe4 bevindt zich in Tampa Bay, Florida en het bedrijf heeft Europese kantoren in Engeland, Nederland en Duitsland evenals kantoren in Brazilië, Zuid-Afrika en Singapore.

