KuCoin EU breidt lokaal compliance- en governanceteam in Oostenrijk uit

WENEN, 24 februari 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin EU Exchange GmbH heeft vandaag de uitbreiding aangekondigd van zijn lokale compliance- en governanceteam in Oostenrijk als onderdeel van zijn langetermijnverbintenis tot verantwoordelijke en gereguleerde groei op de Europese markt.

In het kader van de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) versterkt KuCoin EU zijn institutionele kader door het werven van ervaren professionals op het gebied van AML en naleving van sancties. De uitbreiding weerspiegelt de focus van het bedrijf op het opbouwen van een duurzame, lokaal verankerde bedrijfsstructuur die is afgestemd op Europese toezichtsnormen.

KuCoin EU is van mening dat duurzame groei in Europa sterke interne controles, ervaren lokaal leiderschap en governancesystemen vereist die in staat zijn om langetermijnoperaties te ondersteunen binnen een volwassen regelgevingsklimaat.

Leiderschap en lokaal bestuur

KuCoin EU wordt geleid door een in Wenen gevestigd managementteam met uitgebreide ervaring op het gebied van gereguleerde financiële markten.

Sabina Liu, Managing Director van KuCoin EU, leidde eerder KuCoins institutionele activiteiten en werkte meer dan tien jaar bij de London Stock Exchange Group (LSEG), waar ze nauw samenwerkte met wereldwijde investeringsbanken en internationale handelsinstellingen.

"Vertrouwen moet worden opgebouwd op structuur, niet op slogans", aldus Sabina Liu, Managing Director van KuCoin EU. "Onze prioriteit in Oostenrijk is het opzetten van een bestuurlijk kader dat de verwachtingen van de Europese regelgevende instanties en de verantwoordelijkheid die wij ten opzichte van de EU-markt dragen, weerspiegelt. Door te investeren in ervaren lokale compliance-professionals versterken we een bedrijfsmodel waarin compliance voorop staat en dat ontworpen is voor stabiliteit en transparantie op de lange termijn."

Samen bouwt het leiderschapsteam aan een lokaal ingebedde bestuursstructuur die de nadruk legt op regelgeving, institutionele discipline en verantwoorde innovatie.

Betrokkenheid bij de Europese markt

De uitbreiding van KuCoin EU's lokale complianceteam weerspiegelt een bredere strategie om een volledig gereguleerde, lokaal beheerde crypto-assetdienstverlener in Oostenrijk en in de hele Europese Economische Ruimte op te zetten.

KuCoin EU blijft zich inzetten voor voorzichtige activiteiten, afstemming op regelgeving en marktstabiliteit op lange termijn, terwijl het zijn aanwezigheid in Europa blijft opbouwen.

Over KuCoin EU

KuCoin EU is een gelicentieerde Europese entiteit die is opgericht om via Kucoin.eu digitale activadiensten aan te bieden aan gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EEA"*" met uitzondering van Malta). KuCoin is erkend als Crypto-Asset Service Provider (CASP) volgens de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) en mag gereguleerde diensten verlenen, waaronder het bewaren en beheren van crypto-activa, crypto-activa-uitwisselingsdiensten (crypto-fiat en crypto-crypto), het plaatsen van crypto-activa en overdrachtsdiensten namens klanten.

KuCoin EU, met hoofdkantoor in Wenen, Oostenrijk, opereert in overeenstemming met het toepasselijke Europese regelgevingskader, inclusief MiCAR-vereisten inzake transparantie, marktintegriteit en beleggersbescherming.

Website: www.kucoin.eu