Krachtige technologie voor keuken en huishouden: SILVERCREST en Andre Agassi zetten in op hightech en de menselijke touch

Samen met het keuken- en huishoudmerk SILVERCREST laat Andre Agassi zien hoe krachtige technologie het dagelijks leven eenvoudiger kan maken.

NECKARSULM, Duitsland, 7 april 2026 /PRNewswire/ -- Het keuken- en huishoudmerk SILVERCREST van Lidl gaat internationaal van start met een nieuwe, zelfstandige merkidentiteit. Als onderdeel van deze herpositionering kondigt SILVERCREST een samenwerking aan met voormalig nummer één van de wereld, achtvoudig Grand Slam-winnaar en gepassioneerd amateurkok Andre Agassi, die tevens het gezicht zal zijn van de eerste reclamecampagne van het merk. Onder het motto 'Vergemakkelijkt je leven' biedt SILVERCREST een veelzijdig productassortiment. SILVERCREST is het merk dat staat voor de themawereld 'Keuken en huishouden', een van in totaal zes nieuw gedefinieerde themawerelden die allemaal worden ondersteund door een sterk leidend merk. Hiermee kan Lidl een duidelijke structuur aanbrengen in het non-foodassortiment, waardoor klanten meer houvast en inspiratie krijgen tijdens het winkelen.

Together with kitchen and household brand SILVERCREST, Andre Agassi demonstrates how powerful technology can make everyday life easier.

SILVERCREST staat voor eenvoudige en gebruiksvriendelijke toegang tot krachtige, intuïtieve technologie die mensen ondersteunt bij hun dagelijkse taken in de keuken en in en rond het huis. Met zijn uitgebreide assortiment is SILVERCREST al het topmerk voor keuken- en huishoudapparaten in Europa*. Opvallend is dat de SILVERCREST Monsieur Cuisine zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een absolute bestseller binnen het assortiment als stijlvolle en slimme keukenmachine. Het merk legt de focus op intuïtief gebruiksgemak en betrouwbare kwaliteit tegen de beste prijs. Als merkpartner van SILVERCREST weet Andre Agassi dat zowel op de tennisbaan als thuis een precieze techniek en menselijke intuïtie het verschil maken. Voor de voormalige topsporter en gepassioneerde amateurkok vormt een evenwichtige voeding eveneens een belangrijk onderdeel van zijn leven. In zijn rol als familieman vertrouwt hij op krachtige en gebruiksvriendelijke keukenapparaten om samen met zijn kinderen en vrienden nieuwe recepten uit te proberen en gezonde gewoonten in zijn dagelijks leven te integreren. Zijn passie voor bewust genieten en slimme technologie maakt hem de perfecte ambassadeur voor SILVERCREST. De campagne biedt een humoristische inkijk in het dagelijks leven thuis. De SILVERCREST-producten worden bekeken vanuit het perspectief van dubbelgangers van de twee huisdieren van Andre Agassi en Stefanie Graf. De 'innerlijke stemmen' van de dieren zorgen voor een vermakelijke dialoog tussen hond en kat, die Agassi's dagelijkse routines van koken, strijken en schoonmaken begeleidt. Terwijl de hond zijn trouwe fan en grootste bewonderaar is, voorziet de humeurige kat de scènes van droog commentaar met een vleugje superioriteit. Klik hier om de campagnevideo te bekijken: https://youtu.be/1ezXuG05e54.

"Gedurende mijn hele leven, zowel op als naast de baan, heb ik geleerd hoeveel succes afhangt van het samenstellen van het best mogelijke ondersteuningsteam. Dat is precies wat SILVERCREST voor mijn dagelijks leven doet: dankzij slimme technologie en moeiteloos gebruik kan ik een gezond ontbijt voor mijn gezin bereiden en tegelijk helpen met het huishouden. Mijn samenwerking met SILVERCREST past perfect bij mij, omdat het merk zich richt op gebieden waar moderne technologie echt het verschil maakt. Het leven kan soms veeleisend zijn, maar SILVERCREST maakt het gemakkelijker. Daardoor blijft er meer tijd over voor wat er echt toe doet: tijd doorbrengen met de mensen die belangrijk voor me zijn", aldus Andre Agassi.

