Zaawansowana technologia dla kuchni i domu: SILVERCREST i Andre Agassi stawiają na nowoczesne rozwiązania i ludzkie podejście

Wraz z marką SILVERCREST, specjalizującą się w produktach kuchennych i gospodarstwa domowego, Andre Agassi pokazuje, jak zaawansowana technologia może ułatwić codzienne życie.

NECKARSULM, Niemcy, 7 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Należąca do sieci Lidl Marka SILVERCREST, produkująca artykuły kuchenne i gospodarstwa domowego, wkracza na rynek międzynarodowy z nową, niezależną tożsamością marki. W ramach reorganizacji SILVERCREST ogłasza współpracę z byłym tenisistą nr 1 na świecie, ośmiokrotnym zwycięzcą turniejów wielkoszlemowych i zapalonym kucharzem-amatorem Andre Agassim, który będzie również twarzą pierwszej kampanii reklamowej marki. Pod hasłem „Ułatwia życie" SILVERCREST oferuje szeroką gamę produktów. SILVERCREST to marka reprezentująca świat kuchni i artykułów gospodarstwa domowego, jeden z sześciu nowo zdefiniowanych światów tematycznych - z których każdy jest reprezentowany przez silną markę wiodącą. Pozwala to Lidlowi stworzyć przejrzystą strukturę asortymentu nieżywnościowego, oferując klientom lepsze wskazówki i inspirację podczas zakupów.

Together with kitchen and household brand SILVERCREST, Andre Agassi demonstrates how powerful technology can make everyday life easier.

SILVERCREST oferuje prosty i przyjazny dla użytkownika dostęp do wydajnej i intuicyjnej technologii, która wspiera ludzi w codziennych czynnościach w kuchni i w całym domu. Dzięki bogatej ofercie SILVERCREST jest już marką numer 1 wśród urządzeń kuchennych i AGD w Europie*. Warto podkreślić, że model SILVERCREST Monsieur Cuisine stał się w ostatnich latach absolutnym bestsellerem w tej serii jako stylowy i inteligentny robot kuchenny. Marka stawia na intuicyjną obsługę i niezawodną jakość w najlepszej cenie. Jako partner marki SILVERCREST, Andre Agassi wie, że zarówno na korcie tenisowym, jak i we własnym domu, precyzyjna technika i ludzka intuicja mają ogromne znaczenie. Dla byłego zawodowego sportowca i zapalonego kucharza-amatora zbilansowana dieta jest również ważną częścią życia. Jako głowa rodziny polega na wydajnych i łatwych w obsłudze urządzeniach kuchennych, dzięki którym może wypróbowywać nowe przepisy wraz z dziećmi i przyjaciółmi, włączając zdrowe nawyki do codziennego życia. Jego zamiłowanie do świadomej przyjemności i sprytnej technologii sprawia, że jest idealnym ambasadorem marki SILVERCREST. Kampania w humorystyczny sposób przedstawia codzienne życie w gospodarstwie domowym. Produkty SILVERCREST są przedstawione z perspektywy sobowtórów dwóch zwierząt domowych Andre Agassiego i Stefanie Graf. „Wewnętrzne głosy" zwierząt tworzą zabawny dialog między psem a kotem, towarzyszący codziennym czynnościom Agassiego, takim jak gotowanie, prasowanie i sprzątanie. Podczas gdy pies jest jego wiernym fanem i największym wielbicielem, kapryśna kotka komentuje te sceny z charakterystycznym dla siebie suchym humorem i nutką wyższości. Kliknij tutaj, aby obejrzeć filmik z kampanii: https://youtu.be/1ezXuG05e54.

„Przez całe życie, zarówno na korcie, jak i poza nim, nauczyłem się, jak bardzo sukces zależy od stworzenia najlepszego możliwego zespołu wsparcia. Dokładnie to zapewnia mi SILVERCREST w codziennym życiu: dzięki sprytnej technologii i łatwej obsłudze mogę przygotować zdrowe śniadanie dla mojej rodziny, a jednocześnie pomóc w pracach domowych. Moja współpraca z SILVERCREST idealnie do mnie pasuje, ponieważ marka ta koncentruje się na obszarach, w których nowoczesna technologia naprawdę zmienia życie. Życie bywa trudne, ale dzięki SILVERCREST staje się łatwiejsze. Zyskuję więcej czasu na to, co najważniejsze: spędzanie czasu z bliskimi mi osobami" - mówi Andre Agassi.

