KnowBe4 reconhecida como líder no Quadrante Mágico da Gartner pelo terceiro ano consecutivo

"Atribuímos a obtenção dessa posição tão elevada na área de habilidade de executar do quadrante de líderes devido ao enorme sucesso obtido no desenvolvimento do treinamento inovador sobre conscientização em segurança e simulação de ataque de phishing que apresenta resultados reais em reduzir a porcentagem de Phish-prone TM em uma organização", disse Stu Sjouwerman, CEO da KnowBe4. "Nós nos empenhamos muito durante os últimos nove anos para oferecer aos nossos 26.000 clientes os produtos e serviços da mais alta qualidade que os ajuda a administrar o problema constante da engenharia social. Acreditamos que estamos testemunhando os resultados de nosso trabalho demonstrados em avaliações de organizações terceirizadas respeitadas como a Gartner".

"Na KnowBe4 nós inovamos consistentemente nossa plataforma para oferecer aos clientes o conteúdo da melhor qualidade que pode ser utilizado nas iniciativas para elevar o nível de conscientização em segurança em suas organizações", disse Perry Carpenter, diretor evangelista e de estratégias da KnowBe4. "Acredito que o que diferencia a KnowBe4 é a nossa dedicação em fornecer o nível mais elevado de serviços ao cliente através de processos completos de vendas, ativação de clientes e suporte. O que sempre surpreende sobre nossa plataforma é a facilidade de uso independentemente do tamanho da organização, o nosso preço impressionantemente acessível e nossa biblioteca extremamente abrangente de conteúdo de classe internacional".

De acordo com o relatório: "O quadrante para líderes de CBT (treinamento baseado em computador) em educação de segurança é composto de fornecedores que: (1) oferecem soluções alinhadas com os requisitos do mercado; (2) foram os mais bem-sucedidos no desenvolvimento de uma base de clientes e fluxo de receita no mercado de CBT; e (3) têm viabilidade relativamente alta (devido ao rendimento do CBT). Além de oferecer o CBT alinhado com os requisitos do cliente, os líderes demonstram também evidência de visão e execução superiores nos requisitos previstos. Têm tipicamente participação relativamente alta no mercado e/ou crescimento sólido de receita, e fornecem uma gama de capabilidades de CBT que visam a educação e a gestão do comportamento. Os líderes apresentam um histórico demonstrável de revisão e expansão de conteúdo para satisfazer os requisitos do mercado. Recebem feedback positivo do cliente sobre a efetividade do CBT e serviços relacionados, assim como concentram-se atentamente na previsão das necessidades do mercado, evoluindo de acordo".

"Pessoas influenciam a segurança mais do que a tecnologia ou a política, e criminosos cibernéticos sabem como explorar o comportamento humano. Líderes em segurança e gerenciamento de risco devem investir em ferramentas que aumentem a conscientização e influenciem o comportamento que apoia os objetivos da segurança da empresa através de treinamentos baseados em computador."

A KnowBe4 disponibiliza uma cópia gratuita do documento da Gartner aqui.

[1] Gartner, Magic Quadrant for Security Awareness Computer-Based Training, Joanna G. Huisman 18 de julho de 2019. (Quadrante Mágico para o treinamento de conscientização em segurança baseado em computador)

A KnowBe4, a provedora do maior treinamento integrado de conscientização em segurança e plataforma de simulação de ataque de phishing, é utilizada por mais de 26.000 organizações globalmente. Fundada por Stu Sjouwerman, especialista em segurança de dados e TI, a KnowBe4 ajuda as organizações a abordar o elemento humano da segurança aumentando a conscientização sobre o ransomware, fraude de CEO e outras táticas de engenharia social através de uma nova abordagem de treinamento de conscientização em segurança. Kevin Mitnick, especialista em segurança de computadores reconhecido internacionalmente e Chief Hacking Officer da KnowBe4, ajudou a desenvolver o treinamento da KnowBe4 com base em suas táticas bem-documentadas de engenharia social. Milhares de organizações no mundo confiam na KnowBe4 para mobilizar seus funcionários como sua última linha defensiva.

Número 96 na lista Inc. 500 de 2018, número 34 na classificação da Technology Fast 500 da Deloitte 2018 e número 2 na Cybersecurity Ventures da Cybersecurity 500. A KnowBe4 está sediada em Tampa Bay, na Flórida com escritórios na Inglaterra, Holanda, Alemanha e também no Brasil, África do Sul e Cingapura.