Met SILVERCREST streeft Lidl ernaar technologie die het dagelijks leven eenvoudiger maakt voor iedereen toegankelijk te maken. De producten zijn eenvoudig in gebruik dankzij intuïtieve bediening en onderscheiden zich bovendien door hun sterke prestaties. De campagne legt de nadruk op uitgelichte producten uit het huidige assortiment, waaronder een heteluchtfriteuse, speciaal kookgerei, een stoomstrijksysteem en een snoerloze stofzuiger.

Jens Thiemer, Chief Customer Officer bij Lidl International, legt uit: "We ontwikkelen onze eigen merken voortdurend tot sterke leidende merken die binnen hun respectieve themawerelden het eerste aanspreekpunt zijn voor kwaliteit en vertrouwen. Na PARKSIDE en CRIVIT zetten we nu de volgende stap met SILVERCREST: We vereenvoudigen de toegang tot hoogwaardige, intuïtieve technologie voor keuken en huishouden en brengen technologische vooruitgang tot in het hart van de samenleving. Of het nu gaat om een gedeelde keuken in een gedeeld appartement of een eerste eigen woning, met onze SILVERCREST-producten zijn we er waar mensen ons nodig hebben. Zo krijgt iedereen de kans om te genieten van een zorgeloos dagelijks leven en een bewuste levensstijl. Dat Andre Agassi, een technisch begaafde topsporter en gepassioneerde amateurkok en fijnproever, heeft gekozen voor een samenwerking met SILVERCREST, zien wij als blijk van waardering voor onze hoge kwaliteitsnormen en onze slimme, mensgerichte technologie."

De geïntegreerde campagne van SILVERCREST gaat op 28 maart van start met een brede mediacampagne. Het merk zal voor internationale zichtbaarheid zorgen via zijn eigen aanwezigheid op verschillende kanalen, zoals de SILVERCREST-website en sociale media-kanalen.

Meer informatie en inhoud over SILVERCREST:

Lidl combineert merkstrategie en klantbehoeften: Met zes nieuw gedefinieerde themawerelden ontwikkelt Lidl zich ook tot een betrouwbare aanbieder voor de behoeften van zijn klanten binnen het non-foodsegment, op het gebied van keuken en huishouden (SILVERCREST), doe-het-zelf en tuinieren (PARKSIDE), sport en vrije tijd (CRIVIT), wonen en inrichting (LIVARNO), mode en accessoires (esmara) en baby en kinderen (Lupilu). Voor klanten resulteert dit in een eenvoudige en intuïtieve winkelervaring dankzij een duidelijke, op behoeften afgestemde assortimentsindeling, zowel in de winkel als in de webshop.

*Bron: Euromonitor International Limited; gebaseerd op het verkoopvolume in eenheden in de detailhandel in 2024, op basis van een in opdracht uitgevoerd onderzoek in maart 2025. Kleine keukenapparaten omvatten apparaten voor voedselbereiding en kleine kooktoestellen; kleine huishoudapparaten omvatten apparaten voor luchtbehandeling, kleine verwarmingsapparaten, strijkijzers, apparaten voor persoonlijke verzorging en stofzuigers. Europa omvat West- en Oost-Europa, met uitzondering van Rusland, Oekraïne en Turkije.

Over SILVERCREST:

Het merk SILVERCREST, verkrijgbaar bij Lidl en Kaufland, overtuigt met slimme technologieën die het dagelijks leven eenvoudiger maken en biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het merk biedt een breed assortiment elektrische keuken- en huishoudapparaten, keukengerei, opbergproducten en serviezen. Als partner die het leven makkelijker maakt met functionele producten, zorgt SILVERCREST voor meer tijd voor wat echt belangrijk is. Het merk richt zich consequent op de behoeften van mensen. Meer informatie op www.my-silvercrest.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2948389/SILVERCREST_nl.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2948405/SILVERCREST_Logo.jpg