Wraz z SILVERCREST sieć Lidl dąży do tego, by każdy miał dostęp do technologii ułatwiających codzienne życie. Produkty są łatwe w obsłudze dzięki intuicyjnym elementom sterującym, a także wyróżniają się wysoką wydajnością. Kampania skupia się na najważniejszych produktach z aktualnej oferty, takich jak frytkownica beztłuszczowa, specjalne naczynia kuchenne, system prasowania parowego oraz odkurzacz bezprzewodowy.

Jens Thiemer, dyrektor ds. obsługi klienta w Lidl International, wyjaśnia: „Konsekwentnie rozwijamy nasze marki własne, przekształcając je w silne marki wiodące, które są pierwszym wyborem pod względem jakości i zaufania w swoich segmentach". Po PARKSIDE i CRIVIT robimy teraz kolejny krok z SILVERCREST: ułatwiamy dostęp do wysokiej jakości, intuicyjnej technologii dla kuchni i gospodarstwa domowego, wprowadzając postęp technologiczny do serca społeczeństwa. Niezależnie od tego, czy chodzi o wspólną kuchnię w mieszkaniu współdzielonym, czy o pierwsze własne mieszkanie, dzięki naszym produktom SILVERCREST jesteśmy tam, gdzie ludzie nas potrzebują. Aby każdy miał możliwość cieszenia się nieskomplikowanym życiem codziennym i świadomym stylem życia. Fakt, że Andre Agassi, utalentowany sportowiec i pasjonat gotowania oraz miłośnik jedzenia, zdecydował się na współpracę z SILVERCREST, jest dla nas wyrazem uznania dla naszych wysokich standardów najwyższej jakości oraz inteligentnej, ukierunkowanej na człowieka technologii".

Kampania omnichannelowa SILVERCREST rozpocznie się 28 marca szeroko zakrojoną ofensywą medialną. Marka zyska międzynarodową rozpoznawalność dzięki obecności we własnych kanałach, takich jak strona internetowa SILVERCREST i kanały w mediach społecznościowych.

Lidl łączy strategię marki z potrzebami klientów: Dzięki sześciu nowo zdefiniowanym światom tematycznym Lidl staje się również niezawodnym dostawcą produktów z sektora non-food, zaspokajającym potrzeby klientów w obszarach sprzęt kuchenny i AGD (SILVERCREST), majsterkowanie i ogrodnictwo (PARKSIDE), sport i rekreacja (CRIVIT), dom i wyposażenie (LIVARNO), moda i akcesoria (esmara) oraz produkty dla niemowląt i dzieci (Lupilu). Dzięki przejrzystemu, ukierunkowanemu na potrzeby zarządzaniu asortymentem klienci mogą cieszyć się prostym i intuicyjnym doświadczeniem zakupowym - zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym.

*Źródło: Euromonitor International Limited; na podstawie wielkości sprzedaży detalicznej w sztukach w 2024 r., zgodnie z badaniem zleconym przeprowadzonym w marcu 2025 r. Małe urządzenia kuchenne obejmują sprzęt do przygotowywania posiłków oraz małe urządzenia do gotowania; małe urządzenia gospodarstwa domowego obejmują urządzenia do oczyszczania powietrza, małe urządzenia grzewcze, żelazka, urządzenia do pielęgnacji ciała oraz odkurzacze. Europa obejmuje Europę Zachodnią i Wschodnią z wyłączeniem Rosji, Ukrainy i Turcji.

Marka SILVERCREST:

Marka SILVERCREST - dostępna w sieciach Lidl i Kaufland - zachwyca inteligentnymi technologiami, które ułatwiają codzienne życie, oferując najlepszy stosunek jakości do ceny. Marka oferuje szeroką gamę elektrycznych urządzeń kuchennych i AGD, gadżetów kuchennych, produktów do przechowywania oraz zastaw stołowych. Jako partner, który ułatwia życie dzięki funkcjonalnym produktom, SILVERCREST pozwala zyskać więcej czasu na to, co najważniejsze. Marka konsekwentnie koncentruje się na potrzebach ludzi. Więcej informacji na stronie www.my-silvercrest.com.